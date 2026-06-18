Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada

·42·Texno
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada

O‘zbekistondagi futbol ishqibozlari uchun yaratilgan Playmatch mobil platformasi maydon topish, o‘yinchilarni yig‘ish, jamoalarni shakllantirish va natijalarni kuzatish jarayonlarini bitta ilovaga jamladi. Platforma orqali foydalanuvchilar o‘z shahridagi futbol maydonlarini xaritadan topishi, narx va sharhlarni solishtirishi hamda bo‘sh vaqtni bir necha bosishda bron qilishi mumkin.

Futbol o‘ynash oson, uni tashkil qilish esa doim ham emas

Do‘stlar bilan futbol o‘ynash g‘oyasi odatda tez paydo bo‘ladi. Ammo undan keyin tanish savollar boshlanadi: kim keladi, qaysi maydon bo‘sh, narxi qancha, nechta odam yig‘ildi va jamoalarni kim bo‘ladi?

Ko‘pincha bu jarayon o‘nlab qo‘ng‘iroqlar, messenjerlardagi uzun yozishmalar va so‘nggi daqiqadagi o‘zgarishlar bilan kechadi. Ayrim o‘yinchilar kelishini tasdiqlaydi-yu, o‘yin kuni ko‘rinmaydi. Ba’zida esa jamoalar kuchi teng bo‘lmagani sababli uchrashuvning qiziqishi tez so‘nadi.

Playmatch aynan shu muammolarga sodda va tushunarli yechim taklif qiladi. O‘zbekiston futbol ilovasi sifatida ishlab chiqilgan platforma «kim keladi, qaysi maydon, kim bilan o‘ynayman, jamoalar qanday bo‘linadi?» degan eski bosh og‘riqlarini bitta tizimga birlashtiradi.

Futbol maydonlarini xaritadan topish va bron qilish

Playmatch orqali futbol maydon bron qilish uchun turli sahifalar yoki telefon raqamlarini izlash shart emas. Foydalanuvchi yaqin atrofdagi maydonlarni xaritada ko‘radi, narxlar, mavjud vaqtlar va boshqa o‘yinchilarning sharhlarini solishtiradi.

Mos maydon va vaqt tanlangach, onlayn maydon band qilish jarayoni bir necha bosishda amalga oshiriladi. Bu foydalanuvchiga vaqtni tejash, maydon egasiga esa bronlarni tartibli boshqarish imkonini beradi.

Jamoani yig‘ish va davomatni aniqlash

Futbol jamoa yig‘ish jarayoni ham Playmatch orqali ancha osonlashadi. Guruh o‘yini yaratilgach, ishtirokchilar «Boraman» yoki «Bormayman» javobini tanlaydi. Tashkilotchi esa qancha o‘yinchi kelishini real vaqt rejimida kuzatib boradi.

Push-bildirishnomalar o‘yinchilarga uchrashuv vaqti yaqinlashgani haqida eslatadi. Natijada so‘nggi daqiqadagi unutishlar va «bugun futbol bormidi?» degan klassik savollar kamayadi.

Sun’iy intellekt yordamida muvozanatli jamoalar

Playmatch'ning asosiy imkoniyatlaridan biri — sun’iy intellekt yordamida adolatli jamoalarni shakllantirish. Tizim o‘yinchilarning reytingi va maydondagi pozitsiyasini hisobga olib, kuch jihatidan muvozanatli tarkiblarni taklif qiladi.

Foydalanuvchilar uchta rejimdan foydalanishi mumkin. Avtomatik rejim jamoalarni maydon sig‘imiga moslashtiradi. «Jamoa o‘lchami» rejimida 5x5, 6x6 yoki 7x7 formatini tanlash mumkin. «Jamoalar soni» rejimi esa ishtirokchilarni belgilangan miqdordagi jamoalarga ajratadi.

Bu yondashuv bir tomonda barcha kuchli futbolchilar, ikkinchi tomonda esa tasodifiy yig‘ilgan tarkib qolib ketishining oldini olishga yordam beradi.

Reyting, statistika va futbol yutuqlari

Platformada har bir o‘yinchi o‘z futbol tarixini shakllantirib boradi. Gollar, assistlar, o‘yinlardagi ishtirok, davomat va boshqa natijalar qayd etiladi. O‘yinchilar uchrashuvdan keyin bir-birini baholashi mumkin.

Reyting va yutuqlar tizimi muntazam o‘ynashga, o‘z ustida ishlashga hamda maydondagi faollikni oshirishga qo‘shimcha motivatsiya beradi.

Maydon egalari uchun Playmatch B2B

Playmatch ekotizimida futbol maydonlari egalari uchun alohida PlaymatchB2B ilovasi ham mavjud. U orqali bronlarni boshqarish, band vaqtlarni kuzatish, mijozlar faolligini tahlil qilish va daromad statistikasini ko‘rish mumkin.

Bu yechim maydon egalari uchun kundalik boshqaruvni soddalashtiradi, bo‘sh vaqtlarni kamaytirishga va mijozlar bilan ishlashni tizimli yo‘lga qo‘yishga yordam beradi.

«Bizning maqsadimiz shunchaki maydon bron qilish xizmatini yaratish emas. Playmatch orqali O‘zbekistondagi havaskor futbol madaniyatini raqamlashtirish, futbolchilar va maydon egalarini yagona qulay tizimda birlashtirishni istaymiz», — deydi Playmatch jamoasi.

Playmatch o‘yinchilar uchun mutlaqo bepul bo‘lib, iOS va Android qurilmalarida mavjud. Ilovani App Store yoki Google Play orqali yuklab olish, uning imkoniyatlari bilan tanishish va mos versiyani tanlash uchun Playmatch'ning maxsus sahifasiga o‘tish mumkin.

Rasmiy sayt: https://playmatch.uz
Ilovani yuklab olish: https://playmatch.uz/app/b2c/

Playmatch'ni yuklab oling, yaqin futbol maydonini toping, do‘stlaringizni yig‘ing va navbatdagi o‘yinni bir necha bosishda tashkil qiling. «Kim keladi?», «Qaysi maydon bo‘sh?» va «Jamoalarni qanday bo‘lamiz?» degan savollarni endi ilovaning o‘ziga topshirish mumkin.

O'zbekistonPlaymatch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiRostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiBugun, 08:52Oppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaOppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaBugun, 08:50Sunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaSunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaBugun, 08:28Google yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiGoogle yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiBugun, 08:22Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiElon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiBugun, 07:28Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiComputex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiBugun, 07:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi