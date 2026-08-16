UFC 330 turnirining barcha g‘alaba va nokautlari: Kimlar g‘alaba qozondi?

·47·Sport
UFC 330 turnirining barcha g‘alaba va nokautlari: Kimlar g‘alaba qozondi?
Qisqacha

UFC 330 turnirida Islam Maxachev Yen Machado Gerrini, Makkenzi Dern esa Jillian Robertsonni ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub etib, chempionlik kamarlarini saqlab qoldi. Asosiy kardda Jeylin Tyorner Kaue Fernandesni 1-raundda nokaut qildi, Mansur Abdul-Malik Dastin Shtolsfusni 2-raundda sabmishen bilan yengdi, Edson Barbosa esa Esteban Ribovichni 2-raundda nokaut orqali taslim etdi.

AQSHning Filadelfiya shahrida MMA ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan navbatdagi yirik UFC 330 raqamli turniri bo‘lib o‘tdi. Kechaning ikkita chempionlik bahsi hamda qator shiddatli nokaut va sabmishenlar bilan yakunlangan to‘qnashuvlari muxlislarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Turnirning markaziy jangida UFC yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev birinchi raqamli da’vogar, mag‘lubiyatsiz kelayotgan irlandiyalik Yen Machado Gerriga qarshi oktagonga chiqdi. To‘liq davom etgan bellashuvda Maxachev hakamlarning ochkolar bo‘yicha qarori bilan g‘alaba qozonib, o‘z chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.

Ikkinchi asosiy to‘qnashuvda ayollar minimal vazn toifasi chempioni Makkenzi Dern reytingda 5-o‘rinni egallab turgan Jillian Robertsonga qarshi bahs olib bordi va ochkolar hisobiga ko‘ra ustun kelib, o‘z maqomini saqlab qoldi.

Asosiy kard natijalari

Kechaning asosiy kardi doirasida quyidagi natijalar qayd etildi:

  • Yarim o‘rta vazn (Chempionlik jangi): Islam Maxachev (chempion) Yen Machado Gerrini (#1) ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etdi;

  • Ayollar minimal vazni (Chempionlik jangi): Makkenzi Dern (chempion) Jillian Robertsonni (#5) ochkolar hisobiga ko‘ra taslim etdi;

  • Yengil vazn: Jeylin Tyorner 1-raundda Kaue Fernandesni nokaut (KO-TKO) bilan yengdi;

  • O‘rta vazn: Mansur Abdul-Malik 2-raundda Dastin Shtolsfusni sabmishen (og‘rituvchi/bo‘g‘ish) usuli bilan mag‘lubiyatga uchratdi;

  • Yengil vazn: Edson Barbosa 2-raundda Esteban Ribovichni nokaut (KO-TKO) orqali taslim qildi.

Prelim (dastlabki) kard natijalari

Dastlabki janglar kardi ham kutilmagan va muddatidan avval yakunlangan natijalarga boy bo‘ldi:

  • Yarim o‘rta vazn: Chidi Ndjokuani Xoel Alvares ustidan ochkolar bo‘yicha g‘alaba qozondi;

  • Oraliq vazn (59 kg): Charlz Jonson 3-raundda Eduardo Chapolinni sabmishen bilan taslim etdi;

  • O‘rta vazn: Donte Jonson 1-raunddayoq Erik Makkonikoni nokautga (KO-TKO) uchratdi;

  • O‘rta vazn: Visente Luke Treshon Gorni ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etdi;

  • Yarim og‘ir vazn: Rafael Tobias 3-raundda Lukas Fernandoni nokaut (KO-TKO) qildi;

  • Yarim o‘rta vazn: Nil Magni 2-raundda Ramiz Braximayni texnik nokautga (KO-TKO) uchratdi;

  • Yarim o‘rta vazn: Jeremiya Uells 3-raundda qirg‘izistonlik Miktibek Orolbayni sabmishen orqali mag‘lub etdi.

Charlz Jonson 3-raundda Eduardo Chapolinni sabmishen bilan qanday taslim etganini tomosha qiling:

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UFCIslam MaxachevMakkenzi DernPhiladelphia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiTurkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiBugun, 10:38Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatJamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatBugun, 10:32Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiRonaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiBugun, 10:30Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 10:20Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Bugun, 10:07Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi