Robert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdi

·40·Sport
Robert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdi

Yevropa futbolining soʻnggi oʻn yillikdagi eng kuchli hujumchilaridan biri Robert Lewandowski faoliyatini okean ortida davom ettirishga yaqin turibdi. Polshalik toʻpurar Amerika Qoʻshma Shtatlarining Chicago Fire klubi bilan kelishuvga erishgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu transfer MLS (Shimoliy Amerika futbol ligasi) uchun Lionel Messi kelganidan keyingi navbatdagi eng yirik voqelikka aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashrining maʼlumotlariga koʻra, 37 yoshli hujumchi Chicago Fire bilan ikki yillik shartnoma boʻyicha kelishib olgan. Robert Lewandowski Barselona bilan shartnomasi yakunlangach, erkin agent maqomida AQSHga yoʻl oladi. Taʼkidlash joizki, futbolchiga Italiyaning Milan klubi va Saudiya Arabistoni jamoalaridan ham jiddiy qiziqishlar boʻlgan, biroq polshalik yulduz faoliyatini Shimoliy Amerikada davom ettirishni maʼqul koʻrgan.

Yangi chaqiruv va yuqori maosh

Lewandowski shu oy boshida Chikago shahriga tashrif buyurib, klubning infratuzilmasi va loyihalari bilan shaxsan tanishib chiqqan. Taxminlarga koʻra, u ligadagi eng koʻp maosh oluvchi futbolchilardan biriga aylanadi. Chicago Fire bosh murabbiyi Gregg Berhalter jamoaga jahon darajasidagi yulduzlarni jalb qilish niyatida ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Lewandowski nafaqat klub, balki butun liga nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

“Biz jahon darajasidagi oʻyinchilarni tarkibga qoʻshib olishga harakat qilyapmiz. Lewandowski darajasidagi futbolchining kelishi Chikago shahri uchun ham katta sovgʻa boʻladi. Biz uni mahorat borasida Lionel Messi bilan bir qatorda koʻramiz”, — deya taʼkidladi Berhalter.

Chikagodagi polshaliklar va kelajak rejalari

Ushbu transferning amalga oshishida Chikago shahrida polshalik muhojirlarning koʻpligi ham muhim rol oʻynashi mumkin. Robert Lewandowski kelishi orqali klub oʻzining yangi McDonald’s Park stadioniga koʻproq muxlislarni jalb qilishni rejalashtirgan. Polshalik hujumchi Yevropani haqiqiy afsona sifatida tark etmoqda — u Barselona safida toʻrt yil ichida oʻzining uchinchi chempionlik unvonini qoʻlga kiritishga ulgurdi.

Shunisi qiziqki, Chicago Fire faqatgina Lewandowski bilan cheklanib qolmoqchi emas. Xabarlarga koʻra, klub hujumchining yordamida uning Bavariya jamoasidagi sobiq jamoadoshi Leon Goretzka bilan ham muzokaralar oʻtkazishni maqsad qilgan. Agar ushbu transferlar amalga oshsa, Chikago jamoasi MLSning eng kuchli tarkiblaridan biriga ega boʻladi.

Robert LewandowskiBarselonaChicago FireMLSFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiTottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiBugun, 02:12Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiChelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladiBugun, 01:38Malo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiMalo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiBugun, 01:37Yan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaYan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaBugun, 00:5817 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?Bugun, 00:38Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiMundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi