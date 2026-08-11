Enso Mareska «Siti»dagi noodatiy qoidasi va Holand haqida gapirdi

·81·Sport
Enso Mareska «Siti»dagi noodatiy qoidasi va Holand haqida gapirdi
Qisqacha

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska gol urilgach, sardor nishonlash o‘rniga zaxira o‘rindig‘iga kelib, keyingi taktik ko‘rsatmalarni olishi kerakligini aytdi. U bu qoidani «Lester Siti» va «Chelsi»da ham qo‘llagan, biroq sardorning o‘zi gol urganida jamoadoshlari bilan quvonishiga ruxsat bergan. Mareska Erling Holand sardor bo‘lganida bu tartib muammoga aylanishini hazil aralash ta’kidladi, chunki u deyarli har bir o‘yinda gol uradi.

«Manchester Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska o‘z murabbiylik faoliyatidagi o‘ziga xos va noodatiy taktik tartib-qoidalari haqida so‘zlab berdi. Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, u boshqargan jamoalarda gol urilganidan so‘ng sardor quvonchni nishonlash o‘rniga darhol zaxira o‘rindig‘iga — murabbiyning yoniga ko‘rsatma olish uchun kelishi shart.

Ushbu qiziqarli va kutilmagan iqrorlik The Athletic nashriga berilgan intervyuda yangradi.

Goldan so‘ng bayram emas, taktik ko‘rsatma: Mareskaning «oltin qoidasi»

Enso Mareska o‘zining avvalgi klublari — «Lester Siti» va «Chelsi»dagi muvaffaqiyatli faoliyati davomida ushbu tartibni muntazam qo‘llab kelganini ochiqladi:

««Lester» va «Chelsi»da ishlagan davrimda menda qat’iy bir qoida bor edi: vakillarimiz raqib darvozasini ishg‘ol qilganda, jamoa sardori golni bayram qilish uchun emas, maydondagi keyingi ko‘rsatmalarni olish uchun zaxira o‘rindig‘i yoniga — oldimga kelishi kerak.

Biroq, agar sardorning o‘zi gol urgan bo‘lsa, u holda quvonchni jamoadoshlari bilan nishonlashiga ruxsat beriladi», — deydi Mareska.

Murabbiyning fikricha, raqib gol o‘tkazib yuborgach, ruhiy va taktik jihatdan parokandalikka uchragan soniyalarda jamoaga yangi ko‘rsatma berish bahs taqdirini hal qilishda juda muhim ahamiyatga ega.

«Holand sardor bo‘lsa, muammo yuzaga kelardi»: Mareskaning hazili

Italiyalik mutaxassis ushbu qoidaning «Manchester Siti»ning asosiy to‘purari va sermahsul hujumchisi Erling Holandga nisbatan qo‘llanilish ehtimoli haqida hazil aralash fikr bildirdi:

«Agar «Manchester Siti» sardori Erling Holand bo‘lganida, bizda haqiqiy muammolar yuzaga kelgan bo‘lardi. Chunki u deyarli har bir o‘yinda gol uradi! Buni tasavvur qila olasizmi?» — deya jilmayib qo‘shimcha qildi murabbiy.

Holand har bir o‘yinda raqiblar darvozasini tez-tez ishg‘ol qilgani sababli, Mareskaning bu qoidasi norvegiyalik to‘purar sardor bo‘lgan taqdirda biroz o‘zgarishiga to‘g‘ri kelar edi.

Holandning fenomenal ko‘rsatkichlari

Ma’lumot o‘rnida, norvegiyalik fenomenal hujumchi Erling Holand «shaharliklar» safida barqaror va sermahsul o‘yin namoyish etishda davom etmoqda:

  • O‘tgan mavsumdagi o‘yinlar soni: 52 ta (barcha turnirlarda);

  • Urilgan gollar: 38 ta;

  • Golli uzatmalar (assist): 9 ta.

Yangi mavsum oldidan Enso Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» o‘z tarkibini yanada mustahkamlab, Angliya Premer-ligasi va Chempionlar Ligasida bosh sovrinlar uchun jiddiy kurash olib borishni maqsad qilgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Enzo MarescaManchester CityErling HaalandLeicester CityChelsea
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi