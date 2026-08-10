Xitoyda O‘zbekiston kurashchilari porladi: 9 ta medal qo‘lga kiritildi

·89·Sport
Xitoyda O‘zbekiston kurashchilari porladi: 9 ta medal qo‘lga kiritildi
Qisqacha

O'zbekiston sport kurashlari terma jamoasi Xitoyning Syan shahrida o'tkazilgan China–Central Asia Elite Wrestling Tournament turnirida 9 ta medal, jumladan 3 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza qo'lga kiritdi. Aktenge Keunimjayeva 50 kg, Begijon Qo'ldoshev 74 kg va Sherzod Poyonov 97 kg vazn toifalarida chempion bo'ldi.

O‘zbekiston sport kurashlari terma jamoasi Xitoyda o‘tkazilgan xalqaro musobaqani salmoqli natija bilan yakunladi. Syan shahri mezbonlik qilgan China–Central Asia Elite Wrestling Tournament turnirida o‘zbekistonlik polvonlar jami 9 ta medal — 3 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza qo‘lga kiritdi.

Ayniqsa uch vazn toifasida O‘zbekiston vakillarining shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilgani terma jamoaning musobaqadagi muvaffaqiyatini yanada yorqin qildi.

Uch nafar polvon chempion bo‘ldi

O‘zbekiston hisobidagi uchta oltin medalni Aktenge Keunimjayeva, Begijon Qo‘ldoshev va Sherzod Poyonov qo‘lga kiritdi.

50 kg vazn toifasida Aktenge Keunimjayeva barcha raqiblarini ortda qoldirib, chempionlikka erishdi.

74 kgda Begijon Qo‘ldoshev, 97 kg vaznda esa Sherzod Poyonov musobaqani birinchi o‘rinda yakunladi.

Shu tariqa, O‘zbekiston terma jamoasi Syanda uch bor oltin medal sharafiga sazovor bo‘ldi.

Yana ikki sportchi finalgacha yetib bordi

65 kg vazn toifasida Sanjarbek Rustambekov finalga qadar muvaffaqiyatli yo‘l bosib, kumush medalga ega chiqdi.

Og‘ir vazn — 125 kgda ishtirok etgan Namoz Abdurashidov ham hal qiluvchi bellashuvgacha yetib bordi va musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Bu natijalar O‘zbekistonning umumiy medallar sonini yanada oshirdi.

To‘rtta bronza ham O‘zbekiston hisobiga yozildi

Terma jamoa vakillari yana to‘rt vazn toifasida shohsupaga ko‘tarildi. 57 kgda Nodirbek Jumanazarov, 74 kgda Muhammadrasul Qo‘ldoshev, 86 kgda Bobur Islomov va 125 kgda Sardorbek Xolmatov bronza medallarini qo‘lga kiritdi.

Qizig‘i, 74 va 125 kg vazn toifalarida O‘zbekistonning bir nechta vakili sovrindorlar safidan joy oldi.

O‘zbekistonning Syandagi natijasi

Terma jamoaning yakuniy hisobi quyidagicha bo‘ldi:

  • Oltin — 3 ta: Aktenge Keunimjayeva (50 kg), Begijon Qo‘ldoshev (74 kg), Sherzod Poyonov (97 kg).

  • Kumush — 2 ta: Sanjarbek Rustambekov (65 kg), Namoz Abdurashidov (125 kg).

  • Bronza — 4 ta: Nodirbek Jumanazarov (57 kg), Muhammadrasul Qo‘ldoshev (74 kg), Bobur Islomov (86 kg), Sardorbek Xolmatov (125 kg).

Jami — 9 ta medal.

Xalqaro turnirda muhim natija

China–Central Asia Elite Wrestling Tournament musobaqasi o‘zbekistonlik kurashchilar uchun navbatdagi xalqaro sinov bo‘ldi. Terma jamoaning bir vaqtning o‘zida to‘qqizta sovrin qo‘lga kiritishi sportchilarning turli vazn toifalarida raqobatbardosh ekanini ko‘rsatdi.

Eng muhimi, O‘zbekiston vakillari nafaqat medallar sonini ko‘paytirdi, balki uchta vaznda chempionlikni ham qo‘lga kiritdi.

Syandagi turnir yakunlandi, ammo o‘zbekistonlik polvonlarning 3 ta oltin bilan qaytishi keyingi xalqaro startlar oldidan yaxshi signal bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O‘zbekistonXitoySyanAktenge KeunimjayevaBegijon Qo‘ldoshev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi