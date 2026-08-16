Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdi

·15·Sport
Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdi
Qisqacha

Inter A Seriyaning 2026/2027 yilgi mavsumi oldidan o'tkazilgan so'nggi o'rtoqlik uchrashuvida Real Betisni 1:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvdagi yagona gol jamoaga yangi kelgan futbolchi tomonidan kiritildi, Bonny esa hujumlarda faol ishtirok etdi. Hakan Chalxanog'lu va Nikolo Barella yarim himoyada samarali harakat qilgan bo'lsa, ikkinchi bo'limda maydonga tushgan Federiko Dimarko jamoaning hujum salohiyatini oshirdi.

Italiyaning Inter klubi A Seriyaning yangi mavsumi oldidan oʻtkazilgan soʻnggi sinov uchrashuvida Real Betis ustidan minimal hisobda gʻalaba qozondi. Bari shahridagi San Nikola stadionida boʻlib oʻtgan bahs Neradzurrilar uchun 2026/2027 yilgi chempionat startidan avvalgi muhim imtihon vazifasini oʻtab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, uchrashuvdagi yagona gol jamoaning yangi kelgan futbolchisi tomonidan kiritildi. Ushbu gʻalaba bosh murabbiy Kristian Chivu uchun jamoaning jismoniy holati haqida ijobiy xulosalar chiqarishga imkon berdi, biroq ayrim muammoli jihatlarni ham koʻrsatib oʻtdi.

Maydondagi ijobiy oʻzgarishlar va yetakchilar

Hakan Chalxanoʻgʻlu maydonda oʻyin surʼatini belgilab berib, koʻplab aniq uzatmalarni amalga oshirdi hamda uzoq masofadan ikki bor xavfli zarba berdi. Garchi u hali oʻzining 100 foizlik sport formasiga kirib ulgurmagan boʻlsa-da, Yuventus va Milan klublariga qarshi oʻyinlarga nisbatan oʻyin darajasi sezilarli darajada oshgani koʻzga tashlandi.

Nikolo Barella esa oʻzining tinimsiz harakatlari bilan yana bir bor maydondagi asosiy dvigatel ekanligini isbotladi. Uchrashuv boshida Bonni uchun bergan mukammal uzatma va raqibdan toʻpni olib qoʻyib oldinga intilishlari jamoaga katta foyda keltirdi. Baʼzi vaziyatlarda oʻrtoqlik oʻyini muhiti sababli biroz ortiqcha harakatlarga yoʻl qoʻygan boʻlsa-da, uning jismoniy holati mutaxassislarni quvontirdi.

Debyutantlar va hujum chizigʻidagi taqqoslashlar

Jamoaning yangi aʼzosi debitant oʻyinda oʻzini koʻrsatib, gʻalaba toʻpini kiritishga muvaffaq boʻldi. Hujum chizigʻida harakat qilgan Bonny oʻyin davomida eng faol futbolchilardan biri boʻlib, deyarli barcha xavfli hujumlar uning ishtirokida tashkil etildi. Pio Esposito bilan birgalikda qanotlarga ochilib, boʻsh zonalardan unumli foydalangan boʻlsa-da, gol ura olmagani uning psixologiyasiga biroz taʼsir qilmoqda.

Ikkinchi boʻlimda maydonga tushgan Federiko Dimarko esa jamoaning hujum salohiyatini keskin oshirdi. U Karlos Augusto uddalay olmagan ishni bajarib, himoya chizigʻi oldida toʻpni nazorat qilish, bir teginishda uzatmalar berish va boʻshliqlardan oqilona foydalanish orqali oʻyin manzarasini tubdan oʻzgartirib yubordi.

Eslatib oʻtamiz, Inter jamoasi amaldagi Italiya chempioni sifatida 23 avgust kuni shanba kuni oʻz maydonida Moncaga qarshi bahs bilan A Seriya musobaqasini boshlaydi. Mazkur oʻrtoqlik oʻyini murabbiylar shtabiga chempionat starti oldidan soʻnggi xulosalarni chiqarish uchun qimmatli maʼlumotlarni berdi.

InterReal BetisA SeriyaFutbolItaliya Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:58Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiBugun, 00:36Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiBugun, 00:16Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiInter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiKecha, 23:53«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdiKecha, 23:366 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!6 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?