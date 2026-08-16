UFC 330da kutilmagan mag‘lubiyat: Miqtibek Orolbay 3-raundda taslim bo‘ldi

·1·Sport
UFC 330da kutilmagan mag‘lubiyat: Miqtibek Orolbay 3-raundda taslim bo‘ldi
Qisqacha

UFC 330 turnirida qirg'izistonlik Miqtibek Orolbay yarim o'rta vazn jangida Jeremayya Uellsga 3-raundda taslim bo'lib, muddatidan avval mag'lub bo'ldi. Uells uchinchi raundda Orolbayni parterga tushirib, bo'g'ish usuli bilan jangni yakunladi. Turnirning bosh jangida yarim o'rta vazn chempioni Islam Maxachev irlandiyalik mag'lubiyatsiz da'vogar Yen Machado Gerriga qarshi chempionlik kamarini himoya qiladi.

AQSHning Filadelfiya shahri mezbonlik qilayotgan navbatdagi yirik raqamli UFC 330 turnirida Markaziy Osiyolik yakkakurash muxlislari uchun kutilmagan natija qayd etildi.

Turnirning yarim o‘rta vazn toifasi doirasida oktagonga ko‘tarilgan qirg‘izistonlik istiqbolli sportchi Miqtibek Orolbay mahalliy atlet Jeremayya Uellsga qarshi bahs olib bordi.

3-raunddagi hal qiluvchi bo‘g‘ish usuli

Bellashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli va murosasiz kurashlar ostida kechdi:

  • Shiddatli bosim: Ikkala sportchi ham parter va tik turishdagi janglarda faollik ko‘rsatib, keskin qarshilik ko‘rsatdi;

  • Hal qiluvchi palla: Uchinchi raundga kelib, tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olgan Jeremayya Uells raqibini parterga tushirishga va qulay pozitsiyani egallashga muvaffaq bo‘ldi;

  • Muddatidan oldingi yakun: Uells uchinchi raundda Orolbayni og‘rituvchi/bo‘g‘ish (sabmishen) usuliga tushirib, jangni muddatidan avval o‘z foydasiga hal qildi.

Oldinda markaziy chempionlik jangi

Eslatib o‘tamiz, ushbu katta jang oqshomining bosh bellashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev 1-raqamli da’vogar, irlandiyalik mag‘lubiyatsiz yulduz Yen Machado Gerriga qarshi o‘z chempionlik kamarini himoya qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UFCMiqtibek OrolbayPhiladelphiaIslam MaxachevTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Ramazon Temirovning navbatdagi raqibi va jang sanasi e’lon qilindiRasman: Ramazon Temirovning navbatdagi raqibi va jang sanasi e’lon qilindiBugun, 09:20Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiysi sifatidagi ilk o‘yinidan so‘ng taassurotlari bilan bo‘lishdiXabi Alonso Chelsi bosh murabbiysi sifatidagi ilk o‘yinidan so‘ng taassurotlari bilan bo‘lishdiBugun, 01:59Inter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:58Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:57Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiBugun, 00:36Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiBugun, 00:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?