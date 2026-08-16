MLS doirasida Nashville Inter Miami jamoasini yirik hisobda taslim etdi
Nashville klubi safarda Lionel Messi safga qaytgan Inter Miami jamoasini 4:1 hisobida mag'lub etdi. Inter Miami tarkibida Lionel Messi, Luis Suares, Rodrigo De Paul va Kazemiro kabi futbolchilar bo'lishiga qaramay, jamoa himoyadagi muammolar sabab raqib ustunligiga qarshilik ko'rsata olmadi. G'alabadan so'ng Nashville mavsum yakunidagi Supporters' Shield uchun eng yaqin da'vogarlardan biriga aylandi.
Shimoliy Amerika Futbol Ligasi (MLS) shanba oqshomida oʻtkazilgan uchrashuvlarga boy va kutilmagan natijalarga toʻla boʻldi. Goal.com xabar berishicha, turning markaziy oʻyinlaridan birida Lionel Messi safga qaytganiga qaramamay, Inter Miami jamoasi safarda Nashville klubiga qarshi bahsda yirik 4:1 hisobida magʻlubiyatga uchradi. Ushbu natija mavsumdagi peshqadamlik va Supporters’ Shield taqdiri qanday kechishini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Inter Miami himoyasidagi muammolar va Nashville ustunligiTarkibida Lionel Messi, Luis Suares, Rodrigo De Paul hamda Kazemiro kabi yulduz futbolchilarni jamlagan Inter Miami har doim ham ligadagi eng mukammal jamoa boʻlmagan. Shanba kungi oʻyin aynan shu zaif jihatlarni yuzaga chiqardi. Oʻz navbatida, Nashville oʻta intizomli, jismoniy tayyorgarligi yuqori va maydonda qanday harakat qilishni aniq biladigan jamoa ekanini yana bir bor isbotladi.
Ushbu uchrashuv Sharqiy konferensiyadagi eng muvozanatli jamoa va yulduzlarga tayangan klub toʻqnashuvi sifatida eʼtiborni tortdi. Oʻyinda maydon egalari birinchi daqiqalardanoq raqibdan qoʻrqmasdan, faol hujumkor futbol namoyish etishdi. Nashville oʻz imkoniyatlaridan unumli foydalanib, Floridaning yulduzli jamoasini 4:1 hisobida tor-mor keltirdi.
Supporters’ Shield uchun asosiy daʼvogarManba maʼlumotiga koʻra, agar Nashville soʻnggi daqiqalarda asosiy oʻyinchilarini dam olish uchun almashtirib, biroz boʻshashmaganida, hisob bundan ham yirikroq koʻrinish olishi mumkin edi. Ushbu gʻalabadan soʻng jamoa mavsum yakunidagi asosiy sovrin — Supporters’ Shieldʼni qoʻlga kuritish uchun eng yaqin nomzodga aylandi. Buning uchun ular faqatgina soʻnggi turlarda ulkan muvaffaqiyatsizlikka uchramasliklari kerak boʻladi.
MLSdagi boshqa qiziqarli natijalarShanba kungi bahslar faqatgina markaziy oʻyin bilan cheklanib qolmadi, balki butun liga boʻylab kutilmagan burilishlarga boy boʻldi. Xususan, mavsum davomida gʻalaba nimaligini bilmay kelgan autsayder jamoalar oylardan beri ilk bor zafar quchishdi. Shu bilan birga, chempionatdagi baʼzi yetakchi jamoalar golsiz va zerikarli duranglar bilan cheklanishga majbur boʻlishdi.
Ayniqsa, Gʻarbiy konferensiyada Houston Dynamo jamoasining koʻrsatayotgan oʻyinlari mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Mavsum boshida koʻpchilik tomonidan oʻrtamiyonalar qatoriga qoʻshilgan bu jamoa endilikda Gʻarbda chempionlik uchun asosiy daʼvogarlardan biriga aylandi va oʻz imkoniyatlarini jiddiy namoyish etmoqda.
…