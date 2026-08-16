Rasman: Ramazon Temirovning navbatdagi raqibi va jang sanasi e’lon qilindi
Ramazon Temirov 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena»da o'tadigan UFC 333 turnirida angliyalik Lone Kavana bilan jang qiladi. UFC o'ta yengil vazn reytingida Kavana 6-o'rinda, Temirov esa 7-o'rinda bormoqda. Temirov 25 iyul kuni Abu-Dabida avstraliyalik Stiv Ersegni birinchi raundda texnik nokautga uchratgan edi. Kavana ustidan g'alaba Temirovga Top-5 ga kirish va chempionlik kamari uchun to'g'ridan to'g'ri da'vogarga aylanish imkonini beradi.
O‘zbekistonlik taniqli va yorqin nokautchi, UFC jangchisi Ramazon Temirovning navbatdagi jangi bo‘yicha barcha tafsilotlar rasman ochiqlandi. Hamyurtimiz kuzda tashkillashtiriladigan eng yirik raqamli turnirlardan birida oktagonga ko‘tariladi.
UFC matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, Temirov 24 oktyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahridagi muhtasham «Etihad Arena» majmuasida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 turnirida ishtirok etadi.
Raqib — Top-6 reytingidagi angliyalik xavfli jangchi
Ushbu bellashuv o‘ta yengil vazn toifasi (Flyweight) da’vogarlari o‘rtasidagi eng muhim bahslardan biriga aylanadi:
Raqib kim? Ramazonga qarshi oktagonda angliyalik tajribali va mahoratli jangchi Lone Kavana to‘qnash keladi;
Reytingdagi keskinlik: Hozirda Kavana UFC o‘ta yengil vazn reytingida 6-o‘rinni, hamyurtimiz Temirov esa 7-o‘rinni egallab turibdi;
G‘alaba bahosi: Mazkur jangdagi g‘alaba Ramazon uchun vazn toifasining kuchli beshligiga (Top-5) kirish va chempionlik kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri da’vogarga aylanish imkonini beradi.
Temirovning Abu-Dabidagi nokautli seriyasi
BAAning Abu-Dabi shahri Ramazon Temirov uchun haqiqiy omadli arenaga aylanib ulgurgan:
Erseg ustidan yorqin g‘alaba: Hamyurtimiz o‘zining so‘nggi jangini aynan shu yerda, 25 iyul kuni sobiq chempionlik da’vogari — avstraliyalik Stiv Ersegga qarshi o‘tkazgan edi;
Birinchi raunddagi finish: O‘sha bahsda Temirov shiddatli zarbalari bilan raqibini dastlabki raunddayoq texnik nokautga uchratib, dunyo MMA hamjamiyatini larzaga solgan edi.
24 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvda Ramazon Temirov o‘z g‘alabali yurishini davom ettirib, chempionlik unvoni sari yana bir ulkan qadam tashlashga harakat qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…