«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi

·7·Sport
«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi
Qisqacha

«PSJ» va «Barselona» 26 yoshli ispaniyalik hujumchi Ferran Torresning transferini rasman tasdiqladi. Ferran Torres Parij klubini tanlashida bosh murabbiy Luis Enrike hal qiluvchi omil bo'lganini aytdi. U Luis Enrikeni futboldagi otasidek bilishini va uning qo'l ostida yana o'ynashdan baxtiyor ekanini ta'kidladi. Hujumchi «PSJ» bilan barcha musobaqalardagi bosh sovrinlarni qo'lga kiritishni, ko'plab gollar urib, golli uzatmalarni amalga oshirishni maqsad qilgan.

Yevropa yozgi transferlar oynasining navbatdagi shov-shuvli bitimi rasman e'lon qilindi. Fransiya chempioni «PSJ» hamda Kataloniyaning «Barselona» klublari 26 yoshli ispaniyalik hujumchi Ferran Torresning transferini rasman tasdiqladi.

Parijga yetib kelib, muvaffaqiyatli tarzda tibbiy ko'rikdan o'tgan hujumchi shartnoma imzoladi va yangi jamoadoshlari safida ilk mashg'ulotida ishtirok etdi. Ispaniyaning nufuzli «Marca» nashri futbolchining Parij klubi rasmiy mediasiga bergan ilk keng qamrovli intervyusini e'lon qildi.

«Luis Enrike men uchun futboldagi otamdek inson»

26 yoshli hujumchi uchun Parij klubini tanlashda bosh murabbiy Luis Enrike omili hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan:

«Men buni doim faxr bilan aytganman: futbol olamida Luis Enrike men uchun xuddi otamdek bo'lgan. Ispaniya milliy terma jamoasida uning qo'l ostida to'p surgan paytlarimda u menga hamisha cheksiz ishonch bildirgan.

Endilikda yana uning qo'l ostida, ulkan klubda o'ynash imkoniyatiga ega bo'lganimdan baxtiyorman. Enrike futbolchini ich-ichidan tushunish, unga yuksak ishonch berish va bor salohiyatini ochishda dunyoning eng kuchli mutaxassislaridan biridir».

«Loyiha juda katta, maqsadim — barcha sovrinlarni yutish»

Ferran Torres yangi klubidagi asosiy vazifalari va rejalari haqida to'xtalar ekan, jamoa rahbariyatiga o'z minnatdorchiligini bildirdi:

  • Rahbariyatga minnatdorchilik: «Ushbu buyuk loyihaga qo'shilayotganimdan hayajondaman. Menga bildirilgan ishonch uchun klub prezidenti Nosir Al-Xelayfi, maslahatchi Luish Kampush va murabbiy Luis Enrikega minnatdorlik bildiraman»;

  • Asosiy maqsadlar: «Parijlik muxlislarni xursand qilish, ko'plab gollar urib, golli uzatmalarni amalga oshirish va eng muhimi — barcha musobaqalardagi bosh sovrinlarni jamoa bilan birgalikda qo'lga kiritishni istayman».

Yangi mavsumda «PSJ» hujum chizig'ida Luis Enrike va Ferran Torres tandemi yangi bosqichdagi g'alabalar sari yo'l olishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Ferran TorresLuis EnriquePSGBarcelonaNasser Al-Khelaifi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiBugun, 00:16Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiInter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiKecha, 23:536 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!6 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!Kecha, 23:30Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiKecha, 22:39Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiKecha, 22:19Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiMilan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiKecha, 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?