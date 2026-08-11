Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқда

·51·Дунё
Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани айтилмоқда
Қисқача

Қозоғистонда боланинг синган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Видеони жойлаган муаллифнинг айтишича, бола оёғини синдиргач, ота-онаси уни шифохонага олиб борган, бироқ гипс соғлом оёққа қўйилган. Ҳолат фойдаланувчилар орасида кескин танқидларга сабаб бўлган, айримлар эса расмий изоҳни кутишга чақирган.

Ижтимоий тармоқларда Қозоғистонда боланинг жароҳатланган оёғи ўрнига соғлом оёғига гипс қўйилгани акс этган видео тарқалиб, муҳокамаларга сабаб бўлди.

Видеони тарқатган муаллифнинг сўзларига кўра, бола оёғини синдириб олганидан сўнг ота-онаси уни тиббий ёрдам кўрсатиш учун шифохонага олиб борган. Бироқ кейинчалик гипс синган оёққа эмас, соғлом оёққа қўйилгани маълум бўлган.

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида турли фикрларни келтириб чиқарди. Айримлар тиббиёт ходимларининг бундай хатосини кескин танқид қилган бўлса, бошқалар воқеанинг барча тафсилотлари ва шифохона томонидан бериладиган расмий изоҳни кутиш лозимлигини таъкидлади.

Ҳозирча ушбу ҳолат юзасидан тиббиёт муассасаси ёки масъул идоралар томонидан расмий муносабат берилгани ҳақида маълумот йўқ.

Қозоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиСаудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиКеча, 23:19АҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиАҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилдиКеча, 23:0035 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солдиКеча, 22:44Жанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиЖанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиКеча, 22:38Полшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиПолшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиКеча, 20:19Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Кеча, 18:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди