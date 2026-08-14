Manchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqda

·0·Sport
Manchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqda

The Independent nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti yarim himoyachisi Tijjani Reynders faoliyatini Saudiya Pro-ligasida davom ettiradigan boʻldi. Niderlandiyalik futbolchi Al-Qodsiya klubiga 51 million funt sterling evaziga transfer qilinmoqda. Ushbu kutilmagan kelishuvga koʻra, futbolchi Angliya chempionatida atigi bir mavsum oʻynaganidan soʻng Etihad stadionini tark etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Reynders yangi jamoasi bilan shaxsiy shartnoma shartlarida toʻliq kelishib olgan va transfer rasmiylashish arafasida turibdi. Manchester Siti rahbariyati futbolchini oʻtgan yozda Milan safidan 46,5 million funtga sotib olgan edi. Natijada, ingliz klubi bu savdodan yaxshigina foyda koʻrishga muvaffaq boʻldi va mazkur yozgi transfer oynasidagi umumiy sotuvlar summasi qariyb 100 million funt sterlingga yetdi.

Maydondagi oʻrin va tarkibdagi oʻzgarishlar

Niderlandiyalik futbolchi oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol muallifi boʻlgan. Uning xizmatlariga ichki chempionatdan ham qiziqishlar boʻlganiga qaramay, u oxir-oqibat Saudiya Arabistoni klubini tanladi. Dastlabki yorqin oʻyinlariga qaramay, yarim himoyachi mavsum oxiriga kelib asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan edi.

Sobiq bosh murabbiy Pep Gvardiola markazda koʻproq sardor Bernardu Silva hamda ispaniyalik tayanch yarim himoyachisi Rodri tandemiga ustunlik bergan edi. Hozirgi kelib Silva jamoani tark etgani va Rodri Barselona klubining asosiy nishoniga aylangani sababli, klub markaziy chizigʻida tub oʻzgarishlar yuz bermoqda.

Moliyaviy erkinlik va yangi rejalar

Nathan Ake hamda Jeyms Traffordning sotuvi bilan birgalikda, jami 100 million funtlik daromad Manchester Sitiga transfer bozorida katta moliyaviy erkinlik taqdim etmoqda. Markazdagi yoʻqotishlarning oʻrnini qoplash maqsadida klub Nottingem Forest isteʼdodi Elliot Andersonni 116 million funt evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi.

Akening Fenerbaxchega va Traffordning Lids Yunaytedga sotib yuborilishi klubning yozgi transfer oynasida tarkib chuqurligini oshirish va moliyaviy barqarorlikni taʼminlash strategiyasidan dalolat beradi. Klub