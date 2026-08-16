Janubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdi

·0·Dunyo
Janubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdi

Janubiy Koreyaning Seul shahrida 75 yoshli ayol bir kunda 11 ta tish implantini o'rnatish jarayonidan so'ng vafot etdi. Hodisa Kannam tumanidagi stomatologiya klinikasida yuz bergan. Bu haqda mahalliy OAV xabar berdi.

Ma'lum qilinishicha, ayol o'tgan yil dekabr oyida bir vaqtning o'zida 11 ta implant qo'ydirish uchun klinikaga murojaat qilgan. Amaliyot davomida unga mahalliy og'riqsizlantiruvchi vosita — artikain yuborilgan. Dori berilganidan taxminan 16 daqiqa o'tib, bemorning ahvoli keskin yomonlashib, yurak faoliyati to'xtagan. U yaqin atrofdagi universitet shifoxonasiga olib borilgan, ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.

Tekshiruv jarayonida klinika hujjatlarida bemorga jami 16 doza artikain berilgani qayd etilgan. 54 kilogramm vazndagi bemor uchun preparatning maksimal dozasi taxminan 378 milligramm bo'lishi kerak edi. Biroq tibbiy qaydlarga ko'ra, unga 1088 milligramm preparat yuborilgan. Bu tavsiya etilgan miqdordan qariyb uch barobar ko'p.

Tibbiy ekspertiza ushbu preparatning toksik ta'siri o'lim sabablaridan biri bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Shu bilan birga, huquq-tartibot idoralari hodisaning barcha tafsilotlarini, jumladan, ayolning ahvoli og'irlashganidan keyin klinika xodimlari qanday tibbiy yordam ko'rsatganini ham tekshirmoqda.

Qizig'i shundaki, klinika bir vaqtning o'zida 11 ta implant o'rnatish xizmatini nisbatan arzon narxda taklif qilgani aytilmoqda. Huquq-tartibot organlari mazkur taklif va amaliyot jarayonidagi tibbiy qarorlarni ham o'rganmoqda.

Mazkur klinikada implantatsiya vaqtida yurak faoliyati to'xtashi bilan bog'liq yana bir holat ham qayd etilgan. 2026 yil 3 avgust kuni 60 yoshli erkak 10 ta implant o'rnatish rejalashtirilgan operatsiya paytida yurak xurujiga uchrab, vafot etgan. Bu holat ham tergov doirasida o'rganilmoqda.

Ayni paytda Seul politsiyasi klinikadagi tibbiy amaliyotlar, anesteziya dozalari va bemorlarga ko'rsatilgan yordam bo'yicha tekshiruv ishlarini davom ettirmoqda. Hodisaning huquqiy bahosi tergov natijalari asosida beriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalanganAQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalanganKecha, 23:53Braziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiBraziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiKecha, 18:18Politsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiPolitsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiKecha, 17:48Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Kecha, 17:37Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Kecha, 17:32Pokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdiPokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdiKecha, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi