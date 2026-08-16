Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdi
Inter A Seriyaning 2026/2027 yilgi mavsumi oldidan o'tkazilgan so'nggi o'rtoqlik uchrashuvida Real Betisni 1:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvdagi yagona gol jamoaga yangi kelgan futbolchi tomonidan kiritildi, Bonny esa hujumlarda faol ishtirok etdi. Hakan Chalxanog'lu va Nikolo Barella yarim himoyada samarali harakat qilgan bo'lsa, ikkinchi bo'limda maydonga tushgan Federiko Dimarko jamoaning hujum salohiyatini oshirdi.
Italiyaning Inter klubi A Seriyaning yangi mavsumi oldidan oʻtkazilgan soʻnggi sinov uchrashuvida Real Betis ustidan minimal hisobda gʻalaba qozondi. Bari shahridagi San Nikola stadionida boʻlib oʻtgan bahs Neradzurrilar uchun 2026/2027 yilgi chempionat startidan avvalgi muhim imtihon vazifasini oʻtab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, uchrashuvdagi yagona gol jamoaning yangi kelgan futbolchisi tomonidan kiritildi. Ushbu gʻalaba bosh murabbiy Kristian Chivu uchun jamoaning jismoniy holati haqida ijobiy xulosalar chiqarishga imkon berdi, biroq ayrim muammoli jihatlarni ham koʻrsatib oʻtdi.
Maydondagi ijobiy oʻzgarishlar va yetakchilarHakan Chalxanoʻgʻlu maydonda oʻyin surʼatini belgilab berib, koʻplab aniq uzatmalarni amalga oshirdi hamda uzoq masofadan ikki bor xavfli zarba berdi. Garchi u hali oʻzining 100 foizlik sport formasiga kirib ulgurmagan boʻlsa-da, Yuventus va Milan klublariga qarshi oʻyinlarga nisbatan oʻyin darajasi sezilarli darajada oshgani koʻzga tashlandi.
Nikolo Barella esa oʻzining tinimsiz harakatlari bilan yana bir bor maydondagi asosiy dvigatel ekanligini isbotladi. Uchrashuv boshida Bonni uchun bergan mukammal uzatma va raqibdan toʻpni olib qoʻyib oldinga intilishlari jamoaga katta foyda keltirdi. Baʼzi vaziyatlarda oʻrtoqlik oʻyini muhiti sababli biroz ortiqcha harakatlarga yoʻl qoʻygan boʻlsa-da, uning jismoniy holati mutaxassislarni quvontirdi.
Debyutantlar va hujum chizigʻidagi taqqoslashlarJamoaning yangi aʼzosi debitant oʻyinda oʻzini koʻrsatib, gʻalaba toʻpini kiritishga muvaffaq boʻldi. Hujum chizigʻida harakat qilgan Bonny oʻyin davomida eng faol futbolchilardan biri boʻlib, deyarli barcha xavfli hujumlar uning ishtirokida tashkil etildi. Pio Esposito bilan birgalikda qanotlarga ochilib, boʻsh zonalardan unumli foydalangan boʻlsa-da, gol ura olmagani uning psixologiyasiga biroz taʼsir qilmoqda.
Ikkinchi boʻlimda maydonga tushgan Federiko Dimarko esa jamoaning hujum salohiyatini keskin oshirdi. U Karlos Augusto uddalay olmagan ishni bajarib, himoya chizigʻi oldida toʻpni nazorat qilish, bir teginishda uzatmalar berish va boʻshliqlardan oqilona foydalanish orqali oʻyin manzarasini tubdan oʻzgartirib yubordi.
Eslatib oʻtamiz, Inter jamoasi amaldagi Italiya chempioni sifatida 23 avgust kuni shanba kuni oʻz maydonida Moncaga qarshi bahs bilan A Seriya musobaqasini boshlaydi. Mazkur oʻrtoqlik oʻyini murabbiylar shtabiga chempionat starti oldidan soʻnggi xulosalarni chiqarish uchun qimmatli maʼlumotlarni berdi.
…