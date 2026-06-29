Sesk Fabregas Emirates Stadiumga qaytmoqda: Arsenal va Komo oʻzaro oʻrtoqlik oʻyini oʻtkazadi

·32·Sport
Sesk Fabregas Emirates Stadiumga qaytmoqda: Arsenal va Komo oʻzaro oʻrtoqlik oʻyini oʻtkazadi

Londonning Arsenal klubi sobiq sardori va afsonaviy yarim himoyachisi Sesk Fabregas shu yozda oʻzi uchun qadrdon boʻlgan Emirates Stadium maydoniga qaytadi. Ispaniyalik mutaxassis boshqaruvidagi Italiyaning Komo jamoasi yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Londonda Arsenal bilan oʻrtoqlik uchrashuvi oʻtkazishi rasman tasdiqlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu qiziqarli toʻqnashuv 12-avgust kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Goal.com nashrining xabar berishicha, bu Fabregas uchun murabbiy sifatida oʻzining sobiq jamoasiga qarshi ilk bor maydonga tushishi boʻladi. 2003-yilda Arsenal safida debyut qilgan va sakkiz yil davomida muxlislar yoqimtoyiga aylangan Sesk uchun bu uchrashuv hissiyotlarga boy boʻlishi kutilmoqda.

Tarixiy uchrashuv va yangi chaqiriqlar

Komo jamoasi uchun Emirates Stadiumdagi oʻyin klub tarixidagi muhim bosqich hisoblanadi. Italiya klubi oʻz tarixida ilk bor Chempionlar ligasida ishtirok etish arafasida turibdi va Mikel Arteta boshchiligidagi kuchli raqibga qarshi bahs ular uchun jiddiy imtihon boʻladi. Shunisi eʼtiborliki, Arsenal va Komo shu vaqtga qadar hech qachon oʻzaro toʻqnash kelmagan.

Italiya klubi oʻtgan mavsumda A Seriyada kuchli toʻrtlikka kirib, Milan va Yuventus kabi grandlarni ortda qoldirgan holda barchani hayratda qoldirdi. Endilikda klub rahbariyati yevrokuboklar oldidan tarkibni kuchaytirishga katta mablagʻ sarflamoqda. Xususan, Real Madrid klubidan Niko Pazni 60 million yevro evaziga sotib olingani klubning ambitsiyalari naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Mavsumoldi soʻnggi tayyorgarlik

Mazkur oʻrtoqlik uchrashuvi har ikki jamoa uchun ham ichki chempionat starti oldidan soʻnggi tayyorgarlik vazifasini oʻtaydi. Arsenal ushbu bahsdan toʻqqiz kun oʻtib Angliya Premer-ligasidagi chempionlik unvonini himoya qilishni boshlaydi. Komo esa Londondagi oʻyindan oʻn kun oʻtib A Seriya doirasida Udineze mehmoni boʻladi.

Londonlik ishqibozlar Sesk Fabregasni iliq kutib olishlari shubhasiz, biroq maydonda murosasiz kurash kechishi kutilmoqda. Mikel Arteta jamoasi oʻz maydonida muxlislarini xursand qilishni va yangi mavsumga yuqori sport formasida kirib borishni maqsad qilgan. Fabregas shogirdlari esa Yevropaning eng kuchli jamoalaridan biriga qarshi qanday qarshilik koʻrsata olishlarini isbotlashlari lozim.

ArsenalKomoSesk FabregasFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiChelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiBugun, 18:52JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...Bugun, 18:47Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Bugun, 18:40Iker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiIker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiBugun, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi