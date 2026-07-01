Azamat Abduraimov Kannavaro faoliyatini keskin tanqid qildi
O‘zbek futboli afsonasi Azamat Abduraimov O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaroning 2026 yilgi jahon chempionatidagi faoliyatiga baho berdi.
Rossiyaning «Sport-Ekspress» nashriga intervyu bergan mutaxassis italiyalik murabbiyning tayinlanishi terma jamoaga kutilgan ustunlikni bermaganini ta’kidladi. Uning fikricha, Temur Kapadzeni lavozimida qoldirish ham mantiqiy qaror bo‘lishi mumkin edi.
Kannavaro tayinlovining ijobiy tomoni ham bor
Azamat Abduraimov Fabio Kannavaroning jahon futbolidagi obro‘si va futbolchilik faoliyatidagi ulkan yutuqlarini e’tirof etdi.
Uning ta’kidlashicha, italiyalik mutaxassis terma jamoaga kelgach, futbolchilarga boshqacha nuqtayi nazardan qaradi. Buning natijasida avval milliy jamoa ro‘yxatida ko‘rinmagan ayrim yosh futbolchilarga ham imkoniyat berildi.
«Kannavaroni bosh murabbiy etib tayinlashning ham ijobiy, ham salbiy tomonlari bor. U futbolchi sifatida ulkan obro‘ va jahon futbolida katta nomga ega», — dedi Abduraimov.
Mutaxassis 19 yoshli Behruz Karimovning asosiy tarkibda maydonga tushganini ana shunday ijobiy o‘zgarishlardan biri sifatida ko‘rsatdi.
Uning fikricha, avvalgi murabbiylar davrida bunday yosh futbolchining mundialda asosiy tarkibdan joy olishi ancha qiyin bo‘lardi.
«Kannavaro Kapadzedan ustunligini ko‘rsata olmadi»
Shu bilan birga, Azamat Abduraimov Kannavaroning murabbiylik faoliyati kutilgan darajada bo‘lmaganini ochiq aytdi.
Uning fikricha, italiyalik mutaxassis mahalliy murabbiylardan ustun ekanini amalda isbotlay olmadi.
«Kapadzening o‘rniga Kannavaroning kelishi hech qanday ustunlik bermadi, deb bemalol aytish mumkin», — dedi u.
Abduraimov Kannavaro jahon futboli tarixidagi eng kuchli himoyachilardan biri bo‘lgani sababli O‘zbekiston terma jamoasining mudofaa chizig‘ini mustahkamlaydi, deb umid qilganini bildirdi.
Biroq mundialdagi natija bu kutilmalarga mos kelmadi. O‘zbekiston milliy jamoasi uchta uchrashuvda jami 11 ta gol o‘tkazib yubordi.
Darvozabon pozitsiyasi zaif nuqta bo‘lib qoldi
O‘zbek futboli afsonasi jahon chempionati davomida tarkib tanlashda ham bir qator xatolarga yo‘l qo‘yilganini ta’kidladi.
Uning fikricha, darvozabon pozitsiyasi milliy jamoaning eng muammoli nuqtalaridan biri bo‘lib qoldi. Ayrim uchrashuvlarda himoya va darvozabon o‘rtasidagi hamjihatlik yetishmagani natijaga salbiy ta’sir ko‘rsatdi.
Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi hal qiluvchi bahsning ikkinchi bo‘limi ham alohida tanqid qilindi.
Abduraimovning aytishicha, O‘zbekiston tanaffusdan keyin o‘yin nazoratini yo‘qotgan. Murabbiylar shtabi esa o‘z vaqtidagi almashtirishlar va taktik o‘zgarishlar orqali vaziyatni o‘nglay olmagan.
«Jamoa ikkinchi bo‘limda butunlay muvaffaqiyatsiz harakat qildi. Murabbiylar shtabi g‘alabali hisobni saqlab qolish uchun zarur choralarni ko‘ra olmadi», — dedi u.
Abduraimov mahalliy murabbiy tarafdori
Azamat Abduraimov O‘zbekiston milliy jamoasiga mahalliy mutaxassis rahbarlik qilishi tarafdori ekanini ham ochiq bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, masala faqat Kannavaroning katta maosh olishida emas. Agar mashhur xorijlik murabbiy mamlakat futboliga yangi bilim, tajriba va tizim olib kirsa, unga sarflangan mablag‘ni tushunish mumkin.
Mutaxassis bu borada Gus Xiddinkning Rossiya milliy jamoasidagi faoliyatini misol keltirdi.
Xiddink Rossiya futboliga nafaqat natija, balki yangi qarash va katta tajriba ham olib kirgan edi. Abduraimovning fikricha, Kannavaro faoliyatida hozircha bunday ta’sir ko‘rinmayapti.
Shtabda o‘zbek murabbiylari yo‘qligi tanqid qilindi
Abduraimovni tashvishlantirayotgan yana bir muhim masala — Kannavaroning murabbiylar shtabida mahalliy mutaxassislarning yo‘qligi.
Uning fikricha, xorijlik murabbiy kelganida o‘zbek mutaxassislari uning yonida ishlab, tajriba orttirishi kerak edi.
«Hozir Kannavaroning shtabida tajriba o‘rganadigan birorta ham o‘zbek murabbiyi yo‘q. Kannavaro va uning shtabi o‘zidan keyin qanday meros qoldiradi?» — dedi Abduraimov.
Ushbu savol Kannavaroning faoliyati faqat joriy natijalar emas, balki O‘zbekiston futboli kelajagiga qo‘shadigan hissasi nuqtayi nazaridan ham baholanishi kerakligini ko‘rsatadi.
Otasi natijalardan qattiq qayg‘urgan
Intervyu davomida Azamat Abduraimovdan otasi, o‘zbek futboli afsonasi Berodir Abduraimovning mundial haqidagi fikrlari ham so‘raldi.
Azamat Abduraimov hali otasi bilan bu mavzuni batafsil muhokama qilmaganini aytdi. Uning ma’lum qilishicha, otasi ayni paytda shifoxonada davolanmoqda.
«Albatta, u terma jamoa o‘yinlarini kuzatdi va natijalardan qattiq qayg‘urayotganini bilaman. Balki Kannavaro va jamoa o‘yiniga bergan bahosi menikidan ham qattiqroq bo‘lar», — dedi u.
Shuningdek, u otasi Nikita Simonyanning vafotini ham juda og‘ir qabul qilganini esladi. Abduraimovlar oilasi uchun Simonyan futbolga sadoqat va professionallikning haqiqiy namunasi bo‘lgan.
O‘zbekiston ilk mundialni mag‘lubiyatlar bilan yakunladi
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z tarixida ilk bor jahon chempionatining final bosqichida ishtirok etdi.
Fabio Kannavaro shogirdlari guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushdi. Terma jamoa har uchala uchrashuvda mag‘lubiyatga uchrab, pley-off bosqichiga yo‘l ola olmadi.
Azamat Abduraimovning fikricha, mundialdagi ishtirok bo‘yicha kengroq tahlil keyinroq amalga oshirilishi mumkin. Biroq dastlabki xulosa shuki, Kannavaroning tayinlanishi hozircha milliy jamoaga sezilarli ustunlik bermadi.
…