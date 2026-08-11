Bokuda dahshatli «kambek»: «Sabah» Daniya klubini 4:0 hisobida tor-mor etdi

·65·Sport
Bokuda dahshatli «kambek»: «Sabah» Daniya klubini 4:0 hisobida tor-mor etdi
Qisqacha

«Sabah» Bokuda «Orxus»ni 4:0 hisobida mag'lub etib, ikki uchrashuv natijasiga ko'ra 5:2 hisobida Yevropa Chempionlar ligasi pley-off bosqichiga yo'l oldi. Gollarni 59-daqiqada Simich, 67-daqiqada Solvet, 78-daqiqada Mikels va 89-daqiqada Severina kiritdi. O'zbekistonlik yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev bahsda to'liq 90 daqiqa o'ynab, jamoasining g'alabasiga hissa qo'shdi.

Ozarbayjonning «Sabah» klubi Yevropa Chempionlar ligasi 3-saralash bosqichi javob uchrashuvida Daniyaning «Orxus» jamoasi ustidan yirik va ajoyib g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bokuda kechgan bellashuvda mezbonlar raqib darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, qit’aning eng nufuzli klublar turnirining pley-off bosqichiga yo‘l oldi. O‘zbekistonlik iqtidorli yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev ushbu tarixiy bahsda to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.

Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra (ilk bahsda daniyaliklar 2:1 hisobida zafar quchgan edi), «Sabah» umumiy 5:2 hisobida zafar quchib, YECHL umumiy guruh bosqichi ostonasiga yetib keldi.

Bokudagi «kambek» va ikkinchi bo‘limdagi shou

Daniyada kechgan birinchi uchrashuvdagi mag‘lubiyatdan so‘ng (1:2) «Sabah» o‘z maydonidagi bahsga puxta tayyorgarlik ko‘rgani birinchi daqiqalardanoq ko‘zga tashlandi. Birinchi bo‘lim teng kurashlar ostida o‘tib, hisob ochilmagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Boku klubi raqibini mutlaqo taslim etdi.

  • 59-daqiqa: Simich hisobni ochdi — 1:0;

  • 67-daqiqa: Solvet farqni oshirdi — 2:0;

  • 78-daqiqa: Mikels uchinchi golni urib, kambekni mustahkamladi — 3:0;

  • 89-daqiqa: Severina uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 4:0.

Umarali Rahmonaliyev maydon markazida faol harakat qilib, ham himoyaviy, ham hujumkor harakatlarda yuqori taktik intizom namoyish etdi va jamoasining yirik g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.

YECHL umumiy guruh bosqichi ostonasida: Navbatdagi raqib kim bo‘ladi?

Ushbu g‘alaba orqali «Sabah» Yevropa Chempionlar ligasining hal qiluvchi pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Endi Ozarbayjon chempioni YECHLning asosiy (umumiy) guruh bosqichiga chiqish uchun «Hapoel» (Beer-Sheva, Isroil) hamda «Srvena Zvezda» (Serbiya) juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu jamoalar o‘rtasidagi dastlabki uchrashuvda «Hapoel» klubi minimal 1:0 hisobida g‘alaba qozongan edi.

Rahmonaliyevning «Sabah»dagi muvaffaqiyatli tarixi

22 yoshli Umarali Rahmonaliyevning Yevropa maydonlaridagi tajribasi tobora boyib bormoqda. «Bunyodkor» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan futbolchining faoliyatidagi muhim bosqichlar quyidagicha kechgan:

  • 2023 yil: Toshkentning «Bunyodkor» klubidan Rossiyaning «Rubin» (Qozon) jamoasiga erkin agent maqomida ko‘chib o‘tdi;

  • 2025 yil yanvar: «Rubin»da yetarli o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagach, «Sabah»ga ijaraga berildi. Keyinchalik Boku klubi uning transfer huquqini to‘liq sotib oldi;

  • Statistika va sovrinlar: O‘tgan mavsumda Umarali Ozarbayjon chempionati va kubogida jami 34 ta o‘yinda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 2 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi.

Hozirga qadar Rahmonaliyev «Sabah» tarkibida Ozarbayjon chempioni hamda ikki karra mamlakat kubogi sohibiga aylanib guruh bosqichi va yevrokuboklarda o‘z o‘rnini mustahkamladi.

Uchrashuv bayonnomasi

Yevropa Chempionlar ligasi — 3-saralash bosqichi (Javob o‘yini)

«Sabah» (Ozarbayjon) – «Orxus» (Daniya) — 4:0

(Dastlabki o‘yin: 1:2. Umumiy hisob: 5:2)

  • Gollar: Simich (59), Solvet (67), Mikels (78), Severina (89).

  • Umarali Rahmonaliyev: Asosiy tarkibda maydonga tushdi va to‘liq 90 daqiqa o‘ynadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

SabahUmarali RahmonaliyevAarhusUEFA Champions LeagueBaku
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi