Xitoyda O‘zbekiston kurashchilari porladi: 9 ta medal qo‘lga kiritildi
O'zbekiston sport kurashlari terma jamoasi Xitoyning Syan shahrida o'tkazilgan China–Central Asia Elite Wrestling Tournament turnirida 9 ta medal, jumladan 3 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza qo'lga kiritdi. Aktenge Keunimjayeva 50 kg, Begijon Qo'ldoshev 74 kg va Sherzod Poyonov 97 kg vazn toifalarida chempion bo'ldi.
O‘zbekiston sport kurashlari terma jamoasi Xitoyda o‘tkazilgan xalqaro musobaqani salmoqli natija bilan yakunladi. Syan shahri mezbonlik qilgan China–Central Asia Elite Wrestling Tournament turnirida o‘zbekistonlik polvonlar jami 9 ta medal — 3 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza qo‘lga kiritdi.
Ayniqsa uch vazn toifasida O‘zbekiston vakillarining shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilgani terma jamoaning musobaqadagi muvaffaqiyatini yanada yorqin qildi.
Uch nafar polvon chempion bo‘ldi
O‘zbekiston hisobidagi uchta oltin medalni Aktenge Keunimjayeva, Begijon Qo‘ldoshev va Sherzod Poyonov qo‘lga kiritdi.
50 kg vazn toifasida Aktenge Keunimjayeva barcha raqiblarini ortda qoldirib, chempionlikka erishdi.
74 kgda Begijon Qo‘ldoshev, 97 kg vaznda esa Sherzod Poyonov musobaqani birinchi o‘rinda yakunladi.
Shu tariqa, O‘zbekiston terma jamoasi Syanda uch bor oltin medal sharafiga sazovor bo‘ldi.
Yana ikki sportchi finalgacha yetib bordi
65 kg vazn toifasida Sanjarbek Rustambekov finalga qadar muvaffaqiyatli yo‘l bosib, kumush medalga ega chiqdi.
Og‘ir vazn — 125 kgda ishtirok etgan Namoz Abdurashidov ham hal qiluvchi bellashuvgacha yetib bordi va musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.
Bu natijalar O‘zbekistonning umumiy medallar sonini yanada oshirdi.
To‘rtta bronza ham O‘zbekiston hisobiga yozildi
Terma jamoa vakillari yana to‘rt vazn toifasida shohsupaga ko‘tarildi. 57 kgda Nodirbek Jumanazarov, 74 kgda Muhammadrasul Qo‘ldoshev, 86 kgda Bobur Islomov va 125 kgda Sardorbek Xolmatov bronza medallarini qo‘lga kiritdi.
Qizig‘i, 74 va 125 kg vazn toifalarida O‘zbekistonning bir nechta vakili sovrindorlar safidan joy oldi.
O‘zbekistonning Syandagi natijasi
Terma jamoaning yakuniy hisobi quyidagicha bo‘ldi:
Oltin — 3 ta: Aktenge Keunimjayeva (50 kg), Begijon Qo‘ldoshev (74 kg), Sherzod Poyonov (97 kg).
Kumush — 2 ta: Sanjarbek Rustambekov (65 kg), Namoz Abdurashidov (125 kg).
Bronza — 4 ta: Nodirbek Jumanazarov (57 kg), Muhammadrasul Qo‘ldoshev (74 kg), Bobur Islomov (86 kg), Sardorbek Xolmatov (125 kg).
Jami — 9 ta medal.
Xalqaro turnirda muhim natija
China–Central Asia Elite Wrestling Tournament musobaqasi o‘zbekistonlik kurashchilar uchun navbatdagi xalqaro sinov bo‘ldi. Terma jamoaning bir vaqtning o‘zida to‘qqizta sovrin qo‘lga kiritishi sportchilarning turli vazn toifalarida raqobatbardosh ekanini ko‘rsatdi.
Eng muhimi, O‘zbekiston vakillari nafaqat medallar sonini ko‘paytirdi, balki uchta vaznda chempionlikni ham qo‘lga kiritdi.
Syandagi turnir yakunlandi, ammo o‘zbekistonlik polvonlarning 3 ta oltin bilan qaytishi keyingi xalqaro startlar oldidan yaxshi signal bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…