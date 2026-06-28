Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Londonning Chelsi klubi kutilmagan transfer ustida ish boshladi. Maʼlumotlarga koʻra, "aristokratlar" ayni damda Sanderlend sharafini himoya qilayotgan tajribali yarim himoyachi Granit Xhaka bilan aloqaga chiqqan. Ushbu transfer amalga oshsa, shveytsariyalik futbolchi oʻzining sobiq ustozi Xabi Alonso bilan yana bir jamoada birlashishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport nashri tarqatgan xabarga koʻra, Chelsi rahbariyati 33 yoshli futbolchining vakillari bilan dastlabki muzokaralarni oʻtkazgan. Bu harakat klubning soʻnggi yillardagi faqat yosh iqtidorlarni sotib olish strategiyasidan biroz chekinganini anglatadi. Tajribali yetakchiga ehtiyoj sezayotgan London klubi Granit Xhaka timsolida maydon markazini mustahkamlamoqchi.
Xabi Alonso va Granit Xhaka hamkorligiGranit Xhaka va Xabi Alonso oʻrtasidagi muvaffaqiyatli hamkorlik koʻpchilikka yaxshi maʼlum. Ular Bayer Leverkusen safida Germaniya Bundesligasida tarixiy gʻalabani qoʻlga kiritishgan edi. Xabi Alonso oʻzining sobiq shogirdini Chelsi kiyinish xonasidagi muhitni yaxshilash va yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlishi uchun jamoaga taklif etish niyatida.
Sanderlend tarkibida oʻtgan mavsumda Granit Xhaka haqiqiy yetakchi sifatida namoyon boʻldi. U Angliya Premer-ligasida 34 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoasining turnir jadvalida yettinchi oʻrinni egallashiga va Yevropa ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga ulkan hissa qoʻshdi. Shveytsariya terma jamoasi sardori ayni damda Sanderlend bilan 2028-yilgacha shartnomaga ega boʻlsa-da, Xabi Alonso bilan qayta ishlash imkoniyati uni qiziqtirib qoʻygan.
Sanderlendning qatʼiy pozitsiyasiGarchi futbolchining oʻzi transferga moyil boʻlsa-da, Sanderlend klubi oʻz sardorini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Klub rahbariyati Granit Xhaka sotilmasligini va u jamoaning kelgusi mavsumdagi rejalarining ajralmas qismi ekanligini taʼkidlamoqda. Moliyaviy jihatdan barqaror boʻlgan "qora mushuklar" oʻz yetakchisi uchun kurashishga tayyor.
Chelsi tomonidan bunday qiziqish paydo boʻlishiga jamoaning markaziy yarim himoyachisi Enzo Fernandez atrofidagi mish-mishlar ham sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid prezidenti Florentino Perez argentinalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni istamoqda va uning transfer narxi 120 million funt sterlingga baholanmoqda. Agar Enzo Fernandez Madridga yoʻl olsa, Granit Xhaka uning oʻrnini toʻldirishi kutilmoqda.
Hozircha shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha yakuniy kelishuvga erishilmagan. Granit Xhaka bor eʼtiborini Shveytsariya terma jamoasi safidagi oʻyinlariga qaratgan boʻlsa-da, transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu kutilmagan oʻtish amalga oshishi ehtimoli yuqori baholanmoqda.
…