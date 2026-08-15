Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadi
Inter va Betis yangi mavsum oldidan o'tkazilgan so'nggi sinov uchrashuvida golsiz durang qayd etdi. Bari shahridagi San-Nikola stadionida kechgan bahsda Fornals, Antony, Hakan Chalxano'g'lu va Pio Esposito gol urishga yaqin kelishdi, biroq imkoniyatlardan foydalana olishmadi. 51-daqiqada Dimarkoning uzatmasidan keyin ham qulay vaziyat yuzaga keldi, ammo hujumchi undan unumli foydalana olmadi.
Yangi mavsum starti oldidan soʻnggi sinov oʻyinini oʻtkazgan Inter va Betis jamoalari oʻzaro bahsda durang qayd etishdi. Bari shahridagi San-Nikola stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuv har ikki jamoa uchun ham rasmiy bellashuvlar oldidan muhim tayyorgarlik vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mavsumning boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda murabbiylar shtabi tarkibni shakllantirish va futbolchilarning jismoniy holatini sinovdan oʻtkazish ishlarini davom ettirmoqda. Xususan, Italiya chempionatining ilk turida Monza jamoasiga qarshi maydonga tushadigan milanliklar tarkibida ayrim oʻzgarishlar kuzatildi.
Uchrashuvdagi xavfli vaziyatlar va imkoniyatlarOʻyin davomida har ikki jamoa vakillari ham raqib darvozasi oldida bir qancha qulay imkoniyatlarni yaratishdi, biroq ulardan foydalanishda aniqlik yetishmadi. Maydon egalari faollik koʻrsatib, hisobni ochishga yaqin kelishgan boʻlsa-da, yakuniy zarbalarda omad chopmadi.
Bahsning 8-daqiqasidanoq mehmonlar javob qaytarishni boshlashdi. Fornals jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yoʻlladi, biroq darvozabon toʻni qiyinchiliksiz egallab oldi. Oradan koʻp oʻtmay, 14-daqiqada Antony oʻng qanotdan markazga harakatlanib, oʻzining qulay chap oyogʻida kuchli zarba berdi, ammo toʻp darvoza ustuni yonidan oʻtib ketdi.
Birinchi boʻlim oʻrtalarida Hakan Chalxanoʻgʻlu maydon markazida toʻpni egallab, raqib darvozasi tomon xavfli zarba yoʻlladi, biroq toʻp yana moʻljaldan biroz adashdi. Ikkinchi boʻlim boshlarida esa Pio Esposito himoyachilarni ortda qoldirib, chiroyli feint ishlatgan holda uzoq burchakka zarba berdi, himoyachining teginishidan soʻng toʻp burchakka chiqib ketdi.
Soʻnggi daqiqalardagi hujumlarUchrashuvning ikkinchi boʻlimida ham hujumlar davom etdi. 51-daqiqada qanotdan uzatilgan toʻpni himoyachilar eʼtiborsiz qoldirishdi va vaziyat yanada keskinlashdi. Dimarkoning uzatmasidan keyin qulay vaziyatga chiqqan futbolchi noaniq harakat qilib, imkoniyatni boy berdi.
Mazkur oʻyin jamoalarning rasmiy musobaqalar oldidan oʻz kamchiliklarini bartaraf etishi uchun soʻnggi imkoniyat boʻldi. Murabbiylar tarkibdagi ayrim asosiy oʻyinchilarning jismoniy holatini tiklashga alohida eʼtibor qaratishmoqda.
…