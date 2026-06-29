Gabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkin
Londonning Arsenal klubi hujumchisi Gabriel Jesus faoliyatida keskin burilish yasash arafasida turibdi. Braziliyalik forvard yozgi transfer oynasida Italiya chempionatiga koʻchib oʻtish niyatida ekanligini ochiqchasiga maʼlum qildi. Ayni damda Turinning Yuventus va Milanning Milan klublari futbolchining transferi boʻyicha jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiyaning nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Gabriel Jesus bolaligidan A Seriya oʻyinlarini kuzatib ulgʻaygani va bu mamlakatda toʻp surish uning orzusi boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, San Siro stadionida Inter darvozasiga ikkita gol urgan payti oʻzini xuddi orzusi ushalgandek his qilgan. Hozirda futbolchining kelajagi soʻroq ostida qolmoqda.
Braziliya terma jamoasidan chetlatilish sabablariHujumchi, shuningdek, Braziliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan nima sababdan joy olmaganiga ham toʻxtalib oʻtdi. U bosh murabbiy Carlo Ancelotti qarorini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini va oʻzini turnirga munosib koʻrmaganini tan oldi. Bu kutilmagan iqrorlik futbol olamida katta rezonans keltirib chiqardi.
"Agar mendan roʻyxatda boʻlishga loyiqmiding, deb soʻrasangiz, yoʻq deb javob beraman. Yanvar oyida gollar urayotgan paytimda Ancelotti bilan gaplashgan edik, biroq mavsum yakunida Arsenal safida oʻyin amaliyotisiz qolib ketdim. Jismoniy holatim va oʻyin ritmim buzilgani sababli terma jamoaga yordam bera olmasligimni tushunib turardim", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Arsenal va Mikel Arteta bilan munosabatlarGoal.com xabar berishicha, 29 yoshli hujumchining London klubidagi oʻrni Mikel Arteta qoʻl ostida sezilarli darajada pasayib ketgan. Aynan asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotgani uning xalqaro maydondagi mavqeiga ham salbiy taʼsir koʻrsatdi. Endilikda Gabriel Jesus yangi chaqiruvlarni qabul qilishga tayyor ekanligini yashirmayapti.
Yuventus va Milan skautlari ayni damda braziliyalik futbolchining transferi moliyaviy jihatdan qanchalik maqsadga muvofiq ekanligini oʻrganib chiqmoqda. Italiya klublari hujum chizigʻini tajribali va texnikasi yuqori boʻlgan forvard bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Arsenal esa munosib taklif tushsa, futbolchini qoʻyib yuborishga qarshi emas.
Ushbu transfer amalga oshsa, Gabriel Jesus uchun bu faoliyatidagi yangi sahifa boʻladi. Manchester Siti safida koʻplab sovrinlarni yutgan hujumchi endilikda Italiya futboli muhitiga moslashishga harakat qiladi. Hozircha futbolchi Arsenal bilan mashgʻulotlarni davom ettirmoqda, biroq yozgi transfer oynasi uning taqdirini hal qilishi kutilmoqda.
…