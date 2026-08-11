Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқда
Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Видеони жойлаган муаллифнинг айтишича, бола оёғини синдиргач, ота-онаси уни шифохонага олиб борган, бироқ гипс соғлом оёққа қўйилган. Ҳолат фойдаланувчилар орасида кескин танқидларга сабаб бўлган, айримлар эса расмий изоҳни кутишга чақирган.
Ижтимоий тармоқларда Қозоғистонда боланинг жароҳатланган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани акс этган видео тарқалиб, муҳокамаларга сабаб бўлди.
Видеони тарқатган муаллифнинг сўзларига кўра, бола оёғини синдириб олганидан сўнг ота-онаси уни тиббий ёрдам кўрсатиш учун шифохонага олиб борган. Бироқ кейинчалик гипс синган оёққа эмас, соғлом оёққа қўйилгани маълум бўлган.
Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида турли фикрларни келтириб чиқарди. Айримлар тиббиёт ходимларининг бундай хатосини кескин танқид қилган бўлса, бошқалар воқеанинг барча тафсилотлари ва шифохона томонидан бериладиган расмий изоҳни кутиш лозимлигини таъкидлади.
Ҳозирча ушбу ҳолат юзасидан тиббиёт муассасаси ёки масъул идоралар томонидан расмий муносабат берилгани ҳақида маълумот йўқ.
…