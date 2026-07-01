Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardim

·0·Sport
Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardim

Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal Madridning Atletiko Madrid jamoasi hujumchisi Julian Alvarezning Kataloniya poytaxtiga koʻchib oʻtishi borasidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi. Ispaniyalik iqtidor egasi argentinalik futbolchini dunyoning eng yaxshi klubida kutayotganini taʼkidlab, ushbu transfer amalga oshishiga umid bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi vaqtlarda Julian Alvarez va Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, jahon chempioni Madridni tark etib, oʻzini yangi chorlovlarda sinab koʻrmoqchi. Lamine Yamal esa El Larguero nashriga bergan intervyusida ushbu ehtimoliy transferni qoʻllab-quvvatlashini yashirmadi.

"Hozircha bu haqda koʻp oʻylayotganim yoʻq, lekin u ajoyib futbolchi boʻlgani uchun ham kelishiga umid qilaman. Agar u kelsa, biz uni quchoq ochib kutib olamiz. Menimcha, u dunyoning eng yaxshi klubiga, eng zoʻr muxlislar va eng goʻzal shaharga kelgan boʻlar edi. Shunday ekan, men uning oʻrnida boʻlganimda, bu transferga darhol rozi boʻlardim", — dedi Yamal.

Kataloniyadagi yangi loyiha va moliyaviy toʻsiqlar

Barselona rahbariyati Julian Alvarezni Robert Lewandowski uchun munosib voris va jamoa hujum chizigʻining kelajakdagi yetakchisi sifatida koʻrmoqda. Avvalroq jamoaning yana bir yetakchisi Pedri ham klubda har doim eng kuchli futbolchilar oʻynashi kerakligini aytib, Alvarezning transferiga xayrixohlik bildirgan edi. Biroq, bu kelishuvni amalga oshirish oson kechmaydi.

Kataloniyaliklar jiddiy moliyaviy muammolarni boshdan kechirmoqda va Atletiko Madrid oʻzining toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchisiga futbolchi sotishda katta miqdorda tovon puli talab qilishi aniq. Shunga qaramay, klub rahbariyati argentinalik forvard uchun katta taklif tayyorlayotgani aytilmoqda.

Julian Alvarez Manchester Siti safidan Atletiko Madridga oʻtganidan soʻng, oʻz oʻyin uslubiga mos keladigan va hujumda asosiy figura boʻla oladigan jamoa izlamoqda. Diego Simeone bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar uning Madridni tark etish qarorini yanada qatʼiylashtirgan. Agar Barselona moliyaviy masalalarni hal qila olsa, La Liga doirasida yozning eng shov-shuvli transferlaridan biri amalga oshishi mumkin.

BarselonaJulian AlvarezLamine YamalAtletiko MadridTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37Gari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiGari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiBugun, 14:33Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodKlopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodBugun, 14:27«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladi«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladiBugun, 14:18Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Bugun, 14:16Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi