AQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalangan

·12·Dunyo
AQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalangan
Qisqacha

Massachusets shtatining Akton shahrida 17 yoshli Arjun Aravind 45 yoshli onasi Sudha Venkatesan va 14 yoshli ukasi Siddhart Aravindning o'limida ayblanib, hibsga olindi. Tergovga ko'ra, u fojiadan oldin internet va ChatGPT orqali oila a'zolariga zarar yetkazish bilan bog'liq nazariy g'oyalar hamda badiiy hikoyalarni muhokama qilgan. Arjun voqeadan so'ng onasiga tegishli avtomobilda ketgan va Aktondan taxminan 21 kilometr uzoqlikda qo'lga olingan.

AQShning Massachusets shtatida yuz bergan mudhish voqea sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq bahslarni yana kun tartibiga olib chiqdi. 17 yoshli Arjun Aravind o'z onasi va 14 yoshli ukasining o'limida ayblanib, qo'lga olindi. Tergov davomida o'smir fojiadan oldin ChatGPT orqali oila a'zolariga zarar yetkazish bilan bog'liq fantastik ssenariylarni muhokama qilgani aniqlangan.

Ma'lumotlarga ko'ra, voqea Massachusets shtatidagi Akton shahrida sodir bo'lgan. 11 avgust kuni 45 yoshli Sudha Venkatesan va uning 14 yoshli o'g'li Siddhart Aravind uyda vafot etgan holda topilgan. Huquq-tartibot idoralari xonadondagi holat bo'yicha tekshiruv boshlagan.

Martha Ln ko'chasida joylashgan oq rangli ikki qavatli hovli uyi.

Tergovchilarning ta'kidlashicha, Arjun voqeadan avval internet va ChatGPT’dan foydalanib, oila a'zolarining o'limi haqida nazariy g'oyalar hamda badiiy hikoyalar yaratgan. Unda qahramonlar va turli vaziyatlar tasvirlangan bo'lib, surishtiruvchilar bu yozishmalarni jiddiy dalil sifatida o'rganmoqda.

Fojiadan so'ng o'smir onasiga tegishli avtomobilda uydan ketgan. Oradan ko'p o'tmay politsiya uni Aktondan taxminan 21 kilometr uzoqlikdagi hududda aniqlab, hibsga olgan. Avtomobildan ishga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan ashyolar ham topilgani xabar qilingan.

AQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalangan

Eng e'tiborli jihatlardan biri — gumonlanuvchining sudda o'z aybini tan olmaganidir. Unga ikki nafar odamni o'ldirish bilan bog'liq jinoyat ayblovlari qo'yilgan va hozirda tergov davom etmoqda.

Mazkur ish jamiyatda sun'iy intellekt chat-botlaridan, ayniqsa voyaga yetmaganlar tomonidan, qanday maqsadlarda foydalanilayotgani haqida yana bir bor jiddiy savollarni paydo qildi. Biroq huquqni muhofaza qiluvchi organlar hozircha ChatGPT fojianing sababi bo'lgani haqida xulosa bermagan — tergov asosiy voqealar zanjiri va gumonlanuvchining niyatini aniqlashda davom etmoqda.

MassachusettsChatGPTActonArjun Aravind
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiBraziliyada o'g'lini o'ldirish uchun ChatGPT’dan maslahat olgan ota qo'lga tushdiKecha, 18:18Politsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiPolitsiya iti Deke uchun noodatiy muolaja: tishlariga titan qoplama o'rnatildiKecha, 17:48Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Kecha, 17:37Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Kecha, 17:32Pokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdiPokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdiKecha, 12:08Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiTojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiKecha, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi