AQShda 17 yoshli o'smir onasi va ukasini o'ldirishdan oldin ChatGPTdan foydalangan
Massachusets shtatining Akton shahrida 17 yoshli Arjun Aravind 45 yoshli onasi Sudha Venkatesan va 14 yoshli ukasi Siddhart Aravindning o'limida ayblanib, hibsga olindi. Tergovga ko'ra, u fojiadan oldin internet va ChatGPT orqali oila a'zolariga zarar yetkazish bilan bog'liq nazariy g'oyalar hamda badiiy hikoyalarni muhokama qilgan. Arjun voqeadan so'ng onasiga tegishli avtomobilda ketgan va Aktondan taxminan 21 kilometr uzoqlikda qo'lga olingan.
AQShning Massachusets shtatida yuz bergan mudhish voqea sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq bahslarni yana kun tartibiga olib chiqdi. 17 yoshli Arjun Aravind o'z onasi va 14 yoshli ukasining o'limida ayblanib, qo'lga olindi. Tergov davomida o'smir fojiadan oldin ChatGPT orqali oila a'zolariga zarar yetkazish bilan bog'liq fantastik ssenariylarni muhokama qilgani aniqlangan.
Ma'lumotlarga ko'ra, voqea Massachusets shtatidagi Akton shahrida sodir bo'lgan. 11 avgust kuni 45 yoshli Sudha Venkatesan va uning 14 yoshli o'g'li Siddhart Aravind uyda vafot etgan holda topilgan. Huquq-tartibot idoralari xonadondagi holat bo'yicha tekshiruv boshlagan.
Tergovchilarning ta'kidlashicha, Arjun voqeadan avval internet va ChatGPT’dan foydalanib, oila a'zolarining o'limi haqida nazariy g'oyalar hamda badiiy hikoyalar yaratgan. Unda qahramonlar va turli vaziyatlar tasvirlangan bo'lib, surishtiruvchilar bu yozishmalarni jiddiy dalil sifatida o'rganmoqda.
Fojiadan so'ng o'smir onasiga tegishli avtomobilda uydan ketgan. Oradan ko'p o'tmay politsiya uni Aktondan taxminan 21 kilometr uzoqlikdagi hududda aniqlab, hibsga olgan. Avtomobildan ishga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan ashyolar ham topilgani xabar qilingan.
Eng e'tiborli jihatlardan biri — gumonlanuvchining sudda o'z aybini tan olmaganidir. Unga ikki nafar odamni o'ldirish bilan bog'liq jinoyat ayblovlari qo'yilgan va hozirda tergov davom etmoqda.
Mazkur ish jamiyatda sun'iy intellekt chat-botlaridan, ayniqsa voyaga yetmaganlar tomonidan, qanday maqsadlarda foydalanilayotgani haqida yana bir bor jiddiy savollarni paydo qildi. Biroq huquqni muhofaza qiluvchi organlar hozircha ChatGPT fojianing sababi bo'lgani haqida xulosa bermagan — tergov asosiy voqealar zanjiri va gumonlanuvchining niyatini aniqlashda davom etmoqda.
…