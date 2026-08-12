«Fenerbahche» va «Trabzonspor»dan taklif: Eldor faoliyatini qayerda davom ettiradi?

·55·Sport
«Fenerbahche» va «Trabzonspor»dan taklif: Eldor faoliyatini qayerda davom ettiradi?
Qisqacha

Eldor Shomurodovga «Fenerbahche», «Beshiktosh» va «Trabzonspor» klublari qiziqish bildirmoqda. «Trabzonspor» hujumchi bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishgan va transfer uchun Batista Mendi hamda 5 million yevro taklif qilgan. Klublar o‘rtasida transfer formulasini kelishish jarayoni davom etmoqda, hozircha rasmiy bayonot berilmagan. Turk nashrlariga ko‘ra, Shomurodov yangi jamoada doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishga tayyor.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va hujumchisi Eldor Shomurodov atrofidagi transfer shov-shuvlari yana avjiga chiqdi. Turkiya OAV tarqatgan so‘nggi xabarlarga ko‘ra, o‘zbek forvardining yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar Turkiya Superligasiga ko‘chib o‘tish ehtimoli sezilarli darajada ortib bormoqda.

Hozirning o‘zida futbolchiga Turkiyaning yetakchi klublari — «Fenerbahche», «Beshiktosh» va «Trabzonspor» tomonidan jiddiy qiziqishlar mavjudligi aytilmoqda.

«Trabzonspor» bilan prinsipial kelishuv: 5 million yevro va futbolchilar almashinuvi

Turkiyaning nufuzli manbalaridan biri — karadenizgazete.com.tr nashrining xabar berishicha, trabzonliklar hujumchining o‘zi bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishib bo‘lishgan. Hozirda klublar o‘rtasida transfer formulasini kelishib olish jarayoni ketmoqda.

Xabarda aytilishicha, «Trabzonspor» rahbariyati Shomurodov transferini hal qilish uchun fransiyalik tayanch yarimhimoyachisi Batista Mendini berishni va buning ustiga 5 million yevro naqd pul to‘lashni taklif qilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, murabbiylar shtabi Eldorning taktik profilini juda yuqori baholamoqda:

«Eldor Shomurodov maydonda yuqori pressing qila oladigan, kuchli yakkakurashlarda ishtirok etadigan va jamoaviy o‘yinga katta hissa qo‘shadigan kamyob hujumchi. U bizning o‘yin strategiyamizga to‘liq mos keladi».

Turk matbuoti: Rokirovka ikkala tomonni ham qanoatlantiradi

Yana bir sport nashri — takagazete.com.tr jurnalisti Birol Sanjakning tasdiqlashicha, trabzonliklarning rejasi transfer bozorida keng muhokama qilinmoqda:

  • Shomurodovning motivatsiyasi: Futbolchi o‘z faoliyatida yangi sahifa ochishga va doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘ladigan jamoada to‘p surishga tayyor.

  • Moliyaviy va taktik manfaat: Batista Mendi va 5 million yevrolik taklif muzokaralarda muhim omil bo‘lishi kutilmoqda.

Hozircha klublar tomonidan ushbu rokirovka bo‘yicha rasmiy bayonot berilmagan bo‘lsa-da, Turkiyada Shomurodovning transferi yozgi bozorning eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Eldor ShomurodovFenerbahçeTrabzonsporBeşiktaşBatista Mendy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiRasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiBugun, 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi