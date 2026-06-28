Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

·0·Sport
Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

Londonning Chelsi klubi kutilmagan transfer ustida ish boshladi. Maʼlumotlarga koʻra, "aristokratlar" ayni damda Sanderlend sharafini himoya qilayotgan tajribali yarim himoyachi Granit Xhaka bilan aloqaga chiqqan. Ushbu transfer amalga oshsa, shveytsariyalik futbolchi oʻzining sobiq ustozi Xabi Alonso bilan yana bir jamoada birlashishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport nashri tarqatgan xabarga koʻra, Chelsi rahbariyati 33 yoshli futbolchining vakillari bilan dastlabki muzokaralarni oʻtkazgan. Bu harakat klubning soʻnggi yillardagi faqat yosh iqtidorlarni sotib olish strategiyasidan biroz chekinganini anglatadi. Tajribali yetakchiga ehtiyoj sezayotgan London klubi Granit Xhaka timsolida maydon markazini mustahkamlamoqchi.

Xabi Alonso va Granit Xhaka hamkorligi

Granit Xhaka va Xabi Alonso oʻrtasidagi muvaffaqiyatli hamkorlik koʻpchilikka yaxshi maʼlum. Ular Bayer Leverkusen safida Germaniya Bundesligasida tarixiy gʻalabani qoʻlga kiritishgan edi. Xabi Alonso oʻzining sobiq shogirdini Chelsi kiyinish xonasidagi muhitni yaxshilash va yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlishi uchun jamoaga taklif etish niyatida.

Sanderlend tarkibida oʻtgan mavsumda Granit Xhaka haqiqiy yetakchi sifatida namoyon boʻldi. U Angliya Premer-ligasida 34 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoasining turnir jadvalida yettinchi oʻrinni egallashiga va Yevropa ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga ulkan hissa qoʻshdi. Shveytsariya terma jamoasi sardori ayni damda Sanderlend bilan 2028-yilgacha shartnomaga ega boʻlsa-da, Xabi Alonso bilan qayta ishlash imkoniyati uni qiziqtirib qoʻygan.

Sanderlendning qatʼiy pozitsiyasi

Garchi futbolchining oʻzi transferga moyil boʻlsa-da, Sanderlend klubi oʻz sardorini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Klub rahbariyati Granit Xhaka sotilmasligini va u jamoaning kelgusi mavsumdagi rejalarining ajralmas qismi ekanligini taʼkidlamoqda. Moliyaviy jihatdan barqaror boʻlgan "qora mushuklar" oʻz yetakchisi uchun kurashishga tayyor.

Chelsi tomonidan bunday qiziqish paydo boʻlishiga jamoaning markaziy yarim himoyachisi Enzo Fernandez atrofidagi mish-mishlar ham sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid prezidenti Florentino Perez argentinalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni istamoqda va uning transfer narxi 120 million funt sterlingga baholanmoqda. Agar Enzo Fernandez Madridga yoʻl olsa, Granit Xhaka uning oʻrnini toʻldirishi kutilmoqda.

Hozircha shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha yakuniy kelishuvga erishilmagan. Granit Xhaka bor eʼtiborini Shveytsariya terma jamoasi safidagi oʻyinlariga qaratgan boʻlsa-da, transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu kutilmagan oʻtish amalga oshishi ehtimoli yuqori baholanmoqda.

ChelsiGranit XhakaXabi AlonsoSanderlendTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinMisr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 20:12JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiJCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiBugun, 20:12Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Bugun, 20:03Manchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiManchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiBugun, 19:56Neymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiNeymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi