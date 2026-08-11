Enso Mareska «Siti»dagi noodatiy qoidasi va Holand haqida gapirdi
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska gol urilgach, sardor nishonlash o‘rniga zaxira o‘rindig‘iga kelib, keyingi taktik ko‘rsatmalarni olishi kerakligini aytdi. U bu qoidani «Lester Siti» va «Chelsi»da ham qo‘llagan, biroq sardorning o‘zi gol urganida jamoadoshlari bilan quvonishiga ruxsat bergan. Mareska Erling Holand sardor bo‘lganida bu tartib muammoga aylanishini hazil aralash ta’kidladi, chunki u deyarli har bir o‘yinda gol uradi.
«Manchester Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska o‘z murabbiylik faoliyatidagi o‘ziga xos va noodatiy taktik tartib-qoidalari haqida so‘zlab berdi. Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, u boshqargan jamoalarda gol urilganidan so‘ng sardor quvonchni nishonlash o‘rniga darhol zaxira o‘rindig‘iga — murabbiyning yoniga ko‘rsatma olish uchun kelishi shart.
Ushbu qiziqarli va kutilmagan iqrorlik The Athletic nashriga berilgan intervyuda yangradi.
Goldan so‘ng bayram emas, taktik ko‘rsatma: Mareskaning «oltin qoidasi»
Enso Mareska o‘zining avvalgi klublari — «Lester Siti» va «Chelsi»dagi muvaffaqiyatli faoliyati davomida ushbu tartibni muntazam qo‘llab kelganini ochiqladi:
««Lester» va «Chelsi»da ishlagan davrimda menda qat’iy bir qoida bor edi: vakillarimiz raqib darvozasini ishg‘ol qilganda, jamoa sardori golni bayram qilish uchun emas, maydondagi keyingi ko‘rsatmalarni olish uchun zaxira o‘rindig‘i yoniga — oldimga kelishi kerak.
Biroq, agar sardorning o‘zi gol urgan bo‘lsa, u holda quvonchni jamoadoshlari bilan nishonlashiga ruxsat beriladi», — deydi Mareska.
Murabbiyning fikricha, raqib gol o‘tkazib yuborgach, ruhiy va taktik jihatdan parokandalikka uchragan soniyalarda jamoaga yangi ko‘rsatma berish bahs taqdirini hal qilishda juda muhim ahamiyatga ega.
«Holand sardor bo‘lsa, muammo yuzaga kelardi»: Mareskaning hazili
Italiyalik mutaxassis ushbu qoidaning «Manchester Siti»ning asosiy to‘purari va sermahsul hujumchisi Erling Holandga nisbatan qo‘llanilish ehtimoli haqida hazil aralash fikr bildirdi:
«Agar «Manchester Siti» sardori Erling Holand bo‘lganida, bizda haqiqiy muammolar yuzaga kelgan bo‘lardi. Chunki u deyarli har bir o‘yinda gol uradi! Buni tasavvur qila olasizmi?» — deya jilmayib qo‘shimcha qildi murabbiy.
Holand har bir o‘yinda raqiblar darvozasini tez-tez ishg‘ol qilgani sababli, Mareskaning bu qoidasi norvegiyalik to‘purar sardor bo‘lgan taqdirda biroz o‘zgarishiga to‘g‘ri kelar edi.
Holandning fenomenal ko‘rsatkichlari
Ma’lumot o‘rnida, norvegiyalik fenomenal hujumchi Erling Holand «shaharliklar» safida barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etishda davom etmoqda:
O‘tgan mavsumdagi o‘yinlar soni: 52 ta (barcha turnirlarda);
Urilgan gollar: 38 ta;
Golli uzatmalar (assist): 9 ta.
Yangi mavsum oldidan Enso Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» o‘z tarkibini yanada mustahkamlab, Angliya Premer-ligasi va Chempionlar Ligasida bosh sovrinlar uchun jiddiy kurash olib borishni maqsad qilgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…