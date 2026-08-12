Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)

·74·Jamiyat
Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)
Qisqacha

Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida kelin-kuyovning tog'lar osha yangi xonadon sari yo'l olayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi. Kadrlar Zarmas qishlog'ida tasvirga olingan bo'lib, unda qimmat mashinalar va dabdabali marosimlar o'rniga tog'lar bag'ridagi sokin yo'l ko'rsatilgan. Foydalanuvchilar kelin-kuyovga baxt tilab, haqiqiy baxt dabdaba va boylikda emas, balki hayot yo'lida bir-birini qo'llab-quvvatlashda ekanini ta'kidlagan.

Qashqadaryo viloyatining Yakkabog‘ tumanida tasvirga olingan kelin-kuyovning to‘y videosi ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi. Yakkabog‘ning tog‘li hududlari, jumladan, Zarmas qishlog‘i ham o‘zining go‘zal tabiati bilan tanilgan.

Bugun ayrim to‘ylarda hashamatli avtomobillar, dabdabali bezaklar va katta tantanalarga alohida urg‘u berilayotgan bir paytda, ushbu videodagi oddiy manzara ko‘pchilikning e’tiborini tortgan.

Kadrlar Zarmas qishlog‘ida kelin-kuyovning tog‘lar osha yangi xonadon sari yo‘l olayotganini aks ettiradi. Unda qator-qator qimmat mashinalar yoki dabdabali marosimlar emas, balki tog‘lar bag‘ridagi sokin yo‘l va yangi hayot sari qadam tashlayotgan yoshlar tasvirlangan.

Video ostidagi izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar kelin-kuyovga baxt tilab, samimiy tilaklarini yozgan. Ayrimlar esa haqiqiy baxt dabdaba va boylikda emas, balki hayot yo‘lida bir-birini qo‘llab-quvvatlashda ekanini ta’kidlagan.

Sizningcha, haqiqiy baxt nimada? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Yakkabog‘KashkadaryaZarmas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiHibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiBugun, 18:27Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Bugun, 16:46«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?Bugun, 16:43O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaO‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaBugun, 16:28YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)Bugun, 15:0380 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi