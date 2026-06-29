Sesk Fabregas Emirates Stadiumga qaytmoqda: Arsenal va Komo oʻzaro oʻrtoqlik oʻyini oʻtkazadi
Londonning Arsenal klubi sobiq sardori va afsonaviy yarim himoyachisi Sesk Fabregas shu yozda oʻzi uchun qadrdon boʻlgan Emirates Stadium maydoniga qaytadi. Ispaniyalik mutaxassis boshqaruvidagi Italiyaning Komo jamoasi yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Londonda Arsenal bilan oʻrtoqlik uchrashuvi oʻtkazishi rasman tasdiqlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu qiziqarli toʻqnashuv 12-avgust kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Goal.com nashrining xabar berishicha, bu Fabregas uchun murabbiy sifatida oʻzining sobiq jamoasiga qarshi ilk bor maydonga tushishi boʻladi. 2003-yilda Arsenal safida debyut qilgan va sakkiz yil davomida muxlislar yoqimtoyiga aylangan Sesk uchun bu uchrashuv hissiyotlarga boy boʻlishi kutilmoqda.
Tarixiy uchrashuv va yangi chaqiriqlarKomo jamoasi uchun Emirates Stadiumdagi oʻyin klub tarixidagi muhim bosqich hisoblanadi. Italiya klubi oʻz tarixida ilk bor Chempionlar ligasida ishtirok etish arafasida turibdi va Mikel Arteta boshchiligidagi kuchli raqibga qarshi bahs ular uchun jiddiy imtihon boʻladi. Shunisi eʼtiborliki, Arsenal va Komo shu vaqtga qadar hech qachon oʻzaro toʻqnash kelmagan.
Italiya klubi oʻtgan mavsumda A Seriyada kuchli toʻrtlikka kirib, Milan va Yuventus kabi grandlarni ortda qoldirgan holda barchani hayratda qoldirdi. Endilikda klub rahbariyati yevrokuboklar oldidan tarkibni kuchaytirishga katta mablagʻ sarflamoqda. Xususan, Real Madrid klubidan Niko Pazni 60 million yevro evaziga sotib olingani klubning ambitsiyalari naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Mavsumoldi soʻnggi tayyorgarlikMazkur oʻrtoqlik uchrashuvi har ikki jamoa uchun ham ichki chempionat starti oldidan soʻnggi tayyorgarlik vazifasini oʻtaydi. Arsenal ushbu bahsdan toʻqqiz kun oʻtib Angliya Premer-ligasidagi chempionlik unvonini himoya qilishni boshlaydi. Komo esa Londondagi oʻyindan oʻn kun oʻtib A Seriya doirasida Udineze mehmoni boʻladi.
Londonlik ishqibozlar Sesk Fabregasni iliq kutib olishlari shubhasiz, biroq maydonda murosasiz kurash kechishi kutilmoqda. Mikel Arteta jamoasi oʻz maydonida muxlislarini xursand qilishni va yangi mavsumga yuqori sport formasida kirib borishni maqsad qilgan. Fabregas shogirdlari esa Yevropaning eng kuchli jamoalaridan biriga qarshi qanday qarshilik koʻrsata olishlarini isbotlashlari lozim.
…