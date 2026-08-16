UFC 330da kutilmagan mag‘lubiyat: Miqtibek Orolbay 3-raundda taslim bo‘ldi
UFC 330 turnirida qirg'izistonlik Miqtibek Orolbay yarim o'rta vazn jangida Jeremayya Uellsga 3-raundda taslim bo'lib, muddatidan avval mag'lub bo'ldi. Uells uchinchi raundda Orolbayni parterga tushirib, bo'g'ish usuli bilan jangni yakunladi. Turnirning bosh jangida yarim o'rta vazn chempioni Islam Maxachev irlandiyalik mag'lubiyatsiz da'vogar Yen Machado Gerriga qarshi chempionlik kamarini himoya qiladi.
AQSHning Filadelfiya shahri mezbonlik qilayotgan navbatdagi yirik raqamli UFC 330 turnirida Markaziy Osiyolik yakkakurash muxlislari uchun kutilmagan natija qayd etildi.
Turnirning yarim o‘rta vazn toifasi doirasida oktagonga ko‘tarilgan qirg‘izistonlik istiqbolli sportchi Miqtibek Orolbay mahalliy atlet Jeremayya Uellsga qarshi bahs olib bordi.
3-raunddagi hal qiluvchi bo‘g‘ish usuli
Bellashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli va murosasiz kurashlar ostida kechdi:
Shiddatli bosim: Ikkala sportchi ham parter va tik turishdagi janglarda faollik ko‘rsatib, keskin qarshilik ko‘rsatdi;
Hal qiluvchi palla: Uchinchi raundga kelib, tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olgan Jeremayya Uells raqibini parterga tushirishga va qulay pozitsiyani egallashga muvaffaq bo‘ldi;
Muddatidan oldingi yakun: Uells uchinchi raundda Orolbayni og‘rituvchi/bo‘g‘ish (sabmishen) usuliga tushirib, jangni muddatidan avval o‘z foydasiga hal qildi.
Oldinda markaziy chempionlik jangi
Eslatib o‘tamiz, ushbu katta jang oqshomining bosh bellashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev 1-raqamli da’vogar, irlandiyalik mag‘lubiyatsiz yulduz Yen Machado Gerriga qarshi o‘z chempionlik kamarini himoya qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…