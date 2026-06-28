Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkin

·0·Sport
Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkin

Misr terma jamoasi va Liverpul klubining tirik afsonasi Muhammad Salah Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasidagi Avstraliyaga qarshi muhim bahs oldidan jarohat oldi. Guruh bosqichining soʻnggi turida Eron bilan kechgan uchrashuvda futbolchining son qismidagi mushaklari shikastlangani maʼlum boʻldi. Ayni damda jamoa tibbiy shtabi hujumchining holatini sinchkovlik bilan oʻrganmoqda, biroq uning juma kungi oʻyinda ishtirok etishi katta soʻroq ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport nashri xabariga koʻra, Muhammad Salah Eron bilan 1:1 hisobida yakunlangan bahsda ogʻriq sezgani sababli maydonni tark etishga majbur boʻlgan. Misr terma jamoasi shifokori Mohamed Abou oʻyindan keyingi tibbiy koʻriklar futbolchida son mushaklari choʻzilishi (hamstring) borligini tasdiqlaganini maʼlum qildi. Ushbu holat Misr futbol assotsiatsiyasi tomonidan ham rasman tasdiqlangan boʻlib, futbolchi allaqachon reabilitatsiya jarayonini boshlagan.

Murabbiy va muxlislarning umidi

Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Hassan vaziyatga optimistik ruhda yondashishga harakat qilmoqda. U matbuot anjumanida Salah bilan shaxsan gaplashganini va futbolchining oʻzi jarohat unchalik jiddiy emasligiga ishonayotganini taʼkidladi. "Men Salah bilan gaplashdim, Xudo xohlasa, hammasi joyida boʻladi. U menga oʻzini yaxshi his qilayotganini va bu jiddiy muammo emasligini aytdi", — deya murabbiyning soʻzlaridan iqtibos keltirmoqda Goal.com nashri.

Misr terma jamoasi "G" guruhida ikkinchi oʻrinni egallab, keyingi bosqichga yoʻllanma oldi. Jamoaning ushbu muvaffaqiyatida Muhammad Salahning oʻrni beqiyos boʻldi: u turnir davomida bitta gol urishdan tashqari, jamoadoshlariga ikkita golli uzatmani ham amalga oshirdi. Muxlislar va murabbiylar shtabi juma kungi 3-iyul sanasida boʻlib oʻtadigan Avstraliyaga qarshi oʻyinda yetakchining safga qaytishini intizorlik bilan kutishmoqda.

Eski jarohatning qaytalanishi

Ushbu holatni xavotirli qilayotgan jihat shundaki, Muhammad Salah yaqin oʻtmishda ham aynan shunday jarohatdan aziyat chekkan edi. Aprel oyining oxirida u son mushaklari bilan bogʻliq muammo sababli uch haftani oʻtkazib yuborgan. Biroq oʻshanda u qisqa muddatda tiklanib, Liverpul tarkibida mavsumning soʻnggi ikki oʻyinida maydonga tushishga ulgurgan edi. Misrliklar bu safar ham shunday moʻjizaviy tiklanish yuz berishiga umid qilishmoqda.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Muhammad Salah milliy terma jamoa libosida 119 ta oʻyinda maydonga tushib, 68 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Uning maydonda boʻlishi nafaqat jamoaning hujumkorlik salohiyatini oshiradi, balki raqib himoyachilariga ham ruhiy bosim oʻtkazadi. Avstraliya kabi tartibli himoyalanadigan jamoani magʻlub etish uchun Misrga aynan Salahning kreativligi va tajribasi suv bilan havodek zarur.

Hozircha Misr futbol federatsiyasi futbolchining aniq qaytish muddati boʻyicha kafolat bermayapti. Agar Salah juma kungi bahsga qadar tiklana olmasa, bu turnirning eng katta yoʻqotishlaridan biriga aylanishi mumkin. Butun dunyodagi futbol muxlislari, ayniqsa, arab dunyosi oʻz qahramonining sogʻayib ketishini tilamoqda.

Muhammad SalahMisrJahon ChempionatiJarohatFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiChelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 20:16JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiJCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiBugun, 20:12Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Bugun, 20:03Manchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiManchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiBugun, 19:56Neymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiNeymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi