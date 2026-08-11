Ўзбекистонлик велопойгачи халқаро турнирда 3 та медални қўлга киритди

·41·Спорт
Ўзбекистонлик велопойгачи халқаро турнирда 3 та медални қўлга киритди
Қисқача

Словакиянинг Прешов шаҳрида ўтказилган «ГП Словак Кйклинг Федератион» халқаро турнирида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Сергей Ростовсев 3 та медални қўлга киритди. Икки босқич якунларига кўра, у 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медалига эга бўлди. Ростовсев «Скратч» йўналишининг биринчи босқичида олтин, «Элиминатион» йўналишида эса кумуш ва бронза медалларини қўлга киритди.

Словакиянинг Прешов шаҳрида велотрек бўйича нуфузли «GP Slovak Cycling Federation» халқаро мусобақаси бўлиб ўтди. Икки босқичдан иборат ушбу шиддатли беллашувларда Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Сергей Ростовцев муваффақиятли иштирок этиб, шоҳсупанинг барча поғоналаридан жой олди ва ватанимиз шарафини муносиб ҳимоя қилди.

Ушбу қувончли хабарни Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ) расман маълум қилди.

Шоҳсупанинг барча поғоналари: Олтин, кумуш ва бронза!

Словакия трекларида кечган кескин курашларда ҳамюртимиз ўзининг юқори жисмоний ва тактик тайёргарлигини намойиш этди. Икки босқич якунларига кўра, Ростовцев 1 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медалига эга чиқди.

Спортчимизнинг медаллар шодаси қуйидаги дастурларда қўлга киритилди:

  • «Scratch» (Скретч) йўналиши: Пўлатдай ирода ва юқори тезлик талаб этиладиган ушбу дастурнинг биринчи босқичида Сергей Ростовцев барча рақибларини ортда қолдириб, олтин медални қўлга киритди.

  • «Elimination» (Олиб чиқиб кетиш) йўналиши: Ҳар икки босқич доирасида кечган ушбу мураккаб ва тактик маҳоратга бой дастурда ҳамюртимиз барқарор ўйин кўрсатиб, мос равишда кумуш ва бронза медалларига сазовор бўлди.

Халқаро ареналардаги барқарорлик

Ўзбекистон велоспорт терма жамоаси вакилларининг Европа майдонларидаги бу каби ғалабалари мамлакатимизда ушбу спорт турига қаратилаётган юксак эътибор ва тизимли тайёргарликнинг амалий натижасидир. Прешовдаги «GP Slovak Cycling Federation» турнирида эришилган ғалаба Сергей Ростовцевнинг халқаро рейтинг очколарини бойитишга ҳамда келгуси йирик мусобақаларга руҳий тайёргарлигини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

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Сергей РостовцевЎзбекистонПрешовСловакияТелеграм
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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