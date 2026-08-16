Bolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladi
Bolgariya hukumati Sofiya yaqinidagi Dobroslavtsi aviabazasida yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazini tashkil etish bo'yicha EnduroSat kompaniyasi bilan memorandum loyihasini ma'qulladi. Markazda sun'iy yo'ldoshlarni yig'ish, sinovdan o'tkazish va malakasini oshirish majmuasi tashkil etiladi. EnduroSat asoschisi va bosh direktori Raycho Raychev bazani Yevropadagi yetakchi kosmik va mudofaa ishlanmalari markazlaridan biriga aylantirish rejasini bildirdi.
Bolgariya hukumati Sofiya yaqinidagi Dobroslavtsi aviabazasida yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazini tashkil etish boʻyicha mahalliy sunʼiy yoʻldosh ishlab chiqaruvchi EnduroSat kompaniyasi bilan memorandum loyihasini maʼqulladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha mamlakatning oʻz kosmik infratuzilmasini kengaytirish hamda milliy iqtisodiyotni yuqori texnologiyali yoʻnalishda rivojlantirishga qaratilgan muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi markazning asosiy oʻzagini sunʼiy yoʻldoshlarni yigʻish, sinovdan oʻtkazish va malakasini oshirish majmuasi tashkil etadi. EnduroSat asoschisi va bosh direktori Raycho Raychevning taʼkidlashicha, kompaniya Dobroslavtsi bazasini Yevropadagi yetakchi kosmik va mudofaa ishlanmalari markazlaridan biriga aylantirishni rejalashtirmoqda. Bu esa Bolgariyaning mazkur sohadagi salohiyatini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.
Milliy infratuzilma va davlat koʻmagiMamlakatda oʻzining milliy kosmik agentligi mavjud boʻlmasa-da, hukumat rahbarlari yuqori texnologiyali ishlab chiqarish va ilmiy-tadqiqot ishlarini faol qoʻllab-quvvatlamoqda. Jumladan, avvalroq kosmik maʼlumotlardan foydalangan holda Milliy kuzatuv, muvofiqlashtirish va boshqaruv markazini tayyorlash jarayonlari boshlangani eʼlon qilingan edi. Hukumat asosiy eʼtiborni bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratib, Bolgariya shunchaki texnologiya isteʼmolchisi emas, balki uni yaratuvchiga aylanishini maqsad qilgan.
Mazkur tashabbusda boshqa mahalliy kosmik kompaniyalar ham katta qiziqish bildirmoqda. Xususan, Sfera Technologies Yer masofadan zondlash maʼlumotlarini yetkazib berishni tezlashtirish uchun moʻljallangan integratsiyalashgan tizimni ishlab chiqmoqda. Kompaniya rahbari Zdravko Dimitrovning soʻzlariga koʻra, mamlakat sanoati allaqachon past, oʻrta va geostatsionar orbitada ishlash, sunʼiy yoʻldoshlarni ishlab chiqarish hamda sinovdan oʻtkazish imkoniyatlariga ega.
Sanoatni birlashtirish va xalqaro bozorGarchi Bolgariya kosmik tarmogʻi hozircha biroz parokanda boʻlsa-da, Dobroslavtsidagi markaz barcha ishtirokchilarni birlashtirib, uning barqaror rivojlanishini taʼminlashi lozim. Sfera Technologies oʻz navbatida quvvatlarini kengaytirib, 2026-yil oxiriga qadar 12 ta sunʼiy yoʻldosh ishini qoʻllab-quvvatlashni, 2027-yilda esa yerusti infratuzilmasini kengaytirib, oʻstirishni maqsad qilgan. Kompaniya mahsulotlari asosan Yevropa Ittifoqi bozoriga moʻljallangan boʻlib, AQSh va Janubi-Sharqiy Osiyo yoʻnalishlari ham koʻrib chiqilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, Bolgariyaning bu boradagi asosiy ustunliklaridan biri — kuchli taʼlim bazasi, jumladan, Sofiya universitetining aerokosmik muhandislik yoʻnalishi boʻlib, u malakali kadrlar yetishtirib bermoqda. Hukumatning kosmik maʼlumotlar markazi va xususiy kompaniyalarning qoʻshma saʼy-harakatlari mamlakatda ishlab chiqarishdan tortib yerusti tizimlarigacha boʻlgan yaxlit kosmik ekotizimni shakllantirishga xizmat qiladi.
…