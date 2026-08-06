Қозоғистоннинг энг кучли шахматчиси Самарқанддаги олимпиадага келади

·117·Спорт
Қозоғистоннинг энг кучли шахматчиси Самарқанддаги олимпиадага келади
Қисқача

Бибисора Асаубаева 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида Қозоғистон аёллар терма жамоасига бошчилик қилади. Аёллар ўртасида жаҳон рейтингида 5-ўринда турган шахматчи Самарқандда ўтадиган мусобақада Қозоғистоннинг асосий умиди ҳисобланади. Жамоа таркибидан Алуа Нурман, Меруерт Камалиденова, Элназ Калиахмет ва Зарина Нурғалиева ҳам ўрин олган.

Қозоғистоннинг энг кучли шахматчиларидан бири, аёллар ўртасида жаҳоннинг етакчи гроссмейстерларидан саналадиган Бибисора Асаубаева 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида мамлакат аёллар терма жамоасига бошчилик қилади. Бу ҳақда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) расман маълум қилди.

FIDE томонидан эълон қилинган расмий таркибга кўра, аёллар ўртасида жаҳон рейтингида 5-ўринни эгаллаб турган Асаубаева Қозоғистоннинг асосий умиди сифатида Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли мусобақада иштирок этади.

Қозоғистон аёллар терма жамоаси таркибидан, шунингдек, жаҳон қизлар рейтингида 2-ўринни эгаллаб турган Алуа Нурман, 4-ўрин соҳиби Меруерт Камалиденова, шунингдек иқтидорли шахматчилар Элназ Калиахмет ва Зарина Нурғалиева ҳам ўрин олган.

Мутахассислар фикрича, ушбу таркиб Қозоғистоннинг мусобақада юқори натижа қайд этиш имкониятини янада оширади. Айниқса, жаҳон рейтингида юқори ўринларни эгаллаб турган шахматчиларнинг бир жамоада жамлангани терма жамоани асосий даъвогарлардан бирига айлантирмоқда.

Маълумот учун, 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси жорий йилнинг 15–27 сентябрь кунлари Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтади. FIDE иштирокчилар рейтингига кўра, Қозоғистон аёллар терма жамоаси мусобақанинг тўртинчи рақамли жамоаси сифатида баҳоланмоқда ва медаллар учун асосий курашчилардан бири ҳисобланади.v

ҚозоғистонСамарқандБибисора АсаубаеваХалқаро шахмат федерацияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)