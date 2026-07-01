Al-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduz
Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimni amalga oshirishga jiddiy kirishdi. Jidda shahri jamoasi Liverpul afsonasi Muhammad Salahni oʻz safiga qoʻshib olishni asosiy maqsad qilib belgilagan. Ushbu harakat Saudiya Pro ligasining dunyo futboli elitasini oʻziga jalb qilish strategiyasining navbatdagi bosqichi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Switzerland va Goal.com nashrlari xabariga koʻra, Al-Ahli rahbariyati allaqachon misrlik hujumchining transfer shartlari boʻyicha dastlabki soʻrovlarni yuborgan. Klub Salahni qoʻlga kiritish uchun zarur boʻlgan moliyaviy va sport talablarini batafsil oʻrganmoqda. Garchi Muhammad Salah soʻnggi yillarda bir necha bor Yaqin Sharq klublari qiziqishlari markazida boʻlgan boʻlsa-da, bu galgi taklif avvalgilaridan koʻra jiddiyroq koʻrinish olmoqda.
Riyad Mahrez ketishi va yangi yetakchi ehtiyojiAl-Ahli tarkibida yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish uchun aynan Muhammad Salah varianti tanlangani bejiz emas. Jamoaning asosiy yulduzlaridan biri boʻlgan jazoirlik Riyad Mahrez kutilmaganda klubni tark etdi. Tomonlar oʻzaro kelishuvga koʻra shartnomani muddatidan oldin bekor qilishgan. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu bitimni bekor qilish Al-Ahli uchun taxminan 14,5 million yevroga tushgan va Mahrez erkin agentga aylangan.
Bir afrikalik qanot hujumchisining ketishi ortidan jamoa uning oʻrniga undan kam boʻlmagan, balki undan ham yuqori nufuzga ega boʻlgan futbolchini olib kelishni rejalashtirmoqda. Muhammad Salah nafaqat maydondagi mahorati, balki butun arab dunyosidagi ulkan nufuzi tufayli ham Saudiya klubi uchun ideal nomzod hisoblanadi.
Transfer strategiyasi va muqobil variantlarAl-Ahli rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa nomzodlarni ham koʻrib chiqmoqda. Xususan, Borussiya Dortmund aʼzosi Karim Adeyemi klub kuzatuvida boʻlib turibdi. Biroq, klub qaror qabul qiluvchilari uchun Salah mutlaqo boshqa darajadagi figura sanaladi. Misrlik futbolchi nafaqat sportchi, balki liga uchun ulkan tijoriy va madaniy loyiha sifatida koʻrilmoqda.
Garchi Karim Adeyemi kabi yosh iqtidorlar kelajak uchun foydali koʻrinsa-da, Al-Ahli iyerarxiyasida Muhammad Salah ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. 32 yoshli hujumchi hamon Yevropa futbolida eng samarali va barqaror oʻyinchilardan biri boʻlib kelayotgani uning transfer qiymatini yanada oshiradi.
Liverpul hozircha oʻz yetakchisining ehtimoliy ketishi borasida rasmiy bayonot berganicha yoʻq. Ammo Saudiya Arabistoni klublarining moliyaviy qudrati va Salahning shartnomasi yakunlanib borayotgani ushbu transferning amalga oshish ehtimolini yuqori darajada ushlab turibdi. Agar bitim amalga oshsa, bu Saudiya Pro ligasi uchun navbatdagi katta gʻalaba boʻladi.
…