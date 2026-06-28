Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining ilk jahon chempionati natija jihatidan omadli kechmadi. Ammo tarixiy mundialda shunday futbolchi bo‘ldiki, u nafaqat jamoamizning eng yorqin ijrochisiga aylandi, balki jahon futboli solnomasida ham o‘z nomini qoldirdi.
Gap 22 yoshli Abbosbek Fayzullayev haqida ketmoqda. U O‘zbekistonning mundialdagi har ikki golida bevosita ishtirok etib, terma jamoaning eng samarali futbolchisi bo‘ldi.
O‘zbekistonning jahon chempionatidagi birinchi goli
Fayzullayev Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda mashhur «Atsteka» stadionida raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Ushbu gol O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli sifatida qayd etildi.
Abbosbek Fayzullayev mundialda birinchi bo‘lib gol urgan ilk o‘zbekistonlik futbolchiga aylandi.
Bu to‘p nafaqat milliy futbolimiz, balki jahon chempionatlari statistikasi uchun ham alohida ahamiyat kasb etdi.
167 santimetr bo‘y bilan o‘rnatilgan noodatiy rekord
Fayzullayev Kolumbiya darvozasiga golni boshi bilan kiritdi. Shu orqali u XXI asrdagi jahon chempionatlarida bosh bilan gol urgan eng past bo‘yli futbolchi sifatida rekord o‘rnatdi.
Abbosbekning bo‘yi 167 santimetrni tashkil etadi.
Bu holat uning maydondagi to‘g‘ri joy tanlashi, vaziyatni oldindan his qilishi va raqiblardan ustun harakat qila olishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Shomurodovning supergolida ham uning hissasi bor
Guruh bosqichining uchinchi turida O‘zbekiston Kongo DRga qarshi maydonga tushdi.
Ushbu bahsda Eldor Shomurodov chiroyli gol urdi. Golli hujumni esa Abbosbek Fayzullayevning ajoyib uzatmasi boshlab berdi.
Shu tariqa, Fayzullayev:
Kolumbiyaga qarshi tarixiy gol urdi;
Kongo DRga qarshi golli uzatma berdi;
O‘zbekistonning mundialda hisobga olingan har ikki golida qatnashdi.
Terma jamoaning eng samarali futbolchisi
O‘zbekistonning umumiy natijasi ijobiy bo‘lmaganiga qaramay, Abbosbek o‘z imkoniyatlarini yuqori darajada namoyish qildi.
Uning tezligi, texnikasi, maydonni ko‘ra bilishi va hal qiluvchi vaziyatlardagi harakatlari muxlislar hamda mutaxassislar e’tiborini tortdi.
Shu sabab Fayzullayev O‘zbekistonning JCH-2026dagi eng samarali futbolchisi sifatida e’tirof etildi.
Abbosbekning terma jamoadagi natijasi
22 yoshli futbolchi hozirga qadar O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida:
Ko‘rsatkich
Natija
O‘yinlar
35 ta
Gollar
9 ta
JCH-2026dagi gollar
1 ta
JCH-2026dagi golli uzatmalar
1 ta
Abbosbek Fayzullayev ilk mundialidayoq ikki tarixiy natija qayd etdi. Endi uning jahon chempionatidagi yorqin o‘yini Yevropa klublari e’tiborini yanada kuchaytirishi mumkin.
Sizningcha, Abbosbek Fayzullayev JCH-2026da O‘zbekistonning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…