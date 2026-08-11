Bokuda dahshatli «kambek»: «Sabah» Daniya klubini 4:0 hisobida tor-mor etdi
«Sabah» Bokuda «Orxus»ni 4:0 hisobida mag'lub etib, ikki uchrashuv natijasiga ko'ra 5:2 hisobida Yevropa Chempionlar ligasi pley-off bosqichiga yo'l oldi. Gollarni 59-daqiqada Simich, 67-daqiqada Solvet, 78-daqiqada Mikels va 89-daqiqada Severina kiritdi. O'zbekistonlik yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev bahsda to'liq 90 daqiqa o'ynab, jamoasining g'alabasiga hissa qo'shdi.
Ozarbayjonning «Sabah» klubi Yevropa Chempionlar ligasi 3-saralash bosqichi javob uchrashuvida Daniyaning «Orxus» jamoasi ustidan yirik va ajoyib g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bokuda kechgan bellashuvda mezbonlar raqib darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, qit’aning eng nufuzli klublar turnirining pley-off bosqichiga yo‘l oldi. O‘zbekistonlik iqtidorli yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev ushbu tarixiy bahsda to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.
Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra (ilk bahsda daniyaliklar 2:1 hisobida zafar quchgan edi), «Sabah» umumiy 5:2 hisobida zafar quchib, YECHL umumiy guruh bosqichi ostonasiga yetib keldi.
Bokudagi «kambek» va ikkinchi bo‘limdagi shou
Daniyada kechgan birinchi uchrashuvdagi mag‘lubiyatdan so‘ng (1:2) «Sabah» o‘z maydonidagi bahsga puxta tayyorgarlik ko‘rgani birinchi daqiqalardanoq ko‘zga tashlandi. Birinchi bo‘lim teng kurashlar ostida o‘tib, hisob ochilmagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Boku klubi raqibini mutlaqo taslim etdi.
59-daqiqa: Simich hisobni ochdi — 1:0;
67-daqiqa: Solvet farqni oshirdi — 2:0;
78-daqiqa: Mikels uchinchi golni urib, kambekni mustahkamladi — 3:0;
89-daqiqa: Severina uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 4:0.
Umarali Rahmonaliyev maydon markazida faol harakat qilib, ham himoyaviy, ham hujumkor harakatlarda yuqori taktik intizom namoyish etdi va jamoasining yirik g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
YECHL umumiy guruh bosqichi ostonasida: Navbatdagi raqib kim bo‘ladi?
Ushbu g‘alaba orqali «Sabah» Yevropa Chempionlar ligasining hal qiluvchi pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Endi Ozarbayjon chempioni YECHLning asosiy (umumiy) guruh bosqichiga chiqish uchun «Hapoel» (Beer-Sheva, Isroil) hamda «Srvena Zvezda» (Serbiya) juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu jamoalar o‘rtasidagi dastlabki uchrashuvda «Hapoel» klubi minimal 1:0 hisobida g‘alaba qozongan edi.
Rahmonaliyevning «Sabah»dagi muvaffaqiyatli tarixi
22 yoshli Umarali Rahmonaliyevning Yevropa maydonlaridagi tajribasi tobora boyib bormoqda. «Bunyodkor» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan futbolchining faoliyatidagi muhim bosqichlar quyidagicha kechgan:
2023 yil: Toshkentning «Bunyodkor» klubidan Rossiyaning «Rubin» (Qozon) jamoasiga erkin agent maqomida ko‘chib o‘tdi;
2025 yil yanvar: «Rubin»da yetarli o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagach, «Sabah»ga ijaraga berildi. Keyinchalik Boku klubi uning transfer huquqini to‘liq sotib oldi;
Statistika va sovrinlar: O‘tgan mavsumda Umarali Ozarbayjon chempionati va kubogida jami 34 ta o‘yinda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 2 ta golli uzatma muallifi bo‘ldi.
Hozirga qadar Rahmonaliyev «Sabah» tarkibida Ozarbayjon chempioni hamda ikki karra mamlakat kubogi sohibiga aylanib guruh bosqichi va yevrokuboklarda o‘z o‘rnini mustahkamladi.
Uchrashuv bayonnomasi
Yevropa Chempionlar ligasi — 3-saralash bosqichi (Javob o‘yini)
«Sabah» (Ozarbayjon) – «Orxus» (Daniya) — 4:0
(Dastlabki o‘yin: 1:2. Umumiy hisob: 5:2)
Gollar: Simich (59), Solvet (67), Mikels (78), Severina (89).
Umarali Rahmonaliyev: Asosiy tarkibda maydonga tushdi va to‘liq 90 daqiqa o‘ynadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…