Sanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdi

·45·Sport
Sanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdi

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer bozoridagi ilk jiddiy toʻsiqqa duch keldi. "Aristokratlar" Sanderlend yarim himoyachisi Granit Xhaka borasida rasmiy taklif bilan chiqishgan edi, biroq "qora mushuklar" rahbariyati ushbu soʻrovni keskin ravishda rad etdi. Bu muvaffaqiyatsizlik londonliklarning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso rejalari uchun katta zarba sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Chelsi 33 yoshli shveysariyalik futbolchi uchun 8 million funt sterling taklif qilgan. Biroq Sanderlend ushbu summani "qabul qilib boʻlmas" deb atadi va futbolchining sotilmasligini maʼlum qildi. Klub rahbariyati bunday past narxdagi taklifni nafaqat jamoaga, balki tajribali futbolchining oʻziga nisbatan ham hurmatsizlik deb hisoblamoqda.

Xabi Alonso va Granit Xhaka hamkorligi

Chelsi rahbariyati Granit Xhaka transferini aynan Xabi Alonso talabi bilan amalga oshirishga urinmoqda. Murabbiy va futbolchi Bayer Leverkusen safida birga faoliyat yuritib, 2023-24 yilgi mavsumda Bundesliga va Germaniya kubogida gʻolib chiqishgan edi. Alonso oʻzining sobiq shogirdi orqali London klubi kiyinish xonasida yetakchilik muhitini shakllantirishni koʻzlagan.

Ushbu transferga boʻlgan qiziqish Chelsi strategiyasining oʻzgarganidan dalolat beradi. Soʻnggi yillarda faqat yosh iqtidorlarni sotib olishga eʼtibor qaratgan klub, endilikda Premyer-ligada yetti yillik tajribaga ega boʻlgan (Arsenal safida) veteran futbolchiga ehtiyoj sezmoqda. Biroq Sanderlend futbolchi bilan 2028-yilgacha moʻljallangan shartnoma borligini va uni qoʻyib yubormasligini taʼkidlamoqda.

Sanderlendning qatʼiy pozitsiyasi

Sanderlend oʻtgan yozda Granit Xhaka uchun Bayer Leverkusen klubiga 17,5 million funt toʻlagan edi. Futbolchi jamoaga kelishi bilan sardorlik bogʻichini oldi va klubning 53 yildan soʻng ilk bor yevrokuboklarga yoʻllanma olishida asosiy rolni oʻynadi. Qizigʻi shundaki, Sanderlend aynan soʻnggi turda Chelsi ustidan gʻalaba qozonib, turnir jadvalida 7-oʻrinni egallagan va londonliklarni 10-pogʻonaga tushirib yuborgan edi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Sanderlend rahbariyati har qanday moliyaviy taklifni koʻrib chiqishdan bosh tortgan. Ular Chelsi klubidan futbolchining amaldagi shartnomasini hurmat qilishni talab qilmoqda. Hozircha londonliklar oʻz takliflarini yaxshilashlari yoki boshqa nomzodlarga eʼtibor qaratishlari nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

ChelsiSanderlendGranit XhakaXabi AlonsoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiMundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiBugun, 00:23Real Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiReal Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiBugun, 00:17Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiKongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiBugun, 00:16JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiJCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiKecha, 23:18Harri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiHarri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiKecha, 23:11JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...JCH-2026da xatoga o‘rin qolmadi: 1/16 finalning barcha juftliklari...Kecha, 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi