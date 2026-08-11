«Real» taklif qilsa, «yo‘q» deya olmaysiz: Yan Diomande ilk his-tuyg‘ularini ochiqladi

·59·Sport
«Real» taklif qilsa, «yo‘q» deya olmaysiz: Yan Diomande ilk his-tuyg‘ularini ochiqladi
Qisqacha

Yan Diomande «Real Madrid» safiga «RB Leypsig»dan 125 million yevro evaziga ko'chib o'tdi. U Joze Mourinyu va klub rahbariyatining ishonchi transfer qarorida hal qiluvchi rol o'ynaganini aytdi. Diomande jamoaning yulduzli tarkibi, yuqori raqobat va talablardan hayratda ekanini bildirib, «Real Madrid» bilan katta sovrinlarni qo'lga kiritishni maqsad qilganini ta'kidladi.

«RB Leypsig» klubidan madridliklar safiga ko‘chib o‘tgan va joriy yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli xaridlaridan biriga aylangan iqtidorli vinger Yan Diomande «Real Madrid»dagi ilk kunlari, Joze Mourinyu bilan suhbati hamda kiyinish xonasidagi muhit haqida to‘lqinlanib so‘zlab berdi.

Ushbu hayajonli va samimiy iqrorliklar «Qirollik klubi»ning rasmiy veb-saytida e’lon qilindi.

«Mourinyuning suhbati va bildirilgan ishonch»

125 million yevro evaziga Madridga ko‘chib o‘tgan yosh va umidli vinger Joze Mourinyuning omili ushbu transferda hal qiluvchi rol o‘ynaganini yashirmadi:

«Eng avvalo, Joze Mourinyuga o‘z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Avvalroq u bilan muloqot qilgan edik. Aynan Joze va klub rahbariyatining menga bildirgan ishonchi sababli bugun «Real» libosini kiyish baxtiga muyassar bo‘ldim. Menga shunday yuksak ishonch bildirgan barchaga rahmat aytaman», — dedi Diomande.

So‘nggi yillarda dunyo futbolining eng yorqin iqtidorlaridan biri sifatida e’tirof etilayotgan futbolchi jamoadagi yulduzli muhitdan hayratda ekanini qo‘shimcha qildi:

«Kiyinish xonasida bunday top-futbolchilar bilan yonma-yon bo‘lish — ajoyib tuyg‘u. Ilgari ularning o‘yinlarini faqat televizor orqali tomosha qilardim, endi esa bitta kiyinish xonasida ular bilan birga o‘tiribman».

«Bu yerda raqobat va talablar mutlaqo boshqacha»

Yan Diomande «Santyago Bernabeu»dagi bosim va yuqori standartlarni juda yaxshi his qilayotganini va jamoaning muvaffaqiyatlariga hissa qo‘shishga tayyorligini ta’kidladi:

«Bu yerda hamma narsa ajoyib, ammo bari mutlaqo boshqacha. Raqobat ham, qo‘yiladigan talablar ham juda yuqori. Bu tabiiy hol, chunki gap «Real» haqida ketmoqda. Dunyoning eng kuchli jamoasi bo‘lib qolish uchun boshqa har qanday joydan ko‘ra ko‘proq va tinimsiz mehnat qilishimiz kerak. Men ushbu buyuk jamoaning ajralmas qismiga aylanishni va katta zafarlarga erishishda yordam berishni istayman».

«Real» qo‘ng‘iroq qilsa, «yo‘q» deb bo‘lmaydi»

Klubini o‘zgartirish qarori haqida gapirar ekan, vinger Madrid klubidan taklif tushganida ikkilanmay rozi bo‘lganini bildirdi:

«Qachonki «Real Madrid» kabi klub senga qo‘ng‘iroq qilar ekan, aslo «yo‘q» deya olmaysan. Hammasi juda oddiy. Bu klub bilan birgalikda eng yuqori cho‘qqilarni zabt etishni va jamoamga barcha mumkin bo‘lgan kubok hamda sovrinlarni qo‘lga kiritishda ko‘maklashishni maqsad qilganman. Bizni oldinda ko‘plab buyuk g‘alabalar kutmoqda deb umid qilaman», — deya so‘zini yakunladi futbolchi.

Mourinyu loyihasining asosiy koziri

Eslatib o‘tamiz, Yan Diomande Joze Mourinyu boshchiligidagi «Real Madrid»ning ushbu yozdagi eng qimmatbaho transferi hisoblanadi. Portugaliyalik mutaxassis yangi mavsumda iqtidorli vingerni jamoa hujum chizig‘idagi markaziy vakillardan biri sifatida ko‘rmakda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Yan DiomandeReal MadridJosé MourinhoRB LeipzigSantiago Bernabéu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi