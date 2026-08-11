«Real» taklif qilsa, «yo‘q» deya olmaysiz: Yan Diomande ilk his-tuyg‘ularini ochiqladi
Yan Diomande «Real Madrid» safiga «RB Leypsig»dan 125 million yevro evaziga ko'chib o'tdi. U Joze Mourinyu va klub rahbariyatining ishonchi transfer qarorida hal qiluvchi rol o'ynaganini aytdi. Diomande jamoaning yulduzli tarkibi, yuqori raqobat va talablardan hayratda ekanini bildirib, «Real Madrid» bilan katta sovrinlarni qo'lga kiritishni maqsad qilganini ta'kidladi.
«RB Leypsig» klubidan madridliklar safiga ko‘chib o‘tgan va joriy yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli xaridlaridan biriga aylangan iqtidorli vinger Yan Diomande «Real Madrid»dagi ilk kunlari, Joze Mourinyu bilan suhbati hamda kiyinish xonasidagi muhit haqida to‘lqinlanib so‘zlab berdi.
Ushbu hayajonli va samimiy iqrorliklar «Qirollik klubi»ning rasmiy veb-saytida e’lon qilindi.
«Mourinyuning suhbati va bildirilgan ishonch»
125 million yevro evaziga Madridga ko‘chib o‘tgan yosh va umidli vinger Joze Mourinyuning omili ushbu transferda hal qiluvchi rol o‘ynaganini yashirmadi:
«Eng avvalo, Joze Mourinyuga o‘z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Avvalroq u bilan muloqot qilgan edik. Aynan Joze va klub rahbariyatining menga bildirgan ishonchi sababli bugun «Real» libosini kiyish baxtiga muyassar bo‘ldim. Menga shunday yuksak ishonch bildirgan barchaga rahmat aytaman», — dedi Diomande.
So‘nggi yillarda dunyo futbolining eng yorqin iqtidorlaridan biri sifatida e’tirof etilayotgan futbolchi jamoadagi yulduzli muhitdan hayratda ekanini qo‘shimcha qildi:
«Kiyinish xonasida bunday top-futbolchilar bilan yonma-yon bo‘lish — ajoyib tuyg‘u. Ilgari ularning o‘yinlarini faqat televizor orqali tomosha qilardim, endi esa bitta kiyinish xonasida ular bilan birga o‘tiribman».
«Bu yerda raqobat va talablar mutlaqo boshqacha»
Yan Diomande «Santyago Bernabeu»dagi bosim va yuqori standartlarni juda yaxshi his qilayotganini va jamoaning muvaffaqiyatlariga hissa qo‘shishga tayyorligini ta’kidladi:
«Bu yerda hamma narsa ajoyib, ammo bari mutlaqo boshqacha. Raqobat ham, qo‘yiladigan talablar ham juda yuqori. Bu tabiiy hol, chunki gap «Real» haqida ketmoqda. Dunyoning eng kuchli jamoasi bo‘lib qolish uchun boshqa har qanday joydan ko‘ra ko‘proq va tinimsiz mehnat qilishimiz kerak. Men ushbu buyuk jamoaning ajralmas qismiga aylanishni va katta zafarlarga erishishda yordam berishni istayman».
«Real» qo‘ng‘iroq qilsa, «yo‘q» deb bo‘lmaydi»
Klubini o‘zgartirish qarori haqida gapirar ekan, vinger Madrid klubidan taklif tushganida ikkilanmay rozi bo‘lganini bildirdi:
«Qachonki «Real Madrid» kabi klub senga qo‘ng‘iroq qilar ekan, aslo «yo‘q» deya olmaysan. Hammasi juda oddiy. Bu klub bilan birgalikda eng yuqori cho‘qqilarni zabt etishni va jamoamga barcha mumkin bo‘lgan kubok hamda sovrinlarni qo‘lga kiritishda ko‘maklashishni maqsad qilganman. Bizni oldinda ko‘plab buyuk g‘alabalar kutmoqda deb umid qilaman», — deya so‘zini yakunladi futbolchi.
Mourinyu loyihasining asosiy koziri
Eslatib o‘tamiz, Yan Diomande Joze Mourinyu boshchiligidagi «Real Madrid»ning ushbu yozdagi eng qimmatbaho transferi hisoblanadi. Portugaliyalik mutaxassis yangi mavsumda iqtidorli vingerni jamoa hujum chizig‘idagi markaziy vakillardan biri sifatida ko‘rmakda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…