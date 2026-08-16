UFC 330 turnirining barcha g‘alaba va nokautlari: Kimlar g‘alaba qozondi?
UFC 330 turnirida Islam Maxachev Yen Machado Gerrini, Makkenzi Dern esa Jillian Robertsonni ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub etib, chempionlik kamarlarini saqlab qoldi. Asosiy kardda Jeylin Tyorner Kaue Fernandesni 1-raundda nokaut qildi, Mansur Abdul-Malik Dastin Shtolsfusni 2-raundda sabmishen bilan yengdi, Edson Barbosa esa Esteban Ribovichni 2-raundda nokaut orqali taslim etdi.
AQSHning Filadelfiya shahrida MMA ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan navbatdagi yirik UFC 330 raqamli turniri bo‘lib o‘tdi. Kechaning ikkita chempionlik bahsi hamda qator shiddatli nokaut va sabmishenlar bilan yakunlangan to‘qnashuvlari muxlislarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Turnirning markaziy jangida UFC yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev birinchi raqamli da’vogar, mag‘lubiyatsiz kelayotgan irlandiyalik Yen Machado Gerriga qarshi oktagonga chiqdi. To‘liq davom etgan bellashuvda Maxachev hakamlarning ochkolar bo‘yicha qarori bilan g‘alaba qozonib, o‘z chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
Ikkinchi asosiy to‘qnashuvda ayollar minimal vazn toifasi chempioni Makkenzi Dern reytingda 5-o‘rinni egallab turgan Jillian Robertsonga qarshi bahs olib bordi va ochkolar hisobiga ko‘ra ustun kelib, o‘z maqomini saqlab qoldi.
Asosiy kard natijalari
Kechaning asosiy kardi doirasida quyidagi natijalar qayd etildi:
Yarim o‘rta vazn (Chempionlik jangi): Islam Maxachev (chempion) Yen Machado Gerrini (#1) ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etdi;
Ayollar minimal vazni (Chempionlik jangi): Makkenzi Dern (chempion) Jillian Robertsonni (#5) ochkolar hisobiga ko‘ra taslim etdi;
Yengil vazn: Jeylin Tyorner 1-raundda Kaue Fernandesni nokaut (KO-TKO) bilan yengdi;
O‘rta vazn: Mansur Abdul-Malik 2-raundda Dastin Shtolsfusni sabmishen (og‘rituvchi/bo‘g‘ish) usuli bilan mag‘lubiyatga uchratdi;
Yengil vazn: Edson Barbosa 2-raundda Esteban Ribovichni nokaut (KO-TKO) orqali taslim qildi.
Prelim (dastlabki) kard natijalari
Dastlabki janglar kardi ham kutilmagan va muddatidan avval yakunlangan natijalarga boy bo‘ldi:
Yarim o‘rta vazn: Chidi Ndjokuani Xoel Alvares ustidan ochkolar bo‘yicha g‘alaba qozondi;
Oraliq vazn (59 kg): Charlz Jonson 3-raundda Eduardo Chapolinni sabmishen bilan taslim etdi;
O‘rta vazn: Donte Jonson 1-raunddayoq Erik Makkonikoni nokautga (KO-TKO) uchratdi;
O‘rta vazn: Visente Luke Treshon Gorni ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etdi;
Yarim og‘ir vazn: Rafael Tobias 3-raundda Lukas Fernandoni nokaut (KO-TKO) qildi;
Yarim o‘rta vazn: Nil Magni 2-raundda Ramiz Braximayni texnik nokautga (KO-TKO) uchratdi;
Yarim o‘rta vazn: Jeremiya Uells 3-raundda qirg‘izistonlik Miktibek Orolbayni sabmishen orqali mag‘lub etdi.
Charlz Jonson 3-raundda Eduardo Chapolinni sabmishen bilan qanday taslim etganini tomosha qiling:
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…