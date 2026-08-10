«Paxtakor» uchun «Al Hussayn»ga qarshi bahs: Yangi murabbiy nimalar dedi?
«Paxtakor» Osiyo Chempionlar ligasi Elit saralash bosqichida Iordaniyaning «Al Hussayn» klubiga qarshi bir o‘yindan iborat hal qiluvchi bahsda g‘alaba uchun maydonga tushadi. Emiliano Karas raqibning xalqaro tajribasini ta'kidlab, jamoa hisobda oldinga chiqqach ortga chekinmasligi, asosiy muammo esa jismoniy holat emas, konsentratsiya ekanini aytdi. «Paxtakor» uchrashuv oldidan atigi ikki mashg‘ulot o‘tkazgan, «Al Hussayn» esa yangi mavsumda hali rasmiy o‘yin o‘tkazmagan.
«Paxtakor» Osiyo Chempionlar ligasi Elit saralash bosqichida Iordaniyaning «Al Hussayn» klubiga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan muhim tayyorgarlikni yakunlamoqda. Uchrashuv bir o‘yindan iborat ekani sabab har bir xato qimmatga tushishi mumkin.
O‘yindan oldingi matbuot anjumanida «Paxtakor» murabbiyi Emiliano Karas va jamoaning iroqlik futbolchisi Bashar Resan raqibning kuchli jihatlari, tarkibdagi vaziyat, Alijonovning holati va so‘nggi o‘yinlarda takrorlanayotgan muammo haqida ochiq gapirdi.
Karas: «Iordaniya futboli haqida fikrim o‘zgardi»
Emiliano Karas bir necha oy avval Iordaniya futboli haqida deyarli ma’lumotga ega bo‘lmaganini tan oldi. Ammo keyingi kuzatuvlar uning fikrini jiddiy o‘zgartirgan.
Murabbiy Iordaniya terma jamoasining yuqori darajasini alohida ta’kidlab, «Al Hussayn» tarkibida ham katta xalqaro tajribaga ega futbolchilar borligiga e’tibor qaratdi.
Uning aytishicha, raqibning mamlakat chempionati va kubokdagi o‘yinlari ham murabbiylar shtabi tomonidan tahlil qilingan.
Karas uchun esa yana bir muhim omil bor — Toshkentdagi muxlislar.
U «Paxtakor» tarafdorlarini stadionga chorlab, bunday hal qiluvchi o‘yinda tribunalar qo‘llab-quvvatlashi futbolchilar uchun katta kuch bo‘lishini ta’kidladi.
«Paxtakor»da tayyorgarlik uchun atigi ikki mashg‘ulot bo‘ldi
Bashar Resanning ta’kidlashicha, jamoa «Buxoro»ga qarshi so‘nggi uchrashuvdan keyin katta vaqtga ega bo‘lmagan.
«Paxtakor» futbolchilari «Al Hussayn» bahsi oldidan atigi ikki marta mashg‘ulot o‘tkazishga ulgurdi. Birinchi mashg‘ulot tiklanishga, ikkinchisi esa taktik tayyorgarlikka bag‘ishlangan.
Biroq Resan raqibda ham o‘ziga xos muammo borligini qayd etdi: «Al Hussayn» yangi mavsumda hali rasmiy o‘yin o‘tkazmagan.
Bu «Paxtakor» murabbiylari uchun raqibning ayni paytdagi o‘yin modeli va tarkibiy holatini aniq baholashni qiyinlashtirishi mumkin.
Ayman Hussaynning «Paxtakor»ga kelishiga Resan ta’sir qilganmi?
Matbuot anjumanining qiziq mavzularidan biri Ayman Hussayn transferi bo‘ldi.
Bashar Resan iroqlik hujumchini Osiyoning eng yaxshi forvardlaridan biri deb atadi.
Uning aytishicha, Ayman Hussayn O‘zbekistonga kelishidan oldin undan Superliga darajasi va mamlakatdagi hayot haqida so‘ragan.
Resan unga O‘zbekiston chempionati kuchli ekanini aytganini bildirdi.
Hozir «Paxtakor» tarkibida uch nafar iroqlik futbolchi to‘p surmoqda va Resan ular jamoaga yanada ko‘proq yordam berishi kerakligini ta’kidladi.
Asosiy muammo jismoniy holat emas
«Paxtakor»ning so‘nggi o‘yinlarida bir holat tez-tez muhokama qilinmoqda: jamoa hisobda oldinga chiqqach, ikkinchi bo‘limda tashabbusni qo‘ldan chiqarib qo‘yapti.
Karas esa buni futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi bilan bog‘lamadi.
Uning fikricha, asosiy muammo — konsentratsiya.
