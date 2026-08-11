Mourinio «Real» tarkibini qisqartirmoqchi — kimlar jamoani tark etadi?

·86·Sport
Mourinio «Real» tarkibini qisqartirmoqchi — kimlar jamoani tark etadi?
Qisqacha

Madridning «Real» klubi transfer oynasi yopilguncha 26 futbolchidan iborat tarkibni Mourinio istagan 20 nafar asosiy maydon o‘yinchisigacha qisqartirishi kerak. Eduardo Kamavinga, Ferlan Mendi va Raul Asensio jamoani tark etishi mumkin, biroq ularning holati bo‘yicha yakuniy qaror takliflar va jarohatlarga bog‘liq. Mourinio universal futbolchilardan foydalanib, qisqa tarkib bilan ishlashni rejalashtirgan, Endrik esa murabbiyning talabi bilan ijaraga berilmaydi.

Madridning «Real» klubida transfer oynasi yopilishi arafasida keskin qayta qurish jarayoni kechmoqda. Bosh murabbiy Joze Mourinio yangi mavsum uchun o‘z talablarini aniq belgilab oldi: portugaliyalik mutaxassisga 20 nafar asosiy maydon o‘yinchisi va jarohatdan tiklanayotgan futbolchilar kiradigan kompakt tarkib yetarli. Biroq hozirda jamoa ixtiyorida 26 ta futbolchi bor va transfer oynasi yopilgunga qadar kamida uch kishi bilan xayrlashishga to‘g‘ri keladi.

Ispaniyaning nufuzli AS nashri xabariga ko‘ra, klub rahbariyati Mourinioning talablarini qondirish uchun allaqachon jiddiy mablag‘ sarflab bo‘ldi.

225 million yevrolik xaridlar va «Rodri operatsiyasi»ning barbod bo‘lishi

«Qirollik klubi» yozgi transferlar davrida yangi xaridlar uchun 225 million yevro ajratdi. Jamoaga 6 nafar yangi futbolchi kelib qo‘shildi:

  • Yan Diomande

  • Mark Kukurelya

  • Denzel Dyumfris

  • Ibraima Konate

  • Bernardu Silva

  • Karlos Espi

Transfer kampaniyasining asosiy «bombasi» «Manchester Siti» yarim himoyachisi Rodri bo‘lishi kerak edi. Ammo ispaniyalik futbolchining Madridga ko‘chib o‘tishni istamagani klubning dastlabki rejalarini chippakka chiqardi. Hozirda «Real» maydon markazi uchun boshqa muqobil vakil izlamoqchi emas.

Mourinioning asosiy koziri: Ko‘p vazifali (universal) futbolchilar

Joze Mourinio Budapeshtdagi uchrashuvdan so‘ng qisqa tarkib bilan ishlash afzalligini ochiq aytgan edi. Tarkibda maydonga kam tushadigan va o‘yin amaliyotisiz qoladigan futbolchilarning ko‘payishi jamoadagi sog‘lom muhitni buzishi mumkin.

Portugaliyalik murabbiy bu muammoni universal futbolchilar evaziga hal etmoqchi:

  • Arda Gyuler va Bernardu Silva hujumning barcha pozitsiyalarida hamda yarim himoya markazida harakat qila oladi.

  • Djud Bellingem ham maydon markazi va hujum chizig‘ini bog‘lashda keng imkoniyatlarga ega.

  • Denzel Dyumfris esa mavsumoldi yig‘inlarida hatto markaziy yarim himoyachi sifatida ham sinovdan o‘tkazildi.

Ketishi kutilayotgan uchlik: Kamavinga, Mendi va Asensio

Hozirda Eder Militao, Ferlan Mendi va Rodrigo uzoq muddatli jarohat olganlar ro‘yxatida turibdi. Ammo Mourinio istagan 20 kishilik «ishchi tarkib»ga erishish uchun «Real» yana 3 nafar futbolchi bilan xayrlashishi kerak.

1. Eduardo Kamavinga — Sotish imkoniyati ochiq

Klub fransuz yarim himoyachisining transferidan yaxshigina mablag‘ ishlab olishni ko‘zlamoqda. Futbolchining o‘zi Madridda qolishni istayotgan bo‘lsa-da, top-klublardan birortasi jiddiy taklif bilan chiqsa, «Real» uni qo‘yib yuborishga tayyor. Qizig‘i shundaki, Mourinio Kamavinganing mavsumoldi mashg‘ulotlardagi mehnatsevarligi va professionalizmidan juda mamnun.

2. Ferlan Mendi — Chap qanotdagi ortiqcha yuk

Chap qanot himoyasida o‘yinchilar soni ko‘payib ketgani va Mendining tez-tez jarohat olishi Mourinioni xavotirga solmoqda. Klub uni sotib yuborishni afzal biladi, ammo fransuz himoyachisining o‘zi shartnomani oxirigacha bajarib, jamoada qolish fikridan qaytmayapti.

3. Raul Asensio — Kutilmagan jarohat va izdan chiqqan rejalar

Akademiya tarbiyalanuvchisi Mourinioga o‘z darajasini isbotlab, tarkibda qolmoqchi edi. Ammo u mashg‘ulotlar vaqtida sonning to‘g‘ri mushagidan jiddiy jarohat oldi va kamida 6 haftaga safdan chiqdi. Bu holat uning boshqa klubga transfer qilinishini sezilarli darajada qiyinlashtirdi. Agar Asensio bo‘yicha foydali taklif tushsa, «Real» yangi markaziy himoyachi xarid qilishi mumkin.

Endrik jamoada qoladi

Braziliyalik iqtidor sohibi Endrikni ijaraga berish masalasi ham muhokamada edi. Ammo Joze Mourinioning shaxsiy talabi bilan yosh hujumchini boshqa klubga vaqtincha berib yuborish rejasi bekor qilindi. Mourinio unga asosiy tarkibdan joy berishga va salohiyatini ochishga tayyor.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Real MadridJosé MourinhoManchester CityJude BellinghamArda Güler
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi