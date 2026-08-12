Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydi

·26·Avto
Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydi
Qisqacha

Volga C50 sedani Rossiyaning eng yirik shaharlarida taksining «Biznes» tarifida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadi. D-klassdagi avtomobillar dastlab Nijniy Novgorod, Qozon, Krasnodar, Rostov-Don, Chelyabinsk, Novosibirsk, Perm, Yekaterinburg va Krasnoyarsk shaharlarida foydalaniladi. Uzunligi 4825 millimitr, eni 1880 millimitr va g'ildirak bazasi 2800 millimitr bo'lgan sedan keng salon hamda orqa yo'lovchilar uchun qo'shimcha oyoq bo'shlig'ini taqdim etadi.

Rossiyaning yangilangan avtomobil brendi oʻzining flagman modellaridan biri boʻlgan Volga C50 sedanini mamlakatning eng yirik shaharlarida taksining «Biznes» tarifida foydalanishga topshirilishini eʼlon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu D-klassdagi avtomobillar yaqin kelajakda yoʻlovchilarga yuqori darajadagi qulaylik va xizmat koʻrsatish standartlarini taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Volga C50 avtomobillari dastlabki bosqichda Rossiyaning toʻqqizta yirik hududiy markazida yoʻlovchi tashish xizmatlariga jalb etiladi. Bular qatoriga Nijniy Novgorod, Qozon, Krasnodar, Rostov-Don, Chelyabinsk, Novosibirsk, Perm, Yekaterinburg va Krasnoyarsk shaharlari kiradi. Ishlab chiqaruvchi vakillarining taʼkidlashicha, mazkur rusumdagi transport vositalari zamonaviy taksi agregatorlarining biznes-segment uchun qoʻyiladigan barcha qatʼiy talablariga toʻlaqonli javob beradi.

Texnik imkoniyatlar va oʻlchamlar

Keng jamoatchilikka joriy yilning aprel oyida namoyish etilgan va iyun oyidan boshlab rasmiy savdoga chiqarilgan Volga C50 modeli oʻz sinfidagi eng keng va qulay salonlardan biriga egaligi bilan ajralib turadi. Avtomobilning umumiy uzunligi 4825 millimitrni, eni 1880 millimitrni tashkil etib, uning gʻildirak bazasi 2800 millimitrga teng. Bu esa orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha oyoq boʻshligʻi va safar davomida yuqori darajada qulaylik yaratadi.

Taʼkidlash joizki, ushbu modelning texnik asosi sifatida xitoylik avtoishlab chiqaruvchining mashhur Geely Preface avtomobili olingan. Zamonaviy dizayn va sinchkovlik bilan ishlangan interyer yechimlari mashinaning biznes-klass talablariga mos kelishini taʼminlaydi.

Taksi bozoridagi yangi imkoniyatlar

Avvalroq, Rossiyadagi «Umumrossiya yoʻlovchilar birlashmasi» tashkiloti mamlakat Sanoat vazirligiga murojaat yoʻllab, yangi «Volga» avtomobillariga taksi xizmatlarida faoliyat yuritish uchun ruxsat berishni soʻragan edi. Ushbu tashabbusning ijobiy hal etilishi natijasida brend oʻz mahsulotlarini tijoriy yoʻnalishlarda keng tatbiq etish imkoniyatiga ega boʻldi.

Mutaxassislarning fikricha, Volga C50 avtomobillarining «Yandeks Go» xizmatining biznes tarifiga kiritilishi mahalliy avtomobilsozlik sanoati uchun muhim qadamdir. Bu nafaqat avtomobillarning ishonchliligini real sharoitlarda sinovdan oʻtkazishga, balki brendga boʻlgan mijozlar ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Volga C50TaksiBiznes klassGeely PrefaceAvtomobil bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBugun, 18:29Nima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiNima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiBugun, 14:26Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaBuyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaBugun, 13:20Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaBugun, 11:29Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiVolvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiBugun, 11:20Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiLada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi