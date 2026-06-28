JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladi

·34·Sport
JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladi

Rossiya Premer-ligasi ishtirokchisi bo‘lmish «Rostov» klubi AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan Jahon chempionatida muvaffaqiyatli gol muallifiga aylangan O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovni rasman tabrikladi.

30 yoshli tajribali forvard Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasiga qarshi kechgan guruh bosqichining 3-tur uchrashuvida (1:3) vakillarimizning musobaqadagi so‘nggi goliga mualliflik qilgan edi.

Sobiq klubdan samimiy qutlov

«Rostov» klubi matbuot xizmati o‘zining sobiq futbolchisini unutmagan holda, ijtimoiy tarmoqlarda quyidagicha samimiy murojaatni e’lon qildi:

«Do‘stimiz va “Rostov”ning sobiq hujumchisi Eldor Shomurodovni Jahon chempionatida urgan goli bilan tabriklaymiz!»

«Rostov»dan Yevropa grandlari sari yo‘l

Eldor Shomurodovning katta futboldagi va Yevropadagi muvaffaqiyatli faoliyati aynan shu klub bilan uzviy bog‘liq:

  • 2017–2020 yillar: «Rostov» safida porlab, Rossiya chempionatining eng xavfli hujumchilaridan biriga aylandi.

  • Italiya A Seriyasi: Rossiyadagi yorqin o‘yinlaridan so‘ng Italiyaga yo‘l olib, «Jenoa», «Spetsiya», «Kalyari» va mashhur «Roma» klublari sharafini himoya qildi.

Turkiyada yangi zafarlar va transfer ovozalari

Ayni paytda mahoratli to‘purarimiz Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi a’zosi hisoblanadi. Ortda qolgan mavsumda Turkiya Superligasining eng yaxshi to‘purari maqomini qo‘lga kiritgan Shomurodov yana diqqat markaziga tushdi.

Hozirda Turkiyaning bir qator grand klublari o‘zbekistonlik hujumchini o‘z safiga qo‘shib olish uchun faol transfer muzokaralarini olib bormoqda. Mundialdagi gol esa uning xalqaro bozordagi qiymatini yanada oshirishi tabiiy.

RostovEldor ShomurodovO'zbekistonGenuyaIstanbul Başakşehir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiLamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiBugun, 18:36O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?Bugun, 18:33Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiKongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiBugun, 18:26Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiHarry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiBugun, 18:19Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiAbbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiBugun, 18:11JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»Bugun, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi