Rasman: Ramazon Temirovning navbatdagi raqibi va jang sanasi e’lon qilindi

·3·Sport
Rasman: Ramazon Temirovning navbatdagi raqibi va jang sanasi e’lon qilindi
Qisqacha

Ramazon Temirov 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena»da o'tadigan UFC 333 turnirida angliyalik Lone Kavana bilan jang qiladi. UFC o'ta yengil vazn reytingida Kavana 6-o'rinda, Temirov esa 7-o'rinda bormoqda. Temirov 25 iyul kuni Abu-Dabida avstraliyalik Stiv Ersegni birinchi raundda texnik nokautga uchratgan edi. Kavana ustidan g'alaba Temirovga Top-5 ga kirish va chempionlik kamari uchun to'g'ridan to'g'ri da'vogarga aylanish imkonini beradi.

O‘zbekistonlik taniqli va yorqin nokautchi, UFC jangchisi Ramazon Temirovning navbatdagi jangi bo‘yicha barcha tafsilotlar rasman ochiqlandi. Hamyurtimiz kuzda tashkillashtiriladigan eng yirik raqamli turnirlardan birida oktagonga ko‘tariladi.

UFC matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, Temirov 24 oktyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahridagi muhtasham «Etihad Arena» majmuasida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 turnirida ishtirok etadi.

Raqib — Top-6 reytingidagi angliyalik xavfli jangchi

Ushbu bellashuv o‘ta yengil vazn toifasi (Flyweight) da’vogarlari o‘rtasidagi eng muhim bahslardan biriga aylanadi:

  • Raqib kim? Ramazonga qarshi oktagonda angliyalik tajribali va mahoratli jangchi Lone Kavana to‘qnash keladi;

  • Reytingdagi keskinlik: Hozirda Kavana UFC o‘ta yengil vazn reytingida 6-o‘rinni, hamyurtimiz Temirov esa 7-o‘rinni egallab turibdi;

  • G‘alaba bahosi: Mazkur jangdagi g‘alaba Ramazon uchun vazn toifasining kuchli beshligiga (Top-5) kirish va chempionlik kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri da’vogarga aylanish imkonini beradi.

Temirovning Abu-Dabidagi nokautli seriyasi

BAAning Abu-Dabi shahri Ramazon Temirov uchun haqiqiy omadli arenaga aylanib ulgurgan:

  • Erseg ustidan yorqin g‘alaba: Hamyurtimiz o‘zining so‘nggi jangini aynan shu yerda, 25 iyul kuni sobiq chempionlik da’vogari — avstraliyalik Stiv Ersegga qarshi o‘tkazgan edi;

  • Birinchi raunddagi finish: O‘sha bahsda Temirov shiddatli zarbalari bilan raqibini dastlabki raunddayoq texnik nokautga uchratib, dunyo MMA hamjamiyatini larzaga solgan edi.

24 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvda Ramazon Temirov o‘z g‘alabali yurishini davom ettirib, chempionlik unvoni sari yana bir ulkan qadam tashlashga harakat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiysi sifatidagi ilk o‘yinidan so‘ng taassurotlari bilan bo‘lishdiXabi Alonso Chelsi bosh murabbiysi sifatidagi ilk o‘yinidan so‘ng taassurotlari bilan bo‘lishdiBugun, 01:59Inter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:58Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:57Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiBugun, 00:36Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiBugun, 00:16Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiInter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?