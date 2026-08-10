Avgust oxiri janglarga boy bo‘ladi: eng kutilgan to‘qnashuvlar!

·61·Sport
Avgust oxiri janglarga boy bo‘ladi: eng kutilgan to‘qnashuvlar!
Qisqacha

Avgust oyining ikkinchi yarmida 15, 22 va 29 avgust kunlari UFC, PFL va professional boks doirasida bir qator yirik janglar rejalashtirilgan. 15 avgust kuni UFC 330 turnirida Islam Maxachev — Ien Gerri hamda Makkenzi Dern — Jillian Robertson janglari o'tkaziladi.

Avgust oyining ikkinchi yarmi UFC, PFL va professional boks muxlislari uchun juda qiziq o‘tishi kutilmoqda. 15, 22 va 29 avgust kunlari bir qator yirik janglar rejalashtirilgan bo‘lib, ular orasida Islam Maxachev, Umar Nurmagomedov, Kris Sayborg va Teofimo Lopes kabi taniqli nomlar ham bor.

Ayniqsa 22 avgust dasturi juda zich: bir kunning o‘zida PFL turniri, UFC Fight Night hamda Las-Vegasdagi katta boks oqshomi o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

15 avgust: UFC 330 diqqat markazida

Oyning eng kutilgan kechalaridan biri 15 avgustga to‘g‘ri keladi.

UFC 330 turnirida asosiy e’tibor Islam Maxachev — Ien Gerri to‘qnashuviga qaratiladi. Ikki taniqli jangchining oktagonda uchrashishi turnirning eng katta intrigasi bo‘lib turibdi.

Shu oqshom yana bir qiziq jang:

Makkenzi Dern — Jillian Robertson.

Bu to‘qnashuv ham parterdagi kurash va sabmishnlar jihatidan yuqori qiziqish uyg‘otishi mumkin.

22 avgust: bir kunda uchta yirik jang oqshomi

22 avgust jang sporti muxlislari uchun haqiqiy marafonga aylanishi kutilmoqda.

PFL turnirida ayollar MMAsining eng mashhur nomlaridan biri Kris Sayborg Keytlin Viyeyraga qarshi oktagonga chiqishi rejalashtirilgan.

Shu turnirda yana:

Mirafzal Axtamov — Dakota Bush

jangi ham bo‘lib o‘tadi.

Las-Vegasda Romero va Lopes to‘qnashadi

Xuddi shu kuni Las-Vegasda professional boks kechasi ham muxlislar e’tiborini tortadi.

Ringda:

Rolando Romero — Teofimo Lopes

o‘zaro kuch sinashadi.

Ikki bokschining uslubi va xarakteri hisobga olinsa, bu jang 22 avgustning eng ko‘p muhokama qilinadigan voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

UFC Fight Night ham chetda qolmaydi

22 avgustda UFC ham o‘z turnirini o‘tkazishi rejalashtirilgan.

Kechaning asosiy janglari orasida:

Entoni Ernandes — Gregori Rodriges

hamda

Roman Dolidze — Rene de Ridder

to‘qnashuvlari bor.

Shu tariqa, 22 avgustda MMA va boks muxlislari bir vaqtning o‘zida bir nechta yirik musobaqani kuzatishiga to‘g‘ri keladi.

29 avgust: Umar Nurmagomedov yana oktagonda

Avgust oyining oxirgi katta MMA kechalaridan biri 29 avgustga belgilangan.

UFC Fight Night turnirida:

Umar Nurmagomedov — Song Yadong

jangi rejalashtirilgan.

Bu to‘qnashuv yuqori darajadagi texnika, tezlik va taktik kurashni va’da qiladi.

Londonda og‘ir vaznlilar jangi

29 avgustda Londonda ham katta boks kechasi bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.

Unda:

Mozes Itauma — Filip Xrgovich

ringga ko‘tariladi.

Og‘ir vazndagi ushbu jang oy oxiridagi eng qiziq boks to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishi mumkin.

Avgustning ikkinchi yarmida janglar ketma-ketligi

Shunday qilib, jang sporti muxlislarini avgustning ikkinchi yarmida deyarli har hafta katta to‘qnashuv kutib turibdi.

  • 15 avgust — UFC 330.

  • 22 avgust — PFL, UFC Fight Night va Las-Vegasdagi boks kechasi.

  • 29 avgust — Umar Nurmagomedov ishtirokidagi UFC Fight Night va Londondagi katta boks jangi.

Eng katta intriga esa bitta: ushbu janglardan qay biri avgustning eng yorqin voqeasiga aylanadi?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MakhachevTeofimo LopezCris CyborgLas Vegas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi