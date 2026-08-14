Real Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizis

·0·Sport
Real Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizis

Ispaniya La Ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida Real Madrid jamoasi jiddiy kadrlar muammosiga duch keldi. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klubning markaziy himoya chizigʻi jarohatlar girdobida qolgan va bosh murabbiy Жозе Моуринью mavsum starti oldidan murakkab vaziyatga tushib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda asosiy tarkibda atigi beshta himoyachi qolgan boʻlib, ulardan ikkitasi — Eder Militao va Raul Asencio jarohat sababli Espanyolga qarshi kechadigan ilk uchrashuvni oʻtkazib yuborishadi. Bu holat muxlislarda oʻtgan mavsumlardagi xavotirli xotiralarni qaytadan uygʻotmoqda.

Himoya markazidagi yangi uchlik

Vaziyatdan kelib chiqib, murabbiylar shtabi mavsum boshlanishida uch nafar markaziy himoyachiga tayanishga majbur boʻlmoqda. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger va Ibrahima Konate kabi futbolchilar maydonda asosiy yukni oʻz zimmasiga olishi kutilmoqda.

Ushbu uchlikning tayyorgarligi turlicha kechmoqda. Jumladan, Ibrahima Konate oʻtgan dushanba kuni mashgʻulotlarga qaytdi. U La Liga bahslariga qadar optimal sport formasiga kirish uchun ikki haftalik va Shalkega qarshi oʻrtoqlik uchrashuviga ega.

Dean Huijsen esa kichik jarohat sababli dastlabki rasmiy sinovni oʻtkazib yubordi. Taʼkidlash joizki, u oʻtgan mavsumda jamoaning eng koʻp maydonga tushgan markaziy himoyachisi boʻlib, 40 ta uchrashuvda qatnashgan edi. Tajribali Antonio Rüdiger esa tizzasidagi muammolarga qaramay, Ferencvárosga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida 45 daqiqa harakat qildi va Deportivo bilan bahsni asosiy tarkibda boshladi.

Akademiya yordami va kelajakdagi rejalar

Mavsum boshlanmay turib shifoxona xonalari futbolchilar bilan toʻlishi jamoa atrofida turli xavotirlarni keltirib chiqarayotgan edi. Biroq shunday qiyin pallalarda Real Madrid har doimgidek oʻz akademiyasiga tayanib, muammoning yechimini topishga muvaffaq boʻlmoqda.

La Liga starti oldidan yuzaga kelgan bu krizis Жозе Моуринью jamoasining uzoq davom etadigan chempionat yoʻlagidagi ilk jiddiy sinoviga aylanadi. Himoya chizigʻidagi muvozanatni tiklash va zaxira imkoniyatlarini kengaytirish klubning oldiga qoʻyilgan asosiy vazifalardan biri boʻlib qolmoqda.

Real MadridLa LigaJose MourinhoEder MilitaoAntonio Rüdiger
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaManchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 12:36Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringBugun, 11:59La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiLa Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiBugun, 11:51Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiYuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiBugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi