Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydi
Volga C50 sedani Rossiyaning eng yirik shaharlarida taksining «Biznes» tarifida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadi. D-klassdagi avtomobillar dastlab Nijniy Novgorod, Qozon, Krasnodar, Rostov-Don, Chelyabinsk, Novosibirsk, Perm, Yekaterinburg va Krasnoyarsk shaharlarida foydalaniladi. Uzunligi 4825 millimitr, eni 1880 millimitr va g'ildirak bazasi 2800 millimitr bo'lgan sedan keng salon hamda orqa yo'lovchilar uchun qo'shimcha oyoq bo'shlig'ini taqdim etadi.
Rossiyaning yangilangan avtomobil brendi oʻzining flagman modellaridan biri boʻlgan Volga C50 sedanini mamlakatning eng yirik shaharlarida taksining «Biznes» tarifida foydalanishga topshirilishini eʼlon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu D-klassdagi avtomobillar yaqin kelajakda yoʻlovchilarga yuqori darajadagi qulaylik va xizmat koʻrsatish standartlarini taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Volga C50 avtomobillari dastlabki bosqichda Rossiyaning toʻqqizta yirik hududiy markazida yoʻlovchi tashish xizmatlariga jalb etiladi. Bular qatoriga Nijniy Novgorod, Qozon, Krasnodar, Rostov-Don, Chelyabinsk, Novosibirsk, Perm, Yekaterinburg va Krasnoyarsk shaharlari kiradi. Ishlab chiqaruvchi vakillarining taʼkidlashicha, mazkur rusumdagi transport vositalari zamonaviy taksi agregatorlarining biznes-segment uchun qoʻyiladigan barcha qatʼiy talablariga toʻlaqonli javob beradi.
Texnik imkoniyatlar va oʻlchamlarKeng jamoatchilikka joriy yilning aprel oyida namoyish etilgan va iyun oyidan boshlab rasmiy savdoga chiqarilgan Volga C50 modeli oʻz sinfidagi eng keng va qulay salonlardan biriga egaligi bilan ajralib turadi. Avtomobilning umumiy uzunligi 4825 millimitrni, eni 1880 millimitrni tashkil etib, uning gʻildirak bazasi 2800 millimitrga teng. Bu esa orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha oyoq boʻshligʻi va safar davomida yuqori darajada qulaylik yaratadi.
Taʼkidlash joizki, ushbu modelning texnik asosi sifatida xitoylik avtoishlab chiqaruvchining mashhur Geely Preface avtomobili olingan. Zamonaviy dizayn va sinchkovlik bilan ishlangan interyer yechimlari mashinaning biznes-klass talablariga mos kelishini taʼminlaydi.
Taksi bozoridagi yangi imkoniyatlarAvvalroq, Rossiyadagi «Umumrossiya yoʻlovchilar birlashmasi» tashkiloti mamlakat Sanoat vazirligiga murojaat yoʻllab, yangi «Volga» avtomobillariga taksi xizmatlarida faoliyat yuritish uchun ruxsat berishni soʻragan edi. Ushbu tashabbusning ijobiy hal etilishi natijasida brend oʻz mahsulotlarini tijoriy yoʻnalishlarda keng tatbiq etish imkoniyatiga ega boʻldi.
Mutaxassislarning fikricha, Volga C50 avtomobillarining «Yandeks Go» xizmatining biznes tarifiga kiritilishi mahalliy avtomobilsozlik sanoati uchun muhim qadamdir. Bu nafaqat avtomobillarning ishonchliligini real sharoitlarda sinovdan oʻtkazishga, balki brendga boʻlgan mijozlar ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi.
…