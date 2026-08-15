«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi
«PSJ» va «Barselona» 26 yoshli ispaniyalik hujumchi Ferran Torresning transferini rasman tasdiqladi. Ferran Torres Parij klubini tanlashida bosh murabbiy Luis Enrike hal qiluvchi omil bo'lganini aytdi. U Luis Enrikeni futboldagi otasidek bilishini va uning qo'l ostida yana o'ynashdan baxtiyor ekanini ta'kidladi. Hujumchi «PSJ» bilan barcha musobaqalardagi bosh sovrinlarni qo'lga kiritishni, ko'plab gollar urib, golli uzatmalarni amalga oshirishni maqsad qilgan.
Yevropa yozgi transferlar oynasining navbatdagi shov-shuvli bitimi rasman e'lon qilindi. Fransiya chempioni «PSJ» hamda Kataloniyaning «Barselona» klublari 26 yoshli ispaniyalik hujumchi Ferran Torresning transferini rasman tasdiqladi.
Parijga yetib kelib, muvaffaqiyatli tarzda tibbiy ko'rikdan o'tgan hujumchi shartnoma imzoladi va yangi jamoadoshlari safida ilk mashg'ulotida ishtirok etdi. Ispaniyaning nufuzli «Marca» nashri futbolchining Parij klubi rasmiy mediasiga bergan ilk keng qamrovli intervyusini e'lon qildi.
«Luis Enrike men uchun futboldagi otamdek inson»
26 yoshli hujumchi uchun Parij klubini tanlashda bosh murabbiy Luis Enrike omili hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan:
«Men buni doim faxr bilan aytganman: futbol olamida Luis Enrike men uchun xuddi otamdek bo'lgan. Ispaniya milliy terma jamoasida uning qo'l ostida to'p surgan paytlarimda u menga hamisha cheksiz ishonch bildirgan.
Endilikda yana uning qo'l ostida, ulkan klubda o'ynash imkoniyatiga ega bo'lganimdan baxtiyorman. Enrike futbolchini ich-ichidan tushunish, unga yuksak ishonch berish va bor salohiyatini ochishda dunyoning eng kuchli mutaxassislaridan biridir».
«Loyiha juda katta, maqsadim — barcha sovrinlarni yutish»
Ferran Torres yangi klubidagi asosiy vazifalari va rejalari haqida to'xtalar ekan, jamoa rahbariyatiga o'z minnatdorchiligini bildirdi:
Rahbariyatga minnatdorchilik: «Ushbu buyuk loyihaga qo'shilayotganimdan hayajondaman. Menga bildirilgan ishonch uchun klub prezidenti Nosir Al-Xelayfi, maslahatchi Luish Kampush va murabbiy Luis Enrikega minnatdorlik bildiraman»;
Asosiy maqsadlar: «Parijlik muxlislarni xursand qilish, ko'plab gollar urib, golli uzatmalarni amalga oshirish va eng muhimi — barcha musobaqalardagi bosh sovrinlarni jamoa bilan birgalikda qo'lga kiritishni istayman».
Yangi mavsumda «PSJ» hujum chizig'ida Luis Enrike va Ferran Torres tandemi yangi bosqichdagi g'alabalar sari yo'l olishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…