Lionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdi

·0·Sport
Lionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdi

Futbol olamining tirik afsonasi, sakkiz karra “Oltin to’p” sohibi Lionel Messi kutilmagan ampluada namoyon bo’ldi. Argentina terma jamoasi va Inter Miami hujumchisi Marvel olamining yangi blokbasteri — “Spider-Man: Brand New Day” filmi uchun suratga olingan maxsus promo-videoda ishtirok etdi. Ushbu hamkorlik ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy shov-shuvga sabab bo’ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sony Pictures tomonidan taqdim etilgan qisqa metrajli videoda Lionel Messi Nyu-York ko’chalarida Hollivud yulduzi Tom Holland bilan uchrashadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, video syujetiga ko’ra, Holland ijrosidagi Piter Parker kafeda o’tirganida kutilmaganda futbol yulduzini ko’rib qoladi va hayratdan dovdirab, o’z oyoqlariga chalinib ketadi. Messi esa o’z navbatida maxsus qurilma yordamida “o’rgimchak-odam”ning o’zini qidirib yurganini ma’lum qiladi.

Mazkur kreativ reklama kampaniyasi futbol va kino olami o’rtasidagi noyob kollaboratsiya sifatida baholanmoqda. Videoning yakuniy qismida Piter Parker o’z kostyumini kiyib, faxriy hujumchini shahar osmoni bo’ylab sayohatga olib chiqadi. Bu kabi yirik marketing loyihalari odatda jahon chempionatlari va yirik premeralar arafasida muxlislar e’tiborini jalb qilish uchun xizmat qiladi.

Futbol va kino olami tutashgan nuqta

Hozirda Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida JCh-2026 saralash bosqichida ishtirok etayotganiga qaramay, u global brendlar bilan hamkorlik qilishga vaqt topmoqda. Tom Holland esa o’zining Marvel olamidagi to’rtinchi yakkaxon filmini targ’ib qilish bilan band. Qizig’i shundaki, britaniyalik aktyor futbolga befarq emas va yaqinda Madridga tashrifi chog’ida Barselona yulduzi Lamine Yamalni o’zining epchilligi uchun “haqiqiy Spider-Man” deb atagan edi.

Shuningdek, Holland Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezning golni “o’rgimchak” uslubida nishonlashini ham alohida e’tirof etgan. Aktyorning o’zi ayni damda nafaqat Marvel loyihalari, balki rejissyor Christopher Nolanning “The Odyssey” deb nomlangan yangi loyihasida ham ishtirok etishga tayyorgarlik ko’rmoqda. Bu esa uning ish grafigi naqadar tig’iz ekanligidan dalolat beradi.

Lionel Messining ushbu videodagi ishtiroki uning nafaqat sportchi, balki global madaniyat ikonasiga aylanganini yana bir bor isbotladi. O’zbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu krossover qiziqarli bo’lishi tabiiy, chunki Messi va Marvel qahramonlari mamlakatimizda katta auditoriyaga ega. Film premerasi yaqinlashgani sayin Sony Pictures “Navbat kimga?” degan savol bilan muxlislarni yanada qiziqtirib qo’ymoqda.

Lionel MessiTom HollandSpider-ManMarvelFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem oʻzini yangi Jeyms Bond rolida sinab koʻrmoqchiJud Bellingem oʻzini yangi Jeyms Bond rolida sinab koʻrmoqchiBugun, 18:51Wayne Rooney Harry Kane’ni Manchester Yunaytedga qaytishga chaqirdiWayne Rooney Harry Kane’ni Manchester Yunaytedga qaytishga chaqirdiBugun, 17:34Manchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldiManchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldiBugun, 17:17Barselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdiBarselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdiBugun, 17:15Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBaena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBugun, 15:41Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiZlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiBugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi