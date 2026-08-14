Czinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildi
Amerikaning Czinger kompaniyasi oʻzining 1250 ot kuchiga ega tandem oʻrindiqli giperkarining ochiq – tom qismi olib tashlangan versiyasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ochiq turdagi avtomobil hatto afsonaviy Bugatti modellaridan ham tezroq harakatlanish imkoniyatiga ega. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi Czinger 21C Spyder modeli ochiq turdagi yoʻl avtomobillari orasida eng yuqori aerodinamik bosim hosil qilishini daʼvo qilmoqda. Avtomobil soatiga 150 mil tezlikda harakatlanganda 1482 kilogramm, maxsus tom panel oʻrnatilganda esa 1500 kilogramm bosim yaratadi.
Gibrid dvigatel va taʼsirchan tezlanishV8 gibrid quvvat qurilmasiga ega giperkar toʻgʻri chiziqda Bugatti Mistral modelidan ham tezroq ekanligini koʻrsatdi. Yangi model joyidan 100 km/soat tezlikka erishish uchun atigi 1,9 soniya sarflaydi, uning raqibi esa bu ishni 2,5 soniyada bajaradi.
Avtomobilning yuragi sifatida mavjud 21C modeli kabi 2,9 litrli egizak turbinali V8 dvigateldan foydalanilgan boʻlib, u oddiy benzin yordamida 750 ot kuchi ishlab chiqaradi. Unga old oʻqqa oʻrnatilgan ikkita elektromotor hamda tirsakli milga ulangan yana bitta elektr motor biriktirilib, umumiy quvvatni 1250 ot kuchiga yetkazadi.
3D-bosma texnologiyalari va tormoz tizimi21C Spyder oʻziga xos yangi tormoz tizimini ham taqdim etdi. Ushbu tizim 'BioLogic' deb nomlangan 3D-bosma texnologiyasi yordamida ishlab chiqarilgan boʻlib, u osma qismlar va shassi elementlarida ham qoʻllanilgan.
Mazkur yechim unsiz massani kamaytirish, konstruksiya mustahkamligi va sovishini yaxshilash imkonini berdi. Natijada, tormozlanish masofasi avvalgi tizimga nisbatan 15 foizga qisqargan va tizimning gʻijirlashi kamaytirilgan.
Konstruksiya va narx siyosatiCzinger mutaxassislarining taʼkidlashicha, ochiq tom uchun qoʻshimcha konstruktiv mustahkamlash talab etilmagan, chunki bunday versiya uglerod tolali tub (kuzov asosi) loyihalashtirilgan paytdayoq rejalashtirilgan edi. Biroq agʻdarilib ketishdan himoyalanish uchun A ustunlarida qoʻshimcha mustahkamlovchi qismlar mavjud. Bu esa mashinani odatdagi High Downforce kupe versiyasidan atigi 10 kilogramm ogʻirroq qiladi.
Avtomobilning boshlangʻich narxi 2,75 million dollarni (2 million funt sterling) tashkil etadi. Shunga qaramay, yakuniy qiymat har bir xaridorning shaxsiy istaklariga koʻra oʻzgarishi mumkin. Kompaniya jami 30 dona ana shunday noyob giperkarni ishlab chiqarishni rejalashtirgan.
…