Czinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildi

·0·Avto
Czinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildi

Amerikaning Czinger kompaniyasi oʻzining 1250 ot kuchiga ega tandem oʻrindiqli giperkarining ochiq – tom qismi olib tashlangan versiyasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ochiq turdagi avtomobil hatto afsonaviy Bugatti modellaridan ham tezroq harakatlanish imkoniyatiga ega. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi Czinger 21C Spyder modeli ochiq turdagi yoʻl avtomobillari orasida eng yuqori aerodinamik bosim hosil qilishini daʼvo qilmoqda. Avtomobil soatiga 150 mil tezlikda harakatlanganda 1482 kilogramm, maxsus tom panel oʻrnatilganda esa 1500 kilogramm bosim yaratadi.

Gibrid dvigatel va taʼsirchan tezlanish

V8 gibrid quvvat qurilmasiga ega giperkar toʻgʻri chiziqda Bugatti Mistral modelidan ham tezroq ekanligini koʻrsatdi. Yangi model joyidan 100 km/soat tezlikka erishish uchun atigi 1,9 soniya sarflaydi, uning raqibi esa bu ishni 2,5 soniyada bajaradi.

Avtomobilning yuragi sifatida mavjud 21C modeli kabi 2,9 litrli egizak turbinali V8 dvigateldan foydalanilgan boʻlib, u oddiy benzin yordamida 750 ot kuchi ishlab chiqaradi. Unga old oʻqqa oʻrnatilgan ikkita elektromotor hamda tirsakli milga ulangan yana bitta elektr motor biriktirilib, umumiy quvvatni 1250 ot kuchiga yetkazadi.

3D-bosma texnologiyalari va tormoz tizimi

21C Spyder oʻziga xos yangi tormoz tizimini ham taqdim etdi. Ushbu tizim 'BioLogic' deb nomlangan 3D-bosma texnologiyasi yordamida ishlab chiqarilgan boʻlib, u osma qismlar va shassi elementlarida ham qoʻllanilgan.

Mazkur yechim unsiz massani kamaytirish, konstruksiya mustahkamligi va sovishini yaxshilash imkonini berdi. Natijada, tormozlanish masofasi avvalgi tizimga nisbatan 15 foizga qisqargan va tizimning gʻijirlashi kamaytirilgan.

Konstruksiya va narx siyosati

Czinger mutaxassislarining taʼkidlashicha, ochiq tom uchun qoʻshimcha konstruktiv mustahkamlash talab etilmagan, chunki bunday versiya uglerod tolali tub (kuzov asosi) loyihalashtirilgan paytdayoq rejalashtirilgan edi. Biroq agʻdarilib ketishdan himoyalanish uchun A ustunlarida qoʻshimcha mustahkamlovchi qismlar mavjud. Bu esa mashinani odatdagi High Downforce kupe versiyasidan atigi 10 kilogramm ogʻirroq qiladi.

Avtomobilning boshlangʻich narxi 2,75 million dollarni (2 million funt sterling) tashkil etadi. Shunga qaramay, yakuniy qiymat har bir xaridorning shaxsiy istaklariga koʻra oʻzgarishi mumkin. Kompaniya jami 30 dona ana shunday noyob giperkarni ishlab chiqarishni rejalashtirgan.

CzingerGiperkarGibridAvtoyangiliklarSupersport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiLucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiBugun, 12:29JLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiJLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiKecha, 19:28Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiTesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiKecha, 17:21Buyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiBuyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiKecha, 17:21Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiXiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiKecha, 15:29Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBritaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaKecha, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi