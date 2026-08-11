Mourinio «Real» tarkibini qisqartirmoqchi — kimlar jamoani tark etadi?
Madridning «Real» klubi transfer oynasi yopilguncha 26 futbolchidan iborat tarkibni Mourinio istagan 20 nafar asosiy maydon o‘yinchisigacha qisqartirishi kerak. Eduardo Kamavinga, Ferlan Mendi va Raul Asensio jamoani tark etishi mumkin, biroq ularning holati bo‘yicha yakuniy qaror takliflar va jarohatlarga bog‘liq. Mourinio universal futbolchilardan foydalanib, qisqa tarkib bilan ishlashni rejalashtirgan, Endrik esa murabbiyning talabi bilan ijaraga berilmaydi.
Madridning «Real» klubida transfer oynasi yopilishi arafasida keskin qayta qurish jarayoni kechmoqda. Bosh murabbiy Joze Mourinio yangi mavsum uchun o‘z talablarini aniq belgilab oldi: portugaliyalik mutaxassisga 20 nafar asosiy maydon o‘yinchisi va jarohatdan tiklanayotgan futbolchilar kiradigan kompakt tarkib yetarli. Biroq hozirda jamoa ixtiyorida 26 ta futbolchi bor va transfer oynasi yopilgunga qadar kamida uch kishi bilan xayrlashishga to‘g‘ri keladi.
Ispaniyaning nufuzli AS nashri xabariga ko‘ra, klub rahbariyati Mourinioning talablarini qondirish uchun allaqachon jiddiy mablag‘ sarflab bo‘ldi.
225 million yevrolik xaridlar va «Rodri operatsiyasi»ning barbod bo‘lishi
«Qirollik klubi» yozgi transferlar davrida yangi xaridlar uchun 225 million yevro ajratdi. Jamoaga 6 nafar yangi futbolchi kelib qo‘shildi:
Yan Diomande
Mark Kukurelya
Denzel Dyumfris
Ibraima Konate
Bernardu Silva
Karlos Espi
Transfer kampaniyasining asosiy «bombasi» «Manchester Siti» yarim himoyachisi Rodri bo‘lishi kerak edi. Ammo ispaniyalik futbolchining Madridga ko‘chib o‘tishni istamagani klubning dastlabki rejalarini chippakka chiqardi. Hozirda «Real» maydon markazi uchun boshqa muqobil vakil izlamoqchi emas.
Mourinioning asosiy koziri: Ko‘p vazifali (universal) futbolchilar
Joze Mourinio Budapeshtdagi uchrashuvdan so‘ng qisqa tarkib bilan ishlash afzalligini ochiq aytgan edi. Tarkibda maydonga kam tushadigan va o‘yin amaliyotisiz qoladigan futbolchilarning ko‘payishi jamoadagi sog‘lom muhitni buzishi mumkin.
Portugaliyalik murabbiy bu muammoni universal futbolchilar evaziga hal etmoqchi:
Arda Gyuler va Bernardu Silva hujumning barcha pozitsiyalarida hamda yarim himoya markazida harakat qila oladi.
Djud Bellingem ham maydon markazi va hujum chizig‘ini bog‘lashda keng imkoniyatlarga ega.
Denzel Dyumfris esa mavsumoldi yig‘inlarida hatto markaziy yarim himoyachi sifatida ham sinovdan o‘tkazildi.
Ketishi kutilayotgan uchlik: Kamavinga, Mendi va Asensio
Hozirda Eder Militao, Ferlan Mendi va Rodrigo uzoq muddatli jarohat olganlar ro‘yxatida turibdi. Ammo Mourinio istagan 20 kishilik «ishchi tarkib»ga erishish uchun «Real» yana 3 nafar futbolchi bilan xayrlashishi kerak.
1. Eduardo Kamavinga — Sotish imkoniyati ochiq
Klub fransuz yarim himoyachisining transferidan yaxshigina mablag‘ ishlab olishni ko‘zlamoqda. Futbolchining o‘zi Madridda qolishni istayotgan bo‘lsa-da, top-klublardan birortasi jiddiy taklif bilan chiqsa, «Real» uni qo‘yib yuborishga tayyor. Qizig‘i shundaki, Mourinio Kamavinganing mavsumoldi mashg‘ulotlardagi mehnatsevarligi va professionalizmidan juda mamnun.
2. Ferlan Mendi — Chap qanotdagi ortiqcha yuk
Chap qanot himoyasida o‘yinchilar soni ko‘payib ketgani va Mendining tez-tez jarohat olishi Mourinioni xavotirga solmoqda. Klub uni sotib yuborishni afzal biladi, ammo fransuz himoyachisining o‘zi shartnomani oxirigacha bajarib, jamoada qolish fikridan qaytmayapti.
3. Raul Asensio — Kutilmagan jarohat va izdan chiqqan rejalar
Akademiya tarbiyalanuvchisi Mourinioga o‘z darajasini isbotlab, tarkibda qolmoqchi edi. Ammo u mashg‘ulotlar vaqtida sonning to‘g‘ri mushagidan jiddiy jarohat oldi va kamida 6 haftaga safdan chiqdi. Bu holat uning boshqa klubga transfer qilinishini sezilarli darajada qiyinlashtirdi. Agar Asensio bo‘yicha foydali taklif tushsa, «Real» yangi markaziy himoyachi xarid qilishi mumkin.
Endrik jamoada qoladi
Braziliyalik iqtidor sohibi Endrikni ijaraga berish masalasi ham muhokamada edi. Ammo Joze Mourinioning shaxsiy talabi bilan yosh hujumchini boshqa klubga vaqtincha berib yuborish rejasi bekor qilindi. Mourinio unga asosiy tarkibdan joy berishga va salohiyatini ochishga tayyor.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…