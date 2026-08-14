Temurxo‘ja Abduxoliqov oilasida og‘ir judolik yuz berdi
Qisqacha
Temurxo‘ja Abduxoliqovning o‘g‘il farzandi bevaqt vafot etdi. Bu haqda Championat.asia xabar berdi. Marhumning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirildi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Temurxo‘ja Abduxoliqovning o‘g‘il farzandi bevaqt vafot etgani haqida xabar berildi. Bu haqda Championat.asia ma’lum qildi.
Zamin.uz jamoasi ushbu og‘ir judolik munosabati bilan Temurxo‘ja Abduxoliqov, uning oila a’zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi.
Bunday musibat oldida so‘z ojiz. Marhumning ruhi shod, oxirati obod bo‘lsin. Yaqinlariga sabr-bardosh tilaymiz.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…