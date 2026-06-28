Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdi

·55·Sport
Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining ilk jahon chempionati natija jihatidan omadli kechmadi. Ammo tarixiy mundialda shunday futbolchi bo‘ldiki, u nafaqat jamoamizning eng yorqin ijrochisiga aylandi, balki jahon futboli solnomasida ham o‘z nomini qoldirdi.

Gap 22 yoshli Abbosbek Fayzullayev haqida ketmoqda. U O‘zbekistonning mundialdagi har ikki golida bevosita ishtirok etib, terma jamoaning eng samarali futbolchisi bo‘ldi.

O‘zbekistonning jahon chempionatidagi birinchi goli

Fayzullayev Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda mashhur «Atsteka» stadionida raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

Ushbu gol O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli sifatida qayd etildi.

Abbosbek Fayzullayev mundialda birinchi bo‘lib gol urgan ilk o‘zbekistonlik futbolchiga aylandi.

Bu to‘p nafaqat milliy futbolimiz, balki jahon chempionatlari statistikasi uchun ham alohida ahamiyat kasb etdi.

167 santimetr bo‘y bilan o‘rnatilgan noodatiy rekord

Fayzullayev Kolumbiya darvozasiga golni boshi bilan kiritdi. Shu orqali u XXI asrdagi jahon chempionatlarida bosh bilan gol urgan eng past bo‘yli futbolchi sifatida rekord o‘rnatdi.

Abbosbekning bo‘yi 167 santimetrni tashkil etadi.

Bu holat uning maydondagi to‘g‘ri joy tanlashi, vaziyatni oldindan his qilishi va raqiblardan ustun harakat qila olishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Shomurodovning supergolida ham uning hissasi bor

Guruh bosqichining uchinchi turida O‘zbekiston Kongo DRga qarshi maydonga tushdi.

Ushbu bahsda Eldor Shomurodov chiroyli gol urdi. Golli hujumni esa Abbosbek Fayzullayevning ajoyib uzatmasi boshlab berdi.

Shu tariqa, Fayzullayev:

  • Kolumbiyaga qarshi tarixiy gol urdi;

  • Kongo DRga qarshi golli uzatma berdi;

  • O‘zbekistonning mundialda hisobga olingan har ikki golida qatnashdi.

Terma jamoaning eng samarali futbolchisi

O‘zbekistonning umumiy natijasi ijobiy bo‘lmaganiga qaramay, Abbosbek o‘z imkoniyatlarini yuqori darajada namoyish qildi.

Uning tezligi, texnikasi, maydonni ko‘ra bilishi va hal qiluvchi vaziyatlardagi harakatlari muxlislar hamda mutaxassislar e’tiborini tortdi.

Shu sabab Fayzullayev O‘zbekistonning JCH-2026dagi eng samarali futbolchisi sifatida e’tirof etildi.

Abbosbekning terma jamoadagi natijasi

22 yoshli futbolchi hozirga qadar O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida:

Ko‘rsatkich

Natija

O‘yinlar

35 ta

Gollar

9 ta

JCH-2026dagi gollar

1 ta

JCH-2026dagi golli uzatmalar

1 ta

Abbosbek Fayzullayev ilk mundialidayoq ikki tarixiy natija qayd etdi. Endi uning jahon chempionatidagi yorqin o‘yini Yevropa klublari e’tiborini yanada kuchaytirishi mumkin.

Sizningcha, Abbosbek Fayzullayev JCH-2026da O‘zbekistonning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Abbosbek FayzullayevO'zbekistonShomurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiLamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiBugun, 18:36O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?Bugun, 18:33Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiKongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiBugun, 18:26Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiHarry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiBugun, 18:19JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiJCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 18:19JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»Bugun, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi