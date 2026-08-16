Janubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdi
Janubiy Koreyaning Seul shahrida 75 yoshli ayol bir kunda 11 ta tish implantini o'rnatish jarayonidan so'ng vafot etdi. Hodisa Kannam tumanidagi stomatologiya klinikasida yuz bergan. Bu haqda mahalliy OAV xabar berdi.
Ma'lum qilinishicha, ayol o'tgan yil dekabr oyida bir vaqtning o'zida 11 ta implant qo'ydirish uchun klinikaga murojaat qilgan. Amaliyot davomida unga mahalliy og'riqsizlantiruvchi vosita — artikain yuborilgan. Dori berilganidan taxminan 16 daqiqa o'tib, bemorning ahvoli keskin yomonlashib, yurak faoliyati to'xtagan. U yaqin atrofdagi universitet shifoxonasiga olib borilgan, ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.
Tekshiruv jarayonida klinika hujjatlarida bemorga jami 16 doza artikain berilgani qayd etilgan. 54 kilogramm vazndagi bemor uchun preparatning maksimal dozasi taxminan 378 milligramm bo'lishi kerak edi. Biroq tibbiy qaydlarga ko'ra, unga 1088 milligramm preparat yuborilgan. Bu tavsiya etilgan miqdordan qariyb uch barobar ko'p.
Tibbiy ekspertiza ushbu preparatning toksik ta'siri o'lim sabablaridan biri bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Shu bilan birga, huquq-tartibot idoralari hodisaning barcha tafsilotlarini, jumladan, ayolning ahvoli og'irlashganidan keyin klinika xodimlari qanday tibbiy yordam ko'rsatganini ham tekshirmoqda.
Qizig'i shundaki, klinika bir vaqtning o'zida 11 ta implant o'rnatish xizmatini nisbatan arzon narxda taklif qilgani aytilmoqda. Huquq-tartibot organlari mazkur taklif va amaliyot jarayonidagi tibbiy qarorlarni ham o'rganmoqda.
Mazkur klinikada implantatsiya vaqtida yurak faoliyati to'xtashi bilan bog'liq yana bir holat ham qayd etilgan. 2026 yil 3 avgust kuni 60 yoshli erkak 10 ta implant o'rnatish rejalashtirilgan operatsiya paytida yurak xurujiga uchrab, vafot etgan. Bu holat ham tergov doirasida o'rganilmoqda.
Ayni paytda Seul politsiyasi klinikadagi tibbiy amaliyotlar, anesteziya dozalari va bemorlarga ko'rsatilgan yordam bo'yicha tekshiruv ishlarini davom ettirmoqda. Hodisaning huquqiy bahosi tergov natijalari asosida beriladi.
…