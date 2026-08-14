Real Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizis
Ispaniya La Ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida Real Madrid jamoasi jiddiy kadrlar muammosiga duch keldi. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klubning markaziy himoya chizigʻi jarohatlar girdobida qolgan va bosh murabbiy Жозе Моуринью mavsum starti oldidan murakkab vaziyatga tushib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda asosiy tarkibda atigi beshta himoyachi qolgan boʻlib, ulardan ikkitasi — Eder Militao va Raul Asencio jarohat sababli Espanyolga qarshi kechadigan ilk uchrashuvni oʻtkazib yuborishadi. Bu holat muxlislarda oʻtgan mavsumlardagi xavotirli xotiralarni qaytadan uygʻotmoqda.
Himoya markazidagi yangi uchlikVaziyatdan kelib chiqib, murabbiylar shtabi mavsum boshlanishida uch nafar markaziy himoyachiga tayanishga majbur boʻlmoqda. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger va Ibrahima Konate kabi futbolchilar maydonda asosiy yukni oʻz zimmasiga olishi kutilmoqda.
Ushbu uchlikning tayyorgarligi turlicha kechmoqda. Jumladan, Ibrahima Konate oʻtgan dushanba kuni mashgʻulotlarga qaytdi. U La Liga bahslariga qadar optimal sport formasiga kirish uchun ikki haftalik va Shalkega qarshi oʻrtoqlik uchrashuviga ega.
Dean Huijsen esa kichik jarohat sababli dastlabki rasmiy sinovni oʻtkazib yubordi. Taʼkidlash joizki, u oʻtgan mavsumda jamoaning eng koʻp maydonga tushgan markaziy himoyachisi boʻlib, 40 ta uchrashuvda qatnashgan edi. Tajribali Antonio Rüdiger esa tizzasidagi muammolarga qaramay, Ferencvárosga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida 45 daqiqa harakat qildi va Deportivo bilan bahsni asosiy tarkibda boshladi.
Akademiya yordami va kelajakdagi rejalarMavsum boshlanmay turib shifoxona xonalari futbolchilar bilan toʻlishi jamoa atrofida turli xavotirlarni keltirib chiqarayotgan edi. Biroq shunday qiyin pallalarda Real Madrid har doimgidek oʻz akademiyasiga tayanib, muammoning yechimini topishga muvaffaq boʻlmoqda.
La Liga starti oldidan yuzaga kelgan bu krizis Жозе Моуринью jamoasining uzoq davom etadigan chempionat yoʻlagidagi ilk jiddiy sinoviga aylanadi. Himoya chizigʻidagi muvozanatni tiklash va zaxira imkoniyatlarini kengaytirish klubning oldiga qoʻyilgan asosiy vazifalardan biri boʻlib qolmoqda.
…