«Navbahor» milliy jamoa futbolchisini «Paxtakor»dan oldi
«Navbahor» 25 yoshli O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchisi Muhammadqodir Hamraliyev bilan shartnoma imzoladi. U Namangan klubiga «Paxtakor»dan o‘tdi va yangi mavsumda «Navbahor» sharafini himoya qiladi. Hamraliyev 2021–2024 yillarda O‘zbekiston U23 terma jamoasida, 2023 yildan esa milliy jamoa safida o‘ynab kelmoqda. Futbolchi avval «Dinamo» va «Olimpik» klublari tarkibida ham to‘p tepgan.
«Navbahor» tarkibini O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi bilan kuchaytirdi. Namangan klubi 25 yoshli Muhammadqodir Hamraliyev bilan shartnoma imzolanganini rasman ma’lum qildi.
Futbolchi «lochinlar» safiga «Paxtakor»dan kelib qo‘shildi. Uning terma jamoalardagi tajribasi va Superligada bir necha klub safida to‘p tepgani «Navbahor» uchun yangi mavsumda muhim omilga aylanishi mumkin.
Hamraliyev endi «Navbahor» sharafini himoya qiladi
Klub xabariga ko‘ra, Muhammadqodir Hamraliyev bilan shartnoma imzolandi va u rasman «Navbahor» futbolchisiga aylandi.
25 yoshli futbolchi oxirgi yillarda «Paxtakor» safida harakat qilib kelayotgan edi. Endi esa u faoliyatida yangi bosqichni Namanganda boshlaydi.
«Navbahor» yangi futbolchisini tanishtirar ekan, unga jamoa tarkibida muvaffaqiyat tiladi.
«Muhammadqodir Hamraliyevga “Navbahor” tarkibida yorqin o‘yinlar namoyish etib, “lochinlar”ning zafarlariga o‘zining munosib hissasini qo‘shishiga tilakdoshmiz», — deyiladi klub xabarida.
«Paxtakor»da 2023 yildan beri o‘ynab kelayotgandi
Hamraliyev futbolchilik faoliyati davomida O‘zbekistonning bir nechta klublarida tajriba to‘plagan.
U avval «Dinamo» va «Olimpik» jamoalari sharafini himoya qilgan, 2023 yildan esa «Paxtakor» libosida maydonga tushib kelayotgan edi.
Shu tariqa, «Navbahor» Superliga muhitini yaxshi biladigan va yuqori darajadagi o‘yinlar tajribasiga ega futbolchini o‘z safiga qo‘shib oldi.
Olimpiya terma jamoasidan milliy jamoagacha
Muhammadqodir Hamraliyev faqat klublar darajasida emas, O‘zbekiston terma jamoalari tizimida ham muntazam ishtirok etgan.
U 2021–2024 yillarda O‘zbekiston U23 terma jamoasi safida o‘ynadi. 2023 yildan boshlab esa milliy jamoaga jalb qilinib kelmoqda.
Bu tajriba «Navbahor» uchun ayniqsa muhim bo‘lishi mumkin. Chunki yuqori maqsadlar qo‘yadigan jamoa uchun xalqaro darajadagi uchrashuvlarni his qilgan futbolchilarning mavjudligi katta ahamiyat kasb etadi.
«Navbahor» uchun muhim transfer
Hamraliyevning «Paxtakor»dan Namangan klubiga o‘tishi transfer bozoridagi e’tiborli harakatlardan biri bo‘ldi.
«Navbahor» o‘z tarkibiga 25 yoshli, terma jamoa tajribasiga ega futbolchini qo‘shib, raqobatni yanada kuchaytirish imkoniga ega bo‘ldi.
Endi asosiy qiziqish — Muhammadqodir Hamraliyev «Navbahor»da qanday rol olishi va yangi jamoasida o‘zini qay darajada tez namoyon qilishida.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…