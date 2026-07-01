Kylian Mbappe afsonaviy Ronaldoning rekordini yangiladi: Fransiya nimchorak finalda

·77·Sport
Kylian Mbappe afsonaviy Ronaldoning rekordini yangiladi: Fransiya nimchorak finalda

Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe Jahon chempionati tarixida yangi sahifa ochdi. Shvetsiyaga qarshi kechgan 1/16 final bosqichi doirasidagi uchrashuvda dubl qayd etgan Real Madrid yulduzi braziliyalik afsonaviy hujumchi Ronaldoning natijasini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Ushbu gʻalaba fransuzlarga musobaqaning nimchorak final yoʻllanmasini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 45-daqiqasida Ousmane Dembele bilan amalga oshirilgan uzatmalardan soʻng, Mbappe raqib himoyachisi Viktor Gyokeresni dogʻda qoldirib, darvozabon Jacob Widell Zetterstrom qoʻriqlayotgan darvozani aniq nishonga oldi. Bu gol Mbappe uchun Jahon chempionatlarining pley-off bosqichlaridagi toʻqqizinchi goli boʻldi. Shu tariqa, u pley-off gollari soni boʻyicha braziliyalik Leonidas va Ronaldoni ortda qoldirib, mutloq rekordchiga aylandi.

Tarixiy natijalar va Oltin butsa uchun kurash

Mbappe ikkinchi boʻlimda ham oʻz mahoratini namoyish etishda davom etdi. Bradley Barcola hisobni yiriklashtirganidan soʻng, 74-daqiqada Michael Olise uzatgan toʻpni Kylian darvozaning uzoq burchagiga joylab qoʻydi. Bu uning joriy 2026-yilgi turnirdagi oltinchi goli boʻlib, u "Oltin butsa" uchun kurashda Lionel Messi bilan tenglashib oldi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Mbappening Jahon chempionatlaridagi umumiy gollari soni 18 taga yetdi. Endilikda u barcha davrlarning eng yaxshi toʻpurarlari roʻyxatida Lionel Messining 19 gollik rekordidan atigi bitta toʻp orqada qolmoqda. 25 yoshli hujumchi uchun bu koʻrsatkich fenomenal natija hisoblanadi.

"Men kimligimni va qanday oʻynashim kerakligini yaxshi bilaman, lekin bu faqat mening yutugʻim emas. Butun jamoa nima qilish kerakligini tushunib turibdi. Bugun biz uchun yangi turnir boshlandi. Yaxshi oʻynadik, ammo boshida biroz ehtiyotkor edik", — deya taʼkidladi Mbappe oʻyindan soʻng bergan intervyusida.

Didier Deschampsga bagʻishlangan gʻalaba

Gollaridan soʻng Mbappe zaxira oʻrindigʻi tomon yugurib, bosh murabbiy Didier Deschampsni quchoqladi. Bu lahzalar jamoa uchun hissiy jihatdan juda muhim edi. Gap shundaki, Deschamps onasining vafoti munosabati bilan guruh bosqichining soʻnggi oʻyinini oʻtkazib yuborgan edi. Jamoa sardorining bu harakati tarkibdagi birlik va murabbiyga boʻlgan cheksiz hurmatni ifodaladi.

"U biz bilan hech qachon yolgʻiz qolmasligini biladi, biz uni har doim qoʻllab-quvvatlaymiz", — dedi Mbappe murabbiy haqida gapirar ekan. Deschamps ham oʻz navbatida futbolchilarning bu munosabatidan minnatdor ekanini va jamoa bilan birgalikda katta missiyani bajarishda davom etishini bildirdi.

Fransiya terma jamoasi navbatdagi bosqichda ham asosiy favoritlardan biri boʻlib qolmoqda. Mbappening sport formasi va jamoaviy ruhning yuqoriligi "uchranglilar"ning chempionlik unvonini himoya qilish imkoniyatlarini yanada oshirmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu yirik turnirni va Mbappening rekordlarini katta qiziqish bilan kuzatib borishmoqda.

MbappeFransiyaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinBugun, 13:18Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiMaykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiBugun, 13:02Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaAlejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaBugun, 12:55Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiAshley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiBugun, 12:53Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiBugun, 12:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi