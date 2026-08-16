AstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildi

·0·Texno
AstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildi

Insoniyatning Yer magnetosferasidan tashqariga amalga oshiradigan uzoq muddatli kosmik parvozlari uchun asosiy xavflardan biri bu ionlashtiruvchi nurlanish hisoblanadi. Xususan, quyosh protonli hodisalari kutilmaganda kosmonavt oladigan nurlanish dozasini keskin oshirib yuborishi mumkin. ixbt.com nashrining yozishicha, xalqaro olimlar guruhi ilk bor uzoq kosmik parvozlar uchun maxsus kiyiladigan radiatsiyadan himoya vositasi — AstroRad jiletining samaradorligini baholashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

StemRad va Lockheed Martin kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan mazkur jilet butun kosmik kema korpusini ogʻir materiallar bilan qoplash oʻrniga, inson organizmining nurlanishga eng sezgir boʻlgan aʼzolarini himoya qilishga qaratilgan. Konstruksiyaning asosiy qismini vodorod tutuvchi yuqori zichlikdagi polietilen tashkil etadi. Materialning egiluvchanligini taʼminlash maqsadida mutaxassislar uni har xil oʻlchamdagi olti burchakli segmentlarga boʻlishgan. Sinov versiyasining ogʻirligi taxminan 26 kilogrammni tashkil qildi.

Fazoviy sinovlar va matematik modellashtirish

Mazkur himoya vositasi 2022-yilda amalga oshirilgan Artemis I nom uchuvchisiz missiyasi davrida sinovdan oʻtkazildi. Orion kema kabinasida inson toʻqimalarini imitatsiya qiluvchi ikki antropomorf «fantom» — Helga va Zohar joylashtirilgan edi. Ulardan biri AstroRad jileti bilan kiyintirilgan boʻlsa, ikkinchisi himoyasiz qoldirilgan. Parvoz paytida kuchli quyosh vaqti kuzatilmagani sababli, olimlar kema Van Allen radiatsiya belgisidan oʻtayotganda olingan maʼlumotlarga tayanib, Monte-Karlo usuli yordamida maxsus nurlanish modelini yaratishdi.

Olingan hisob-kitoblarga koʻra, 1972-yil avgust oyidagi kuchli quyosh boʻroni ssenariysida AstroRad samarali nurlanish dozasini 60 foizgacha (222,3 mZv dan 87,5 mZv gacha) kamaytirishga muvaffaq boʻldi. Biroq 1989-yil oktabrdagi qattiqroq energetik spektrga ega quyosh hodisasida himoya darajasi 38,5 foizni tashkil etdi, chunki yuqori energiyali zarrachalar material ichiga chuqurroq kirib boradi. Shunga qaramay, jilet NASA belgilagan xavfsizlik chegaralaridan past darajani saqlab qolishga yordam berdi.

Amaliy afzalliklar va istiqbollar

Jiletning taʼsiri inson tanasining muayyan organlarida yaqqol namoyon boʻldi. 1972-yilgi ssenariy boʻyicha koʻkrak qafasi uchun nurlanish dozasiz 75 foizga, oshqozon uchun 66 foizga, yoʻgʻon ichak uchun 65 foizga va oʻpka uchun 61 foizga kamaygan. Shu bilan birga, bosh miya bu himoyadan amalda foyda koʻrmadi — pasayish atigi 3 foizni tashkil etdi. Bu jiletning konsepsiyasiga toʻla mos keladi, chunki asosiy eʼtibor nurlanishdan eng koʻp zarar koʻradigan hayotiy muhim organlarga qaratilgan.

AstroRad doimiy galaktik kosmik nurlarga qarshi moʻljallanmagan boʻlib, u faqat quyosh boʻroni vaqtida xavfli soatlarda qoʻllaniladigan favqulodda chora sifatida qaralmoqda. Kosmik kemadagi maxsus radiatsiya boshpanalaridan farqli oʻlaroq, bu jilet astronavtlarga kemaning ishchi zonasida harakatlanish va oʻz vazifalarini davom ettirish erkinligini beradi. Hozirgi vaqtda muhandislar jilet massasini 16 kilogrammgacha kamaytirishga muvaffaq boʻlishdi va kelgusida uni yanada yengillashtirish ustida ishlamoqdalar.

KosmosRadiatsiyaTexnologiyaFanYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiTCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 01:20Asus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunAsus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunKecha, 20:55Google Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiGoogle Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiKecha, 18:26AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaAQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaKecha, 16:29Starship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiStarship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiKecha, 15:22Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinIlk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinKecha, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari