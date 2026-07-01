Al-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduz

·43·Sport
Al-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduz

Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimni amalga oshirishga jiddiy kirishdi. Jidda shahri jamoasi Liverpul afsonasi Muhammad Salahni oʻz safiga qoʻshib olishni asosiy maqsad qilib belgilagan. Ushbu harakat Saudiya Pro ligasining dunyo futboli elitasini oʻziga jalb qilish strategiyasining navbatdagi bosqichi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Switzerland va Goal.com nashrlari xabariga koʻra, Al-Ahli rahbariyati allaqachon misrlik hujumchining transfer shartlari boʻyicha dastlabki soʻrovlarni yuborgan. Klub Salahni qoʻlga kiritish uchun zarur boʻlgan moliyaviy va sport talablarini batafsil oʻrganmoqda. Garchi Muhammad Salah soʻnggi yillarda bir necha bor Yaqin Sharq klublari qiziqishlari markazida boʻlgan boʻlsa-da, bu galgi taklif avvalgilaridan koʻra jiddiyroq koʻrinish olmoqda.

Riyad Mahrez ketishi va yangi yetakchi ehtiyoji

Al-Ahli tarkibida yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish uchun aynan Muhammad Salah varianti tanlangani bejiz emas. Jamoaning asosiy yulduzlaridan biri boʻlgan jazoirlik Riyad Mahrez kutilmaganda klubni tark etdi. Tomonlar oʻzaro kelishuvga koʻra shartnomani muddatidan oldin bekor qilishgan. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu bitimni bekor qilish Al-Ahli uchun taxminan 14,5 million yevroga tushgan va Mahrez erkin agentga aylangan.

Bir afrikalik qanot hujumchisining ketishi ortidan jamoa uning oʻrniga undan kam boʻlmagan, balki undan ham yuqori nufuzga ega boʻlgan futbolchini olib kelishni rejalashtirmoqda. Muhammad Salah nafaqat maydondagi mahorati, balki butun arab dunyosidagi ulkan nufuzi tufayli ham Saudiya klubi uchun ideal nomzod hisoblanadi.

Transfer strategiyasi va muqobil variantlar

Al-Ahli rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa nomzodlarni ham koʻrib chiqmoqda. Xususan, Borussiya Dortmund aʼzosi Karim Adeyemi klub kuzatuvida boʻlib turibdi. Biroq, klub qaror qabul qiluvchilari uchun Salah mutlaqo boshqa darajadagi figura sanaladi. Misrlik futbolchi nafaqat sportchi, balki liga uchun ulkan tijoriy va madaniy loyiha sifatida koʻrilmoqda.

Garchi Karim Adeyemi kabi yosh iqtidorlar kelajak uchun foydali koʻrinsa-da, Al-Ahli iyerarxiyasida Muhammad Salah ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. 32 yoshli hujumchi hamon Yevropa futbolida eng samarali va barqaror oʻyinchilardan biri boʻlib kelayotgani uning transfer qiymatini yanada oshiradi.

Liverpul hozircha oʻz yetakchisining ehtimoliy ketishi borasida rasmiy bayonot berganicha yoʻq. Ammo Saudiya Arabistoni klublarining moliyaviy qudrati va Salahning shartnomasi yakunlanib borayotgani ushbu transferning amalga oshish ehtimolini yuqori darajada ushlab turibdi. Agar bitim amalga oshsa, bu Saudiya Pro ligasi uchun navbatdagi katta gʻalaba boʻladi.

Muhammad SalahAl-AhliLiverpulTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiLiverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiBugun, 16:11Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Bugun, 15:55Arsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaArsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 15:52Behruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBehruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBugun, 15:52Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimLamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimBugun, 14:58Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi