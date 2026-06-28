Sanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdi
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer bozoridagi ilk jiddiy toʻsiqqa duch keldi. "Aristokratlar" Sanderlend yarim himoyachisi Granit Xhaka borasida rasmiy taklif bilan chiqishgan edi, biroq "qora mushuklar" rahbariyati ushbu soʻrovni keskin ravishda rad etdi. Bu muvaffaqiyatsizlik londonliklarning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso rejalari uchun katta zarba sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Chelsi 33 yoshli shveysariyalik futbolchi uchun 8 million funt sterling taklif qilgan. Biroq Sanderlend ushbu summani "qabul qilib boʻlmas" deb atadi va futbolchining sotilmasligini maʼlum qildi. Klub rahbariyati bunday past narxdagi taklifni nafaqat jamoaga, balki tajribali futbolchining oʻziga nisbatan ham hurmatsizlik deb hisoblamoqda.
Xabi Alonso va Granit Xhaka hamkorligiChelsi rahbariyati Granit Xhaka transferini aynan Xabi Alonso talabi bilan amalga oshirishga urinmoqda. Murabbiy va futbolchi Bayer Leverkusen safida birga faoliyat yuritib, 2023-24 yilgi mavsumda Bundesliga va Germaniya kubogida gʻolib chiqishgan edi. Alonso oʻzining sobiq shogirdi orqali London klubi kiyinish xonasida yetakchilik muhitini shakllantirishni koʻzlagan.
Ushbu transferga boʻlgan qiziqish Chelsi strategiyasining oʻzgarganidan dalolat beradi. Soʻnggi yillarda faqat yosh iqtidorlarni sotib olishga eʼtibor qaratgan klub, endilikda Premyer-ligada yetti yillik tajribaga ega boʻlgan (Arsenal safida) veteran futbolchiga ehtiyoj sezmoqda. Biroq Sanderlend futbolchi bilan 2028-yilgacha moʻljallangan shartnoma borligini va uni qoʻyib yubormasligini taʼkidlamoqda.
Sanderlendning qatʼiy pozitsiyasiSanderlend oʻtgan yozda Granit Xhaka uchun Bayer Leverkusen klubiga 17,5 million funt toʻlagan edi. Futbolchi jamoaga kelishi bilan sardorlik bogʻichini oldi va klubning 53 yildan soʻng ilk bor yevrokuboklarga yoʻllanma olishida asosiy rolni oʻynadi. Qizigʻi shundaki, Sanderlend aynan soʻnggi turda Chelsi ustidan gʻalaba qozonib, turnir jadvalida 7-oʻrinni egallagan va londonliklarni 10-pogʻonaga tushirib yuborgan edi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, Sanderlend rahbariyati har qanday moliyaviy taklifni koʻrib chiqishdan bosh tortgan. Ular Chelsi klubidan futbolchining amaldagi shartnomasini hurmat qilishni talab qilmoqda. Hozircha londonliklar oʻz takliflarini yaxshilashlari yoki boshqa nomzodlarga eʼtibor qaratishlari nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
…