Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida kelin-kuyovning tog'lar osha yangi xonadon sari yo'l olayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi. Kadrlar Zarmas qishlog'ida tasvirga olingan bo'lib, unda qimmat mashinalar va dabdabali marosimlar o'rniga tog'lar bag'ridagi sokin yo'l ko'rsatilgan. Foydalanuvchilar kelin-kuyovga baxt tilab, haqiqiy baxt dabdaba va boylikda emas, balki hayot yo'lida bir-birini qo'llab-quvvatlashda ekanini ta'kidlagan.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog‘ tumanida tasvirga olingan kelin-kuyovning to‘y videosi ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi. Yakkabog‘ning tog‘li hududlari, jumladan, Zarmas qishlog‘i ham o‘zining go‘zal tabiati bilan tanilgan.
Bugun ayrim to‘ylarda hashamatli avtomobillar, dabdabali bezaklar va katta tantanalarga alohida urg‘u berilayotgan bir paytda, ushbu videodagi oddiy manzara ko‘pchilikning e’tiborini tortgan.
Kadrlar Zarmas qishlog‘ida kelin-kuyovning tog‘lar osha yangi xonadon sari yo‘l olayotganini aks ettiradi. Unda qator-qator qimmat mashinalar yoki dabdabali marosimlar emas, balki tog‘lar bag‘ridagi sokin yo‘l va yangi hayot sari qadam tashlayotgan yoshlar tasvirlangan.
Video ostidagi izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar kelin-kuyovga baxt tilab, samimiy tilaklarini yozgan. Ayrimlar esa haqiqiy baxt dabdaba va boylikda emas, balki hayot yo‘lida bir-birini qo‘llab-quvvatlashda ekanini ta’kidlagan.
Sizningcha, haqiqiy baxt nimada? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…