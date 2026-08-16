AstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildi
Insoniyatning Yer magnetosferasidan tashqariga amalga oshiradigan uzoq muddatli kosmik parvozlari uchun asosiy xavflardan biri bu ionlashtiruvchi nurlanish hisoblanadi. Xususan, quyosh protonli hodisalari kutilmaganda kosmonavt oladigan nurlanish dozasini keskin oshirib yuborishi mumkin. ixbt.com nashrining yozishicha, xalqaro olimlar guruhi ilk bor uzoq kosmik parvozlar uchun maxsus kiyiladigan radiatsiyadan himoya vositasi — AstroRad jiletining samaradorligini baholashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
StemRad va Lockheed Martin kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan mazkur jilet butun kosmik kema korpusini ogʻir materiallar bilan qoplash oʻrniga, inson organizmining nurlanishga eng sezgir boʻlgan aʼzolarini himoya qilishga qaratilgan. Konstruksiyaning asosiy qismini vodorod tutuvchi yuqori zichlikdagi polietilen tashkil etadi. Materialning egiluvchanligini taʼminlash maqsadida mutaxassislar uni har xil oʻlchamdagi olti burchakli segmentlarga boʻlishgan. Sinov versiyasining ogʻirligi taxminan 26 kilogrammni tashkil qildi.
Fazoviy sinovlar va matematik modellashtirishMazkur himoya vositasi 2022-yilda amalga oshirilgan Artemis I nom uchuvchisiz missiyasi davrida sinovdan oʻtkazildi. Orion kema kabinasida inson toʻqimalarini imitatsiya qiluvchi ikki antropomorf «fantom» — Helga va Zohar joylashtirilgan edi. Ulardan biri AstroRad jileti bilan kiyintirilgan boʻlsa, ikkinchisi himoyasiz qoldirilgan. Parvoz paytida kuchli quyosh vaqti kuzatilmagani sababli, olimlar kema Van Allen radiatsiya belgisidan oʻtayotganda olingan maʼlumotlarga tayanib, Monte-Karlo usuli yordamida maxsus nurlanish modelini yaratishdi.
Olingan hisob-kitoblarga koʻra, 1972-yil avgust oyidagi kuchli quyosh boʻroni ssenariysida AstroRad samarali nurlanish dozasini 60 foizgacha (222,3 mZv dan 87,5 mZv gacha) kamaytirishga muvaffaq boʻldi. Biroq 1989-yil oktabrdagi qattiqroq energetik spektrga ega quyosh hodisasida himoya darajasi 38,5 foizni tashkil etdi, chunki yuqori energiyali zarrachalar material ichiga chuqurroq kirib boradi. Shunga qaramay, jilet NASA belgilagan xavfsizlik chegaralaridan past darajani saqlab qolishga yordam berdi.
Amaliy afzalliklar va istiqbollarJiletning taʼsiri inson tanasining muayyan organlarida yaqqol namoyon boʻldi. 1972-yilgi ssenariy boʻyicha koʻkrak qafasi uchun nurlanish dozasiz 75 foizga, oshqozon uchun 66 foizga, yoʻgʻon ichak uchun 65 foizga va oʻpka uchun 61 foizga kamaygan. Shu bilan birga, bosh miya bu himoyadan amalda foyda koʻrmadi — pasayish atigi 3 foizni tashkil etdi. Bu jiletning konsepsiyasiga toʻla mos keladi, chunki asosiy eʼtibor nurlanishdan eng koʻp zarar koʻradigan hayotiy muhim organlarga qaratilgan.
AstroRad doimiy galaktik kosmik nurlarga qarshi moʻljallanmagan boʻlib, u faqat quyosh boʻroni vaqtida xavfli soatlarda qoʻllaniladigan favqulodda chora sifatida qaralmoqda. Kosmik kemadagi maxsus radiatsiya boshpanalaridan farqli oʻlaroq, bu jilet astronavtlarga kemaning ishchi zonasida harakatlanish va oʻz vazifalarini davom ettirish erkinligini beradi. Hozirgi vaqtda muhandislar jilet massasini 16 kilogrammgacha kamaytirishga muvaffaq boʻlishdi va kelgusida uni yanada yengillashtirish ustida ishlamoqdalar.
…