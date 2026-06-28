Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkin
Misr terma jamoasi va Liverpul klubining tirik afsonasi Muhammad Salah Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasidagi Avstraliyaga qarshi muhim bahs oldidan jarohat oldi. Guruh bosqichining soʻnggi turida Eron bilan kechgan uchrashuvda futbolchining son qismidagi mushaklari shikastlangani maʼlum boʻldi. Ayni damda jamoa tibbiy shtabi hujumchining holatini sinchkovlik bilan oʻrganmoqda, biroq uning juma kungi oʻyinda ishtirok etishi katta soʻroq ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport nashri xabariga koʻra, Muhammad Salah Eron bilan 1:1 hisobida yakunlangan bahsda ogʻriq sezgani sababli maydonni tark etishga majbur boʻlgan. Misr terma jamoasi shifokori Mohamed Abou oʻyindan keyingi tibbiy koʻriklar futbolchida son mushaklari choʻzilishi (hamstring) borligini tasdiqlaganini maʼlum qildi. Ushbu holat Misr futbol assotsiatsiyasi tomonidan ham rasman tasdiqlangan boʻlib, futbolchi allaqachon reabilitatsiya jarayonini boshlagan.
Murabbiy va muxlislarning umidiMisr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Hassan vaziyatga optimistik ruhda yondashishga harakat qilmoqda. U matbuot anjumanida Salah bilan shaxsan gaplashganini va futbolchining oʻzi jarohat unchalik jiddiy emasligiga ishonayotganini taʼkidladi. "Men Salah bilan gaplashdim, Xudo xohlasa, hammasi joyida boʻladi. U menga oʻzini yaxshi his qilayotganini va bu jiddiy muammo emasligini aytdi", — deya murabbiyning soʻzlaridan iqtibos keltirmoqda Goal.com nashri.
Misr terma jamoasi "G" guruhida ikkinchi oʻrinni egallab, keyingi bosqichga yoʻllanma oldi. Jamoaning ushbu muvaffaqiyatida Muhammad Salahning oʻrni beqiyos boʻldi: u turnir davomida bitta gol urishdan tashqari, jamoadoshlariga ikkita golli uzatmani ham amalga oshirdi. Muxlislar va murabbiylar shtabi juma kungi 3-iyul sanasida boʻlib oʻtadigan Avstraliyaga qarshi oʻyinda yetakchining safga qaytishini intizorlik bilan kutishmoqda.
Eski jarohatning qaytalanishiUshbu holatni xavotirli qilayotgan jihat shundaki, Muhammad Salah yaqin oʻtmishda ham aynan shunday jarohatdan aziyat chekkan edi. Aprel oyining oxirida u son mushaklari bilan bogʻliq muammo sababli uch haftani oʻtkazib yuborgan. Biroq oʻshanda u qisqa muddatda tiklanib, Liverpul tarkibida mavsumning soʻnggi ikki oʻyinida maydonga tushishga ulgurgan edi. Misrliklar bu safar ham shunday moʻjizaviy tiklanish yuz berishiga umid qilishmoqda.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Muhammad Salah milliy terma jamoa libosida 119 ta oʻyinda maydonga tushib, 68 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Uning maydonda boʻlishi nafaqat jamoaning hujumkorlik salohiyatini oshiradi, balki raqib himoyachilariga ham ruhiy bosim oʻtkazadi. Avstraliya kabi tartibli himoyalanadigan jamoani magʻlub etish uchun Misrga aynan Salahning kreativligi va tajribasi suv bilan havodek zarur.
Hozircha Misr futbol federatsiyasi futbolchining aniq qaytish muddati boʻyicha kafolat bermayapti. Agar Salah juma kungi bahsga qadar tiklana olmasa, bu turnirning eng katta yoʻqotishlaridan biriga aylanishi mumkin. Butun dunyodagi futbol muxlislari, ayniqsa, arab dunyosi oʻz qahramonining sogʻayib ketishini tilamoqda.
…