Murabbiy «Buxoro»ga qarshi bahsda jamoa o‘yinni nazorat qilganini, ammo raqib birinchi golni urgach, vaziyat psixologik jihatdan o‘zgarganini aytdi.
Karasning ta’kidlashicha, 2:0 futbolda xavfli hisoblardan biri: bir gol o‘tkazib yuborilsa, raqibda ishonch va yangi kuch paydo bo‘ladi.
Shu sabab «Paxtakor» endi hisobni saqlash haqida emas, ustunlikni yanada oshirish haqida o‘ylashi kerak.
Alijonov maydonga tushadimi?
Muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savollardan biri — Xojiakbar Alijonovning holati.
Karasning ma’lum qilishicha, futbolchi jamoaviy mashg‘ulotlarga qaytgan. Biroq u hozircha to‘liq rejimda ishlamayapti va yakkakurashlarda ishtirok etmayapti.
Uning holati kun sayin yaxshilanib bormoqda.
Shuning uchun Alijonovning «Al Hussayn»ga qarshi o‘yinda ishtirok etishi bo‘yicha yakuniy qaror uchrashuv kuni qabul qilinadi.
Eronlik legioner bo‘yicha Karas sirni ochmadi
So‘nggi kunlarda «Paxtakor» safiga eronlik futbolchi qo‘shilishi haqida ham xabarlar tarqalgan edi.
Karasdan yangi legioner saralash bahsida debyut qilishi mumkinmi, deb so‘ralganda u qisqa javob berdi:
«Klub bilan shartnoma imzolanganidan so‘ng rasman e’lon qilamiz».
Shu tariqa, murabbiy ehtimoliy transferni na tasdiqladi, na rad etdi.
Karas qanday futbol va’da qilmoqda?
«Paxtakor» hujumkormi yoki ehtiyotkor uslubda o‘ynaydimi?
Karas bu savolga aniq taktik rejani ochmagan holda javob berdi.
U saralash bosqichi bitta o‘yindan iborat ekanini alohida ta’kidladi. Demak, jamoalarda xatoni keyingi bahsda tuzatish imkoni bo‘lmaydi.
Ob-havo, raqibning holati va uchrashuv ssenariysi kabi bir qator omillar ham hisobga olinadi.
Biroq Karasning asosiy gapi aniq:
«Paxtakor» g‘alaba olib keladigan futbol o‘ynashi kerak.
«Al Hussayn» Toshkentga oldinroq kelib, «Paxtakor»ni o‘rgandi
Iordaniya klubi uchrashuvga jiddiy tayyorgarlik ko‘rgan.
Karasning ma’lum qilishicha, «Al Hussayn» delegatsiyasi Toshkentga ancha oldin kelgan va hatto «Paxtakor»ning so‘nggi o‘yinini stadiondan kuzatgan.
Demak, raqib «sherlar»ning kuchli va zaif jihatlarini batafsil tahlil qilish imkoniga ega bo‘lgan.
Biroq Karas «Al Hussayn»ning o‘z zaif nuqtasi ham bo‘lishi mumkinligini aytdi. Iordaniya klubi tarkibiga ko‘plab yangi futbolchilar qo‘shilgan va ular hali o‘zaro to‘liq moslashmagan bo‘lishi ehtimol.
«Paxtakor» aynan shu jihatdan foydalanishga harakat qiladi.
Maydon holati ham savol tug‘dirdi
Bashar Resan «Paxtakor» stadioni maydonining hozirgi holati yaxshi emasligini ham yashirmadi.
Uning aytishicha, to‘rt hafta avval maydon ancha yaxshi ko‘rinishda bo‘lgan.
Futbolchi bu faqat «Paxtakor» masalasi emasligini ta’kidladi. Chunki OCHL uchrashuvini xorijda ham tomosha qilishadi va maydon sifati ma’lum ma’noda o‘zbek futboli imijiga ham ta’sir qiladi.
Shunga qaramay, Resan jamoa bu masalani bahona qilmasligini aytdi.
«Paxtakor» oldidagi eng muhim vazifa ma’lum
«Al Hussayn»ga qarshi bahsda «Paxtakor» uchun asosiy muammo faqat raqibning kuchli futbolchilari emas.
So‘nggi uchrashuvlarda ko‘ringan konsentratsiya pasayishi yana takrorlanmasligi kerak.
Karasning pozitsiyasi ham shu: agar jamoa hisobda oldinga chiqsa, ortga chekinish emas, yana gol urish haqida o‘ylashi lozim.
Bir o‘yinlik saralashda ikkinchi imkoniyat bo‘lmaydi. Shu bois Toshkentdagi bahs «Paxtakor» uchun faqat mavsumdagi navbatdagi uchrashuv emas, balki Osiyodagi keyingi taqdirini belgilab beruvchi sinovga aylanadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…