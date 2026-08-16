MLS doirasida Nashville Inter Miami jamoasini yirik hisobda taslim etdi

·19·Sport
MLS doirasida Nashville Inter Miami jamoasini yirik hisobda taslim etdi
Qisqacha

Nashville klubi safarda Lionel Messi safga qaytgan Inter Miami jamoasini 4:1 hisobida mag'lub etdi. Inter Miami tarkibida Lionel Messi, Luis Suares, Rodrigo De Paul va Kazemiro kabi futbolchilar bo'lishiga qaramay, jamoa himoyadagi muammolar sabab raqib ustunligiga qarshilik ko'rsata olmadi. G'alabadan so'ng Nashville mavsum yakunidagi Supporters' Shield uchun eng yaqin da'vogarlardan biriga aylandi.

Shimoliy Amerika Futbol Ligasi (MLS) shanba oqshomida oʻtkazilgan uchrashuvlarga boy va kutilmagan natijalarga toʻla boʻldi. Goal.com xabar berishicha, turning markaziy oʻyinlaridan birida Lionel Messi safga qaytganiga qaramamay, Inter Miami jamoasi safarda Nashville klubiga qarshi bahsda yirik 4:1 hisobida magʻlubiyatga uchradi. Ushbu natija mavsumdagi peshqadamlik va Supporters’ Shield taqdiri qanday kechishini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Inter Miami himoyasidagi muammolar va Nashville ustunligi

Tarkibida Lionel Messi, Luis Suares, Rodrigo De Paul hamda Kazemiro kabi yulduz futbolchilarni jamlagan Inter Miami har doim ham ligadagi eng mukammal jamoa boʻlmagan. Shanba kungi oʻyin aynan shu zaif jihatlarni yuzaga chiqardi. Oʻz navbatida, Nashville oʻta intizomli, jismoniy tayyorgarligi yuqori va maydonda qanday harakat qilishni aniq biladigan jamoa ekanini yana bir bor isbotladi.

Ushbu uchrashuv Sharqiy konferensiyadagi eng muvozanatli jamoa va yulduzlarga tayangan klub toʻqnashuvi sifatida eʼtiborni tortdi. Oʻyinda maydon egalari birinchi daqiqalardanoq raqibdan qoʻrqmasdan, faol hujumkor futbol namoyish etishdi. Nashville oʻz imkoniyatlaridan unumli foydalanib, Floridaning yulduzli jamoasini 4:1 hisobida tor-mor keltirdi.

Supporters’ Shield uchun asosiy daʼvogar

Manba maʼlumotiga koʻra, agar Nashville soʻnggi daqiqalarda asosiy oʻyinchilarini dam olish uchun almashtirib, biroz boʻshashmaganida, hisob bundan ham yirikroq koʻrinish olishi mumkin edi. Ushbu gʻalabadan soʻng jamoa mavsum yakunidagi asosiy sovrin — Supporters’ Shieldʼni qoʻlga kuritish uchun eng yaqin nomzodga aylandi. Buning uchun ular faqatgina soʻnggi turlarda ulkan muvaffaqiyatsizlikka uchramasliklari kerak boʻladi.

MLSdagi boshqa qiziqarli natijalar

Shanba kungi bahslar faqatgina markaziy oʻyin bilan cheklanib qolmadi, balki butun liga boʻylab kutilmagan burilishlarga boy boʻldi. Xususan, mavsum davomida gʻalaba nimaligini bilmay kelgan autsayder jamoalar oylardan beri ilk bor zafar quchishdi. Shu bilan birga, chempionatdagi baʼzi yetakchi jamoalar golsiz va zerikarli duranglar bilan cheklanishga majbur boʻlishdi.

Ayniqsa, Gʻarbiy konferensiyada Houston Dynamo jamoasining koʻrsatayotgan oʻyinlari mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Mavsum boshida koʻpchilik tomonidan oʻrtamiyonalar qatoriga qoʻshilgan bu jamoa endilikda Gʻarbda chempionlik uchun asosiy daʼvogarlardan biriga aylandi va oʻz imkoniyatlarini jiddiy namoyish etmoqda.

MLSInter MiamiLionel MessiNashville SCFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiTurkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiBugun, 10:38Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatJamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatBugun, 10:32Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiRonaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiBugun, 10:30Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 10:20Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Bugun, 10:07Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi