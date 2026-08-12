«Fenerbahche» va «Trabzonspor»dan taklif: Eldor faoliyatini qayerda davom ettiradi?
Eldor Shomurodovga «Fenerbahche», «Beshiktosh» va «Trabzonspor» klublari qiziqish bildirmoqda. «Trabzonspor» hujumchi bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishgan va transfer uchun Batista Mendi hamda 5 million yevro taklif qilgan. Klublar o‘rtasida transfer formulasini kelishish jarayoni davom etmoqda, hozircha rasmiy bayonot berilmagan. Turk nashrlariga ko‘ra, Shomurodov yangi jamoada doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishga tayyor.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va hujumchisi Eldor Shomurodov atrofidagi transfer shov-shuvlari yana avjiga chiqdi. Turkiya OAV tarqatgan so‘nggi xabarlarga ko‘ra, o‘zbek forvardining yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar Turkiya Superligasiga ko‘chib o‘tish ehtimoli sezilarli darajada ortib bormoqda.
Hozirning o‘zida futbolchiga Turkiyaning yetakchi klublari — «Fenerbahche», «Beshiktosh» va «Trabzonspor» tomonidan jiddiy qiziqishlar mavjudligi aytilmoqda.
«Trabzonspor» bilan prinsipial kelishuv: 5 million yevro va futbolchilar almashinuvi
Turkiyaning nufuzli manbalaridan biri — karadenizgazete.com.tr nashrining xabar berishicha, trabzonliklar hujumchining o‘zi bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishib bo‘lishgan. Hozirda klublar o‘rtasida transfer formulasini kelishib olish jarayoni ketmoqda.
Xabarda aytilishicha, «Trabzonspor» rahbariyati Shomurodov transferini hal qilish uchun fransiyalik tayanch yarimhimoyachisi Batista Mendini berishni va buning ustiga 5 million yevro naqd pul to‘lashni taklif qilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, murabbiylar shtabi Eldorning taktik profilini juda yuqori baholamoqda:
«Eldor Shomurodov maydonda yuqori pressing qila oladigan, kuchli yakkakurashlarda ishtirok etadigan va jamoaviy o‘yinga katta hissa qo‘shadigan kamyob hujumchi. U bizning o‘yin strategiyamizga to‘liq mos keladi».
Turk matbuoti: Rokirovka ikkala tomonni ham qanoatlantiradi
Yana bir sport nashri — takagazete.com.tr jurnalisti Birol Sanjakning tasdiqlashicha, trabzonliklarning rejasi transfer bozorida keng muhokama qilinmoqda:
Shomurodovning motivatsiyasi: Futbolchi o‘z faoliyatida yangi sahifa ochishga va doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘ladigan jamoada to‘p surishga tayyor.
Moliyaviy va taktik manfaat: Batista Mendi va 5 million yevrolik taklif muzokaralarda muhim omil bo‘lishi kutilmoqda.
Hozircha klublar tomonidan ushbu rokirovka bo‘yicha rasmiy bayonot berilmagan bo‘lsa-da, Turkiyada Shomurodovning transferi yozgi bozorning eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…