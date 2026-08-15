Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadi

·6·Sport
Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadi
Qisqacha

Inter va Betis yangi mavsum oldidan o'tkazilgan so'nggi sinov uchrashuvida golsiz durang qayd etdi. Bari shahridagi San-Nikola stadionida kechgan bahsda Fornals, Antony, Hakan Chalxano'g'lu va Pio Esposito gol urishga yaqin kelishdi, biroq imkoniyatlardan foydalana olishmadi. 51-daqiqada Dimarkoning uzatmasidan keyin ham qulay vaziyat yuzaga keldi, ammo hujumchi undan unumli foydalana olmadi.

Yangi mavsum starti oldidan soʻnggi sinov oʻyinini oʻtkazgan Inter va Betis jamoalari oʻzaro bahsda durang qayd etishdi. Bari shahridagi San-Nikola stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuv har ikki jamoa uchun ham rasmiy bellashuvlar oldidan muhim tayyorgarlik vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mavsumning boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda murabbiylar shtabi tarkibni shakllantirish va futbolchilarning jismoniy holatini sinovdan oʻtkazish ishlarini davom ettirmoqda. Xususan, Italiya chempionatining ilk turida Monza jamoasiga qarshi maydonga tushadigan milanliklar tarkibida ayrim oʻzgarishlar kuzatildi.

Uchrashuvdagi xavfli vaziyatlar va imkoniyatlar

Oʻyin davomida har ikki jamoa vakillari ham raqib darvozasi oldida bir qancha qulay imkoniyatlarni yaratishdi, biroq ulardan foydalanishda aniqlik yetishmadi. Maydon egalari faollik koʻrsatib, hisobni ochishga yaqin kelishgan boʻlsa-da, yakuniy zarbalarda omad chopmadi.

Bahsning 8-daqiqasidanoq mehmonlar javob qaytarishni boshlashdi. Fornals jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yoʻlladi, biroq darvozabon toʻni qiyinchiliksiz egallab oldi. Oradan koʻp oʻtmay, 14-daqiqada Antony oʻng qanotdan markazga harakatlanib, oʻzining qulay chap oyogʻida kuchli zarba berdi, ammo toʻp darvoza ustuni yonidan oʻtib ketdi.

Birinchi boʻlim oʻrtalarida Hakan Chalxanoʻgʻlu maydon markazida toʻpni egallab, raqib darvozasi tomon xavfli zarba yoʻlladi, biroq toʻp yana moʻljaldan biroz adashdi. Ikkinchi boʻlim boshlarida esa Pio Esposito himoyachilarni ortda qoldirib, chiroyli feint ishlatgan holda uzoq burchakka zarba berdi, himoyachining teginishidan soʻng toʻp burchakka chiqib ketdi.

Soʻnggi daqiqalardagi hujumlar

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida ham hujumlar davom etdi. 51-daqiqada qanotdan uzatilgan toʻpni himoyachilar eʼtiborsiz qoldirishdi va vaziyat yanada keskinlashdi. Dimarkoning uzatmasidan keyin qulay vaziyatga chiqqan futbolchi noaniq harakat qilib, imkoniyatni boy berdi.

Mazkur oʻyin jamoalarning rasmiy musobaqalar oldidan oʻz kamchiliklarini bartaraf etishi uchun soʻnggi imkoniyat boʻldi. Murabbiylar tarkibdagi ayrim asosiy oʻyinchilarning jismoniy holatini tiklashga alohida eʼtibor qaratishmoqda.

InterBetisOʻrtoqlik oʻyiniFutbolItaliya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiBugun, 00:16«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdiKecha, 23:366 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!6 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!Kecha, 23:30Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiKecha, 22:39Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiKecha, 22:19Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiMilan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiKecha, 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?