Bolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladi

·2·Texno
Bolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladi
Qisqacha

Bolgariya hukumati Sofiya yaqinidagi Dobroslavtsi aviabazasida yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazini tashkil etish bo'yicha EnduroSat kompaniyasi bilan memorandum loyihasini ma'qulladi. Markazda sun'iy yo'ldoshlarni yig'ish, sinovdan o'tkazish va malakasini oshirish majmuasi tashkil etiladi. EnduroSat asoschisi va bosh direktori Raycho Raychev bazani Yevropadagi yetakchi kosmik va mudofaa ishlanmalari markazlaridan biriga aylantirish rejasini bildirdi.

Bolgariya hukumati Sofiya yaqinidagi Dobroslavtsi aviabazasida yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazini tashkil etish boʻyicha mahalliy sunʼiy yoʻldosh ishlab chiqaruvchi EnduroSat kompaniyasi bilan memorandum loyihasini maʼqulladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha mamlakatning oʻz kosmik infratuzilmasini kengaytirish hamda milliy iqtisodiyotni yuqori texnologiyali yoʻnalishda rivojlantirishga qaratilgan muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi markazning asosiy oʻzagini sunʼiy yoʻldoshlarni yigʻish, sinovdan oʻtkazish va malakasini oshirish majmuasi tashkil etadi. EnduroSat asoschisi va bosh direktori Raycho Raychevning taʼkidlashicha, kompaniya Dobroslavtsi bazasini Yevropadagi yetakchi kosmik va mudofaa ishlanmalari markazlaridan biriga aylantirishni rejalashtirmoqda. Bu esa Bolgariyaning mazkur sohadagi salohiyatini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.

Milliy infratuzilma va davlat koʻmagi

Mamlakatda oʻzining milliy kosmik agentligi mavjud boʻlmasa-da, hukumat rahbarlari yuqori texnologiyali ishlab chiqarish va ilmiy-tadqiqot ishlarini faol qoʻllab-quvvatlamoqda. Jumladan, avvalroq kosmik maʼlumotlardan foydalangan holda Milliy kuzatuv, muvofiqlashtirish va boshqaruv markazini tayyorlash jarayonlari boshlangani eʼlon qilingan edi. Hukumat asosiy eʼtiborni bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratib, Bolgariya shunchaki texnologiya isteʼmolchisi emas, balki uni yaratuvchiga aylanishini maqsad qilgan.

Mazkur tashabbusda boshqa mahalliy kosmik kompaniyalar ham katta qiziqish bildirmoqda. Xususan, Sfera Technologies Yer masofadan zondlash maʼlumotlarini yetkazib berishni tezlashtirish uchun moʻljallangan integratsiyalashgan tizimni ishlab chiqmoqda. Kompaniya rahbari Zdravko Dimitrovning soʻzlariga koʻra, mamlakat sanoati allaqachon past, oʻrta va geostatsionar orbitada ishlash, sunʼiy yoʻldoshlarni ishlab chiqarish hamda sinovdan oʻtkazish imkoniyatlariga ega.

Sanoatni birlashtirish va xalqaro bozor

Garchi Bolgariya kosmik tarmogʻi hozircha biroz parokanda boʻlsa-da, Dobroslavtsidagi markaz barcha ishtirokchilarni birlashtirib, uning barqaror rivojlanishini taʼminlashi lozim. Sfera Technologies oʻz navbatida quvvatlarini kengaytirib, 2026-yil oxiriga qadar 12 ta sunʼiy yoʻldosh ishini qoʻllab-quvvatlashni, 2027-yilda esa yerusti infratuzilmasini kengaytirib, oʻstirishni maqsad qilgan. Kompaniya mahsulotlari asosan Yevropa Ittifoqi bozoriga moʻljallangan boʻlib, AQSh va Janubi-Sharqiy Osiyo yoʻnalishlari ham koʻrib chiqilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, Bolgariyaning bu boradagi asosiy ustunliklaridan biri — kuchli taʼlim bazasi, jumladan, Sofiya universitetining aerokosmik muhandislik yoʻnalishi boʻlib, u malakali kadrlar yetishtirib bermoqda. Hukumatning kosmik maʼlumotlar markazi va xususiy kompaniyalarning qoʻshma saʼy-harakatlari mamlakatda ishlab chiqarishdan tortib yerusti tizimlarigacha boʻlgan yaxlit kosmik ekotizimni shakllantirishga xizmat qiladi.

KosmosTexnologiyaBolgariyaSuniy yoldoshSanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiAstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:28TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiTCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 01:20Asus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunAsus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunKecha, 20:55Google Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiGoogle Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiKecha, 18:26AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaAQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaKecha, 16:29Starship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiStarship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiKecha, 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari