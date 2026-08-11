Google kompaniyasining Gemini ilovasi foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdi
Google kompaniyasining mustaqil Gemini ilovasidagi oylik faol foydalanuvchilar soni 1 milliarddan oshdi. Bu haqda bosh direktor Sundar Pichai X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi va Gemini Google ekotizimida 1 milliardlik auditoriyaga ega bo'lgan o'ninchi mahsulotga aylandi. Ilova OpenAI kompaniyasining ChatGPT xizmati bilan bir xil ko'rsatkichga yetdi, ChatGPT esa joriy yilning iyun oyida 1 milliardlik oylik faol foydalanuvchilar sonini qayd etgan edi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalari global miqyosda misli koʻrilmagan tezlikda ommalashib borayotgan bir davrda, Google yana bir muhim marraga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning bosh direktori Sundar Pichai X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Gemini ilovasi oylik faol foydalanuvchilari soni boʻyicha 1 milliardlik koʻrsatkichni batamom ortda qoldirgani va kompaniya tarixidagi eng tez oʻsayotgan mahsulotlardan biriga aylanganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu ulkan marra Googleʼning texnologik ekotizimidagi 1 milliardlik auditoriyaga ega boʻlgan oʻninchi mahsulot sifatida tarixga kirdi. Mazkur jadal oʻsish surʼati Gemini asosiy raqobatchisi boʻlgan OpenAI kompaniyasining ChatGPT xizmati bilan hamnafas ketayotganini koʻrsatadi. Eslatib oʻtamiz, ChatGPT ham joriy yilning iyun oyida xuddi shunday 1 milliardlik oylik faol foydalanuvchilar soniga yetgan edi.
Sunʼiy intellektni keng jamoatchilikka integratsiya qilish strategiyasiGoogle oʻzining sunʼiy intellekt imkoniyatlarini Search, Workspace, Android kabi barcha asosiy mahsulotlariga bosqichma-bosqich tatbiq etib kelmoqda. Xususan, qidiruv tizimidagi AI Mode funksiyasi global miqyosda 1 milliarddan ortiq oylik faol foydalanuvchilarni qamrab olib, katta muvaffaqiyatga erishdi. Biroq Sundar Pichai keltirib oʻtgan soʻnggi statistika boshqa kanallardagi foydalanuvchilarni emas, aynan mustaqil Gemini ilovasi koʻrsatkichlarini oʻz ichiga oladi.
Kompaniya nafaqat foydalanuvchilar sonini oshiribgina qolmay, balki muntazam ravishda yangi modellar va funksiyalarni ham taqdim etmoqda. Jumladan, dasturlash kodlarini yozish va avtonom sunʼiy intellekt agentlari vazifalarini bajarishga moʻljallangan Gemini 3.5 Flash modeli shular jumlasidandir. Bu kabi yangiliklar platformaning imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda.
Foydalanish odatlari va kelgusidagi rejalarGoogle tomonidan taqdim etilgan qiziqarli maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchilarning 35 foizdan ortigʻi matnli qidiruvdan tashqari, ovozli funksiya yordamida bevosita yordamchi bilan muloqot qilishni afzal koʻrmoqda. Shuningdek, Gemini hozirgi kunda har kuni 150 milliondan ziyod tasvirlarni yaratishga qodir. Qizigʻi shundaki, ilovaning oʻsish koʻrsatkichlari faqat Google mahsulotlari bilan cheklanib qolmay, iOS operatsion tizimida ham 100 milliondan ortiq faol foydalanuvchini tashkil etmoqda.
Mazkur rekord koʻrsatkich kompaniyaning 2026-yilgi ikkinchi chorak moliyaviy hisobotlari eʼlon qilingan davrga toʻgʻri keldi. Ushbu hisobotda oylik foydalanuvchilar soni 950 milliondan oshgani va kunlik faol foydalanuvchilar oʻtgan yilga nisbatan uch baravarga koʻpaygani alohida taʼkidlangan edi. Mutaxassislarning fikricha, boʻlib oʻtadigan Made by Google tadbirida Pixel qurilmalari uchun yangi Gemini funksiyalarining taqdim etilishi bu koʻrsatkichlarni yanada yuqoriga koʻtaradi.
…