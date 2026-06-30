Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdi

·29·Sport
Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdi

Germaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Paragvayga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi. Uchrashuvdan so‘ng 40 yoshli darvozabon Manuel Noyer jamoaning eng katta kamchiligi nimada bo‘lganini ochiq aytdi.

Uning fikricha, Germaniyaga nafaqat omad, balki hujumda yetarlicha xavfli vaziyatlar ham yetishmadi.

«Barchamiz juda xafamiz»

Noyer uchrashuvdan keyin jamoadagi kayfiyat juda og‘ir ekanini yashirmadi.

«Barchamiz juda xafamiz. Bugun g‘alaba qozonish uchun bizga ham kuch, ham omad yetishmadi», — dedi u.

Germaniya guruh bosqichini birinchi o‘rinda yakunlagani uchun Paragvayga qarshi bahsda favorit sifatida ko‘rilgan edi.

Asosiy muammo qayerda bo‘ldi?

Manuel Noyerning ta’kidlashicha, Germaniya uchrashuvda raqib darvozasi oldida yetarlicha ko‘p xavf yarata olmagan.

«Eng asosiy muammo — biz juda kam golli vaziyat yaratdik», — dedi darvozabon.

Jamoa to‘pga ko‘proq egalik qilgan bo‘lsa ham, bu ustunlikni gollarga aylantira olmadi.

«Bunday raqibni mag‘lub etishimiz kerak edi»

Noyer natijadan ko‘ra, Germaniyaning umumiy o‘yinidan ko‘proq norozi bo‘lganini bildirdi.

«Meni ko‘proq uchrashuvning o‘zi tashvishga solmoqda. Biz bunday raqibni albatta mag‘lub etishimiz kerak edi», — dedi u.

Bu so‘zlar jamoaning o‘z imkoniyatlaridan to‘liq foydalana olmaganini ko‘rsatadi.

Penaltilar Germaniyaga qimmatga tushdi

Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangach, g‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi.

Paragvay hal qiluvchi zarbalarni aniqroq bajarib, 4:3 hisobida g‘alaba qozondi.

Ko‘rsatkich

Natija

Uchrashuv

Germaniya — Paragvay

Asosiy hisob

1:1

Penaltilar seriyasi

3:4

Natija

Germaniya turnirni tark etdi

Germaniya uchun yana bir og‘ir mundial

2014 yilgi chempionlikdan keyin Germaniya ketma-ket uchinchi jahon chempionatida ham kutilgan natijaga erisha olmadi.

Bu safar jamoa guruhdan birinchi o‘rin bilan chiqqan bo‘lsa-da, pley-offning ilk bosqichida to‘xtab qoldi.

Sizningcha, Germaniyaning asosiy muammosi hujumdagi samarasizlikmi yoki psixologik bosimmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

GermaniyaParagvayManuel NeuerParaguchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiYurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiBugun, 12:34«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...Bugun, 12:28Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 12:22Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Bugun, 12:15JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)Bugun, 12:03Yurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiYurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi