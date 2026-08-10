«Navbahor» milliy jamoa futbolchisini «Paxtakor»dan oldi

·120·Sport
«Navbahor» milliy jamoa futbolchisini «Paxtakor»dan oldi
Qisqacha

«Navbahor» 25 yoshli O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchisi Muhammadqodir Hamraliyev bilan shartnoma imzoladi. U Namangan klubiga «Paxtakor»dan o‘tdi va yangi mavsumda «Navbahor» sharafini himoya qiladi. Hamraliyev 2021–2024 yillarda O‘zbekiston U23 terma jamoasida, 2023 yildan esa milliy jamoa safida o‘ynab kelmoqda. Futbolchi avval «Dinamo» va «Olimpik» klublari tarkibida ham to‘p tepgan.

«Navbahor» tarkibini O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi bilan kuchaytirdi. Namangan klubi 25 yoshli Muhammadqodir Hamraliyev bilan shartnoma imzolanganini rasman ma’lum qildi.

Futbolchi «lochinlar» safiga «Paxtakor»dan kelib qo‘shildi. Uning terma jamoalardagi tajribasi va Superligada bir necha klub safida to‘p tepgani «Navbahor» uchun yangi mavsumda muhim omilga aylanishi mumkin.

Hamraliyev endi «Navbahor» sharafini himoya qiladi

Klub xabariga ko‘ra, Muhammadqodir Hamraliyev bilan shartnoma imzolandi va u rasman «Navbahor» futbolchisiga aylandi.

25 yoshli futbolchi oxirgi yillarda «Paxtakor» safida harakat qilib kelayotgan edi. Endi esa u faoliyatida yangi bosqichni Namanganda boshlaydi.

«Navbahor» yangi futbolchisini tanishtirar ekan, unga jamoa tarkibida muvaffaqiyat tiladi.

«Muhammadqodir Hamraliyevga “Navbahor” tarkibida yorqin o‘yinlar namoyish etib, “lochinlar”ning zafarlariga o‘zining munosib hissasini qo‘shishiga tilakdoshmiz», — deyiladi klub xabarida.

«Paxtakor»da 2023 yildan beri o‘ynab kelayotgandi

Hamraliyev futbolchilik faoliyati davomida O‘zbekistonning bir nechta klublarida tajriba to‘plagan.

U avval «Dinamo» va «Olimpik» jamoalari sharafini himoya qilgan, 2023 yildan esa «Paxtakor» libosida maydonga tushib kelayotgan edi.

Shu tariqa, «Navbahor» Superliga muhitini yaxshi biladigan va yuqori darajadagi o‘yinlar tajribasiga ega futbolchini o‘z safiga qo‘shib oldi.

Olimpiya terma jamoasidan milliy jamoagacha

Muhammadqodir Hamraliyev faqat klublar darajasida emas, O‘zbekiston terma jamoalari tizimida ham muntazam ishtirok etgan.

U 2021–2024 yillarda O‘zbekiston U23 terma jamoasi safida o‘ynadi. 2023 yildan boshlab esa milliy jamoaga jalb qilinib kelmoqda.

Bu tajriba «Navbahor» uchun ayniqsa muhim bo‘lishi mumkin. Chunki yuqori maqsadlar qo‘yadigan jamoa uchun xalqaro darajadagi uchrashuvlarni his qilgan futbolchilarning mavjudligi katta ahamiyat kasb etadi.

«Navbahor» uchun muhim transfer

Hamraliyevning «Paxtakor»dan Namangan klubiga o‘tishi transfer bozoridagi e’tiborli harakatlardan biri bo‘ldi.

«Navbahor» o‘z tarkibiga 25 yoshli, terma jamoa tajribasiga ega futbolchini qo‘shib, raqobatni yanada kuchaytirish imkoniga ega bo‘ldi.

Endi asosiy qiziqish — Muhammadqodir Hamraliyev «Navbahor»da qanday rol olishi va yangi jamoasida o‘zini qay darajada tez namoyon qilishida.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

NavbahorMuhammadqodir HamraliyevPakhtakorUzbekistanNamangan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi