Kylian Mbappe afsonaviy Ronaldoning rekordini yangiladi: Fransiya nimchorak finalda
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe Jahon chempionati tarixida yangi sahifa ochdi. Shvetsiyaga qarshi kechgan 1/16 final bosqichi doirasidagi uchrashuvda dubl qayd etgan Real Madrid yulduzi braziliyalik afsonaviy hujumchi Ronaldoning natijasini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Ushbu gʻalaba fransuzlarga musobaqaning nimchorak final yoʻllanmasini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 45-daqiqasida Ousmane Dembele bilan amalga oshirilgan uzatmalardan soʻng, Mbappe raqib himoyachisi Viktor Gyokeresni dogʻda qoldirib, darvozabon Jacob Widell Zetterstrom qoʻriqlayotgan darvozani aniq nishonga oldi. Bu gol Mbappe uchun Jahon chempionatlarining pley-off bosqichlaridagi toʻqqizinchi goli boʻldi. Shu tariqa, u pley-off gollari soni boʻyicha braziliyalik Leonidas va Ronaldoni ortda qoldirib, mutloq rekordchiga aylandi.
Tarixiy natijalar va Oltin butsa uchun kurashMbappe ikkinchi boʻlimda ham oʻz mahoratini namoyish etishda davom etdi. Bradley Barcola hisobni yiriklashtirganidan soʻng, 74-daqiqada Michael Olise uzatgan toʻpni Kylian darvozaning uzoq burchagiga joylab qoʻydi. Bu uning joriy 2026-yilgi turnirdagi oltinchi goli boʻlib, u "Oltin butsa" uchun kurashda Lionel Messi bilan tenglashib oldi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Mbappening Jahon chempionatlaridagi umumiy gollari soni 18 taga yetdi. Endilikda u barcha davrlarning eng yaxshi toʻpurarlari roʻyxatida Lionel Messining 19 gollik rekordidan atigi bitta toʻp orqada qolmoqda. 25 yoshli hujumchi uchun bu koʻrsatkich fenomenal natija hisoblanadi.
"Men kimligimni va qanday oʻynashim kerakligini yaxshi bilaman, lekin bu faqat mening yutugʻim emas. Butun jamoa nima qilish kerakligini tushunib turibdi. Bugun biz uchun yangi turnir boshlandi. Yaxshi oʻynadik, ammo boshida biroz ehtiyotkor edik", — deya taʼkidladi Mbappe oʻyindan soʻng bergan intervyusida.
Didier Deschampsga bagʻishlangan gʻalabaGollaridan soʻng Mbappe zaxira oʻrindigʻi tomon yugurib, bosh murabbiy Didier Deschampsni quchoqladi. Bu lahzalar jamoa uchun hissiy jihatdan juda muhim edi. Gap shundaki, Deschamps onasining vafoti munosabati bilan guruh bosqichining soʻnggi oʻyinini oʻtkazib yuborgan edi. Jamoa sardorining bu harakati tarkibdagi birlik va murabbiyga boʻlgan cheksiz hurmatni ifodaladi.
"U biz bilan hech qachon yolgʻiz qolmasligini biladi, biz uni har doim qoʻllab-quvvatlaymiz", — dedi Mbappe murabbiy haqida gapirar ekan. Deschamps ham oʻz navbatida futbolchilarning bu munosabatidan minnatdor ekanini va jamoa bilan birgalikda katta missiyani bajarishda davom etishini bildirdi.
Fransiya terma jamoasi navbatdagi bosqichda ham asosiy favoritlardan biri boʻlib qolmoqda. Mbappening sport formasi va jamoaviy ruhning yuqoriligi "uchranglilar"ning chempionlik unvonini himoya qilish imkoniyatlarini yanada oshirmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu yirik turnirni va Mbappening rekordlarini katta qiziqish bilan kuzatib borishmoqda.
…