Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi

·22·Texno
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi

O‘zbekistondagi futbol maydonlari va mini-stadionlar egalari uchun yaratilgan PlaymatchB2B ilovasi bronlarni boshqarish, bo‘sh vaqtlarni nazorat qilish, yangi mijozlarni jalb etish va daromad statistikasini kuzatish imkonini beradi. Platforma kundalik jarayonlarni bitta tizimga jamlab, maydon boshqaruvini sodda, tez va tartibli qiladi.

Qog‘oz daftar va chatlardagi bronlar davri o‘tmoqda

Ko‘plab futbol maydonlarida bronlar hali ham telefon qo‘ng‘iroqlari, messenjerlar yoki oddiy daftar orqali qabul qilinadi. Bu esa vaqtlar aralashib ketishi, bir vaqtning ikki mijozga berilishi, bekor qilingan bronlarni unutib qo‘yish va bo‘sh soatlarni samarali sotolmaslik kabi muammolarni keltirib chiqaradi.

Ayniqsa, bir nechta maydonga ega majmualarda barcha bronlarni nazorat qilish ancha qiyinlashadi. Ma’mur har bir mijoz bilan alohida bog‘lanishi, vaqtni tekshirishi va to‘lov holatini eslab qolishiga to‘g‘ri keladi.

PlaymatchB2B ana shu jarayonlarni raqamlashtirib, futbol maydonlarini boshqarish uchun yagona qulay tizim taklif qiladi.

Bronlarni oson va aniq boshqarish

PlaymatchB2B orqali maydon egasi yoki ma’mur barcha bronlarni bitta kalendarda ko‘rishi mumkin. Qaysi vaqt band, qaysi soat bo‘sh va qaysi mijoz bron qilgani aniq aks etadi.

Yangi bron qo‘shish, mavjud bronni o‘zgartirish yoki bekor qilish bir necha bosishda amalga oshiriladi. Bu ikki marta bron qilish holatlarini kamaytiradi va ma’murning kundalik ishini yengillashtiradi.

Tizim bir nechta futbol maydonini alohida boshqarish imkonini ham beradi. Shu sababli maydonlar soni ko‘paygan sari tartib yo‘qolmaydi, aksincha barcha ma’lumot yagona joyda saqlanadi.

Bo‘sh vaqtlarni kamaytirish va daromadni oshirish

Futbol maydoni uchun har bir bo‘sh soat — yo‘qotilgan daromad. PlaymatchB2B maydon egasiga bandlik holatini kuzatish, eng faol va sust vaqtlarni aniqlash hamda narx siyosatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishga yordam beradi.

Statistika orqali qaysi kunlar va soatlarda talab yuqori ekanini ko‘rish mumkin. Bu esa aksiyalar tashkil etish, bo‘sh vaqtlarga maxsus takliflar berish va maydondan samaraliroq foydalanish imkonini yaratadi.

Maydon egasi tushumlar, bronlar soni va mijozlar faolligi bo‘yicha ma’lumotlarni kuzatib, biznes qarorlarini taxminga emas, aniq raqamlarga asoslanib qabul qilishi mumkin.

Yangi mijozlarni jalb qilish imkoniyati

PlaymatchB2B nafaqat mavjud bronlarni boshqarish, balki yangi mijozlar topishga ham xizmat qiladi. Maydon Playmatch platformasida ko‘rsatilganda, futbol o‘ynash istagidagi foydalanuvchilar uni xarita orqali topishi mumkin.

Mijozlar maydonning joylashuvi, narxi, bo‘sh vaqtlari, fotosuratlari va sharhlari bilan tanishadi. O‘ziga mos vaqtni tanlab, onlayn maydon band qilish imkoniga ega bo‘ladi.

Bu maydonning internetdagi ko‘rinishini oshiradi va faqat tanishlar yoki doimiy mijozlarga bog‘lanib qolmasdan, yangi auditoriyaga chiqish imkonini beradi.

Mijozlar bilan ishlashda ko‘proq tartib

PlaymatchB2B maydon egalariga mijozlar haqidagi ma’lumotlarni tartibli saqlashga yordam beradi. Doimiy mijozlar, bronlar tarixi va faollik darajasini kuzatish mumkin.

Bu kelgusida mijozlarga shaxsiy takliflar yuborish, doimiy jamoalar uchun qulay shartlar yaratish va ularning yana qaytib kelish ehtimolini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, bronlar avtomatlashgani sababli ma’murlar bir xil savollarga qayta-qayta javob berishdan qutuladi. Mijoz bo‘sh vaqtni o‘zi ko‘radi va mos soatni mustaqil tanlaydi.

Futbol biznesini raqamlashtirish

PlaymatchB2B futbol maydonini oddiy ijara nuqtasidan zamonaviy boshqariladigan biznesga aylantirishga yordam beradi. Bronlar, mijozlar, statistika va daromad bir tizimda birlashadi.

“Biz maydon egalariga faqat bronlar ro‘yxatini emas, balki biznesini rivojlantirish uchun to‘liq vosita berishni maqsad qilganmiz. PlaymatchB2B orqali maydonlar ko‘proq mijoz topishi, bo‘sh vaqtlarni kamaytirishi va kundalik ishini ancha oson boshqarishi mumkin”, — deydi Playmatch jamoasi.

PlaymatchB2B futbol maydonlari, mini-stadionlar va sport majmualari uchun mo‘ljallangan. Platforma orqali bronlarni boshqarish, mijozlar oqimini oshirish va biznes natijalarini kuzatish mumkin.

Rasmiy sayt: https://playmatch.uz
PlaymatchB2B haqida: https://playmatch.uz/app/b2b/

PlaymatchB2B'ga qo‘shiling, futbol maydoningizni raqamli boshqaruvga o‘tkazing va yangi mijozlar uchun yanada qulay bo‘ling.

PlaymatchB2BO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiGoogle va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiBugun, 16:54Yer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarYer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarBugun, 16:28Kosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiKosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiBugun, 15:59Sapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdamiSapphire Radeon RX 9070 XT quvvat kabeli erib ketdi: Muammo faqat adapterdamiBugun, 15:27Computex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiComputex 2026: MSI kompaniyasi 6,67 dyuymli ekranli sovutish tizimi va yangi RTX 5090 ni taqdim etdiBugun, 14:55Donald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiDonald Trump va Anthropic: Sunʼiy intellekt atrofidagi ziddiyat yumshadiBugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi