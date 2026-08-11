Google kompaniyasining Gemini ilovasi foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdi

·41·Texno
Google kompaniyasining Gemini ilovasi foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdi
Qisqacha

Google kompaniyasining mustaqil Gemini ilovasidagi oylik faol foydalanuvchilar soni 1 milliarddan oshdi. Bu haqda bosh direktor Sundar Pichai X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi va Gemini Google ekotizimida 1 milliardlik auditoriyaga ega bo'lgan o'ninchi mahsulotga aylandi. Ilova OpenAI kompaniyasining ChatGPT xizmati bilan bir xil ko'rsatkichga yetdi, ChatGPT esa joriy yilning iyun oyida 1 milliardlik oylik faol foydalanuvchilar sonini qayd etgan edi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalari global miqyosda misli koʻrilmagan tezlikda ommalashib borayotgan bir davrda, Google yana bir muhim marraga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniyaning bosh direktori Sundar Pichai X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Gemini ilovasi oylik faol foydalanuvchilari soni boʻyicha 1 milliardlik koʻrsatkichni batamom ortda qoldirgani va kompaniya tarixidagi eng tez oʻsayotgan mahsulotlardan biriga aylanganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu ulkan marra Googleʼning texnologik ekotizimidagi 1 milliardlik auditoriyaga ega boʻlgan oʻninchi mahsulot sifatida tarixga kirdi. Mazkur jadal oʻsish surʼati Gemini asosiy raqobatchisi boʻlgan OpenAI kompaniyasining ChatGPT xizmati bilan hamnafas ketayotganini koʻrsatadi. Eslatib oʻtamiz, ChatGPT ham joriy yilning iyun oyida xuddi shunday 1 milliardlik oylik faol foydalanuvchilar soniga yetgan edi.

Sunʼiy intellektni keng jamoatchilikka integratsiya qilish strategiyasi

Google oʻzining sunʼiy intellekt imkoniyatlarini Search, Workspace, Android kabi barcha asosiy mahsulotlariga bosqichma-bosqich tatbiq etib kelmoqda. Xususan, qidiruv tizimidagi AI Mode funksiyasi global miqyosda 1 milliarddan ortiq oylik faol foydalanuvchilarni qamrab olib, katta muvaffaqiyatga erishdi. Biroq Sundar Pichai keltirib oʻtgan soʻnggi statistika boshqa kanallardagi foydalanuvchilarni emas, aynan mustaqil Gemini ilovasi koʻrsatkichlarini oʻz ichiga oladi.

Kompaniya nafaqat foydalanuvchilar sonini oshiribgina qolmay, balki muntazam ravishda yangi modellar va funksiyalarni ham taqdim etmoqda. Jumladan, dasturlash kodlarini yozish va avtonom sunʼiy intellekt agentlari vazifalarini bajarishga moʻljallangan Gemini 3.5 Flash modeli shular jumlasidandir. Bu kabi yangiliklar platformaning imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda.

Foydalanish odatlari va kelgusidagi rejalar

Google tomonidan taqdim etilgan qiziqarli maʼlumotlarga koʻra, foydalanuvchilarning 35 foizdan ortigʻi matnli qidiruvdan tashqari, ovozli funksiya yordamida bevosita yordamchi bilan muloqot qilishni afzal koʻrmoqda. Shuningdek, Gemini hozirgi kunda har kuni 150 milliondan ziyod tasvirlarni yaratishga qodir. Qizigʻi shundaki, ilovaning oʻsish koʻrsatkichlari faqat Google mahsulotlari bilan cheklanib qolmay, iOS operatsion tizimida ham 100 milliondan ortiq faol foydalanuvchini tashkil etmoqda.

Mazkur rekord koʻrsatkich kompaniyaning 2026-yilgi ikkinchi chorak moliyaviy hisobotlari eʼlon qilingan davrga toʻgʻri keldi. Ushbu hisobotda oylik foydalanuvchilar soni 950 milliondan oshgani va kunlik faol foydalanuvchilar oʻtgan yilga nisbatan uch baravarga koʻpaygani alohida taʼkidlangan edi. Mutaxassislarning fikricha, boʻlib oʻtadigan Made by Google tadbirida Pixel qurilmalari uchun yangi Gemini funksiyalarining taqdim etilishi bu koʻrsatkichlarni yanada yuqoriga koʻtaradi.

GoogleGeminiSunʼiy intellektChatGPTTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi