Manchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqda
The Independent nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti yarim himoyachisi Tijjani Reynders faoliyatini Saudiya Pro-ligasida davom ettiradigan boʻldi. Niderlandiyalik futbolchi Al-Qodsiya klubiga 51 million funt sterling evaziga transfer qilinmoqda. Ushbu kutilmagan kelishuvga koʻra, futbolchi Angliya chempionatida atigi bir mavsum oʻynaganidan soʻng Etihad stadionini tark etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Reynders yangi jamoasi bilan shaxsiy shartnoma shartlarida toʻliq kelishib olgan va transfer rasmiylashish arafasida turibdi. Manchester Siti rahbariyati futbolchini oʻtgan yozda Milan safidan 46,5 million funtga sotib olgan edi. Natijada, ingliz klubi bu savdodan yaxshigina foyda koʻrishga muvaffaq boʻldi va mazkur yozgi transfer oynasidagi umumiy sotuvlar summasi qariyb 100 million funt sterlingga yetdi.
Maydondagi oʻrin va tarkibdagi oʻzgarishlarNiderlandiyalik futbolchi oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol muallifi boʻlgan. Uning xizmatlariga ichki chempionatdan ham qiziqishlar boʻlganiga qaramay, u oxir-oqibat Saudiya Arabistoni klubini tanladi. Dastlabki yorqin oʻyinlariga qaramay, yarim himoyachi mavsum oxiriga kelib asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan edi.
Sobiq bosh murabbiy Pep Gvardiola markazda koʻproq sardor Bernardu Silva hamda ispaniyalik tayanch yarim himoyachisi Rodri tandemiga ustunlik bergan edi. Hozirgi kelib Silva jamoani tark etgani va Rodri Barselona klubining asosiy nishoniga aylangani sababli, klub markaziy chizigʻida tub oʻzgarishlar yuz bermoqda.
Moliyaviy erkinlik va yangi rejalarNathan Ake hamda Jeyms Traffordning sotuvi bilan birgalikda, jami 100 million funtlik daromad Manchester Sitiga transfer bozorida katta moliyaviy erkinlik taqdim etmoqda. Markazdagi yoʻqotishlarning oʻrnini qoplash maqsadida klub Nottingem Forest isteʼdodi Elliot Andersonni 116 million funt evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi.
Akening Fenerbaxchega va Traffordning Lids Yunaytedga sotib yuborilishi klubning yozgi transfer oynasida tarkib chuqurligini oshirish va moliyaviy barqarorlikni taʼminlash strategiyasidan dalolat beradi. Klub rahbariyati oʻtgan mavsumlarda tajribali faxriylarga tayanib kelgan tarkibni keskin yangilashga qaror qilgan.
Tijjani Reyndersning qisqa muddatli faoliyati ham ana shu shafqatsiz oʻzgarishlar qurboniga aylandi. Uning tezkor tarzda sotib yuborilishi klubga katta mablagʻ jamgʻarish bilan birga, yangi taktik gʻoyalarga mos tushuvchi yangi futbolchilarni jalb qilish imkoniyatini bermoqda.
…