JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladi
Rossiya Premer-ligasi ishtirokchisi bo‘lmish «Rostov» klubi AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan Jahon chempionatida muvaffaqiyatli gol muallifiga aylangan O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovni rasman tabrikladi.
30 yoshli tajribali forvard Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasiga qarshi kechgan guruh bosqichining 3-tur uchrashuvida (1:3) vakillarimizning musobaqadagi so‘nggi goliga mualliflik qilgan edi.
Sobiq klubdan samimiy qutlov
«Rostov» klubi matbuot xizmati o‘zining sobiq futbolchisini unutmagan holda, ijtimoiy tarmoqlarda quyidagicha samimiy murojaatni e’lon qildi:
«Do‘stimiz va “Rostov”ning sobiq hujumchisi Eldor Shomurodovni Jahon chempionatida urgan goli bilan tabriklaymiz!»
«Rostov»dan Yevropa grandlari sari yo‘l
Eldor Shomurodovning katta futboldagi va Yevropadagi muvaffaqiyatli faoliyati aynan shu klub bilan uzviy bog‘liq:
2017–2020 yillar: «Rostov» safida porlab, Rossiya chempionatining eng xavfli hujumchilaridan biriga aylandi.
Italiya A Seriyasi: Rossiyadagi yorqin o‘yinlaridan so‘ng Italiyaga yo‘l olib, «Jenoa», «Spetsiya», «Kalyari» va mashhur «Roma» klublari sharafini himoya qildi.
Turkiyada yangi zafarlar va transfer ovozalari
Ayni paytda mahoratli to‘purarimiz Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi a’zosi hisoblanadi. Ortda qolgan mavsumda Turkiya Superligasining eng yaxshi to‘purari maqomini qo‘lga kiritgan Shomurodov yana diqqat markaziga tushdi.
Hozirda Turkiyaning bir qator grand klublari o‘zbekistonlik hujumchini o‘z safiga qo‘shib olish uchun faol transfer muzokaralarini olib bormoqda. Mundialdagi gol esa uning xalqaro bozordagi qiymatini yanada oshirishi tabiiy.
…