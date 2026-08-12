13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 13 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 58,63 so'mga qimmatlab, 11 948,58 so'mni, yevro 76 so'mga qimmatlab, 13 793,44 so'mni, Rossiya rubli 0,36 so'mga qimmatlab, 144,29 so'mni tashkil etdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 13 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 58,63 so‘mga qimmatlab, 11 948,58 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 76 so‘mga qimmatlab, 13 793,44 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,36 so‘mga qimmatlab, 144,29 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 118,54 so‘mga qimmatlab, 16 162,84 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,44 so‘mga qimmatlab, 75,10 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 65,03 so‘mga qimmatlab, 14 725,88 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 9,11 so‘mga qimmatlab, 1 771,81 so‘mni tashkil etdi.
…