Gabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkin

·42·Sport
Gabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkin

Londonning Arsenal klubi hujumchisi Gabriel Jesus faoliyatida keskin burilish yasash arafasida turibdi. Braziliyalik forvard yozgi transfer oynasida Italiya chempionatiga koʻchib oʻtish niyatida ekanligini ochiqchasiga maʼlum qildi. Ayni damda Turinning Yuventus va Milanning Milan klublari futbolchining transferi boʻyicha jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiyaning nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Gabriel Jesus bolaligidan A Seriya oʻyinlarini kuzatib ulgʻaygani va bu mamlakatda toʻp surish uning orzusi boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, San Siro stadionida Inter darvozasiga ikkita gol urgan payti oʻzini xuddi orzusi ushalgandek his qilgan. Hozirda futbolchining kelajagi soʻroq ostida qolmoqda.

Braziliya terma jamoasidan chetlatilish sabablari

Hujumchi, shuningdek, Braziliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan nima sababdan joy olmaganiga ham toʻxtalib oʻtdi. U bosh murabbiy Carlo Ancelotti qarorini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini va oʻzini turnirga munosib koʻrmaganini tan oldi. Bu kutilmagan iqrorlik futbol olamida katta rezonans keltirib chiqardi.

"Agar mendan roʻyxatda boʻlishga loyiqmiding, deb soʻrasangiz, yoʻq deb javob beraman. Yanvar oyida gollar urayotgan paytimda Ancelotti bilan gaplashgan edik, biroq mavsum yakunida Arsenal safida oʻyin amaliyotisiz qolib ketdim. Jismoniy holatim va oʻyin ritmim buzilgani sababli terma jamoaga yordam bera olmasligimni tushunib turardim", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Arsenal va Mikel Arteta bilan munosabatlar

Goal.com xabar berishicha, 29 yoshli hujumchining London klubidagi oʻrni Mikel Arteta qoʻl ostida sezilarli darajada pasayib ketgan. Aynan asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotgani uning xalqaro maydondagi mavqeiga ham salbiy taʼsir koʻrsatdi. Endilikda Gabriel Jesus yangi chaqiruvlarni qabul qilishga tayyor ekanligini yashirmayapti.

Yuventus va Milan skautlari ayni damda braziliyalik futbolchining transferi moliyaviy jihatdan qanchalik maqsadga muvofiq ekanligini oʻrganib chiqmoqda. Italiya klublari hujum chizigʻini tajribali va texnikasi yuqori boʻlgan forvard bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Arsenal esa munosib taklif tushsa, futbolchini qoʻyib yuborishga qarshi emas.

Ushbu transfer amalga oshsa, Gabriel Jesus uchun bu faoliyatidagi yangi sahifa boʻladi. Manchester Siti safida koʻplab sovrinlarni yutgan hujumchi endilikda Italiya futboli muhitiga moslashishga harakat qiladi. Hozircha futbolchi Arsenal bilan mashgʻulotlarni davom ettirmoqda, biroq yozgi transfer oynasi uning taqdirini hal qilishi kutilmoqda.

ArsenalGabriel JesusYuventusMilanTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradiChelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradiBugun, 19:57«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdiBugun, 19:48Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi