Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardim
Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal Madridning Atletiko Madrid jamoasi hujumchisi Julian Alvarezning Kataloniya poytaxtiga koʻchib oʻtishi borasidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi. Ispaniyalik iqtidor egasi argentinalik futbolchini dunyoning eng yaxshi klubida kutayotganini taʼkidlab, ushbu transfer amalga oshishiga umid bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi vaqtlarda Julian Alvarez va Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, jahon chempioni Madridni tark etib, oʻzini yangi chorlovlarda sinab koʻrmoqchi. Lamine Yamal esa El Larguero nashriga bergan intervyusida ushbu ehtimoliy transferni qoʻllab-quvvatlashini yashirmadi.
"Hozircha bu haqda koʻp oʻylayotganim yoʻq, lekin u ajoyib futbolchi boʻlgani uchun ham kelishiga umid qilaman. Agar u kelsa, biz uni quchoq ochib kutib olamiz. Menimcha, u dunyoning eng yaxshi klubiga, eng zoʻr muxlislar va eng goʻzal shaharga kelgan boʻlar edi. Shunday ekan, men uning oʻrnida boʻlganimda, bu transferga darhol rozi boʻlardim", — dedi Yamal.
Kataloniyadagi yangi loyiha va moliyaviy toʻsiqlarBarselona rahbariyati Julian Alvarezni Robert Lewandowski uchun munosib voris va jamoa hujum chizigʻining kelajakdagi yetakchisi sifatida koʻrmoqda. Avvalroq jamoaning yana bir yetakchisi Pedri ham klubda har doim eng kuchli futbolchilar oʻynashi kerakligini aytib, Alvarezning transferiga xayrixohlik bildirgan edi. Biroq, bu kelishuvni amalga oshirish oson kechmaydi.
Kataloniyaliklar jiddiy moliyaviy muammolarni boshdan kechirmoqda va Atletiko Madrid oʻzining toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchisiga futbolchi sotishda katta miqdorda tovon puli talab qilishi aniq. Shunga qaramay, klub rahbariyati argentinalik forvard uchun katta taklif tayyorlayotgani aytilmoqda.
Julian Alvarez Manchester Siti safidan Atletiko Madridga oʻtganidan soʻng, oʻz oʻyin uslubiga mos keladigan va hujumda asosiy figura boʻla oladigan jamoa izlamoqda. Diego Simeone bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar uning Madridni tark etish qarorini yanada qatʼiylashtirgan. Agar Barselona moliyaviy masalalarni hal qila olsa, La Liga doirasida yozning eng shov-shuvli transferlaridan biri amalga oshishi mumkin.
…