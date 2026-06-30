Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdi
Germaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Paragvayga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi. Uchrashuvdan so‘ng 40 yoshli darvozabon Manuel Noyer jamoaning eng katta kamchiligi nimada bo‘lganini ochiq aytdi.
Uning fikricha, Germaniyaga nafaqat omad, balki hujumda yetarlicha xavfli vaziyatlar ham yetishmadi.
«Barchamiz juda xafamiz»
Noyer uchrashuvdan keyin jamoadagi kayfiyat juda og‘ir ekanini yashirmadi.
«Barchamiz juda xafamiz. Bugun g‘alaba qozonish uchun bizga ham kuch, ham omad yetishmadi», — dedi u.
Germaniya guruh bosqichini birinchi o‘rinda yakunlagani uchun Paragvayga qarshi bahsda favorit sifatida ko‘rilgan edi.
Asosiy muammo qayerda bo‘ldi?
Manuel Noyerning ta’kidlashicha, Germaniya uchrashuvda raqib darvozasi oldida yetarlicha ko‘p xavf yarata olmagan.
«Eng asosiy muammo — biz juda kam golli vaziyat yaratdik», — dedi darvozabon.
Jamoa to‘pga ko‘proq egalik qilgan bo‘lsa ham, bu ustunlikni gollarga aylantira olmadi.
«Bunday raqibni mag‘lub etishimiz kerak edi»
Noyer natijadan ko‘ra, Germaniyaning umumiy o‘yinidan ko‘proq norozi bo‘lganini bildirdi.
«Meni ko‘proq uchrashuvning o‘zi tashvishga solmoqda. Biz bunday raqibni albatta mag‘lub etishimiz kerak edi», — dedi u.
Bu so‘zlar jamoaning o‘z imkoniyatlaridan to‘liq foydalana olmaganini ko‘rsatadi.
Penaltilar Germaniyaga qimmatga tushdi
Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangach, g‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi.
Paragvay hal qiluvchi zarbalarni aniqroq bajarib, 4:3 hisobida g‘alaba qozondi.
Ko‘rsatkich
Natija
Uchrashuv
Germaniya — Paragvay
Asosiy hisob
1:1
Penaltilar seriyasi
3:4
Natija
Germaniya turnirni tark etdi
Germaniya uchun yana bir og‘ir mundial
2014 yilgi chempionlikdan keyin Germaniya ketma-ket uchinchi jahon chempionatida ham kutilgan natijaga erisha olmadi.
Bu safar jamoa guruhdan birinchi o‘rin bilan chiqqan bo‘lsa-da, pley-offning ilk bosqichida to‘xtab qoldi.
Sizningcha, Germaniyaning asosiy muammosi hujumdagi samarasizlikmi yoki psixologik bosimmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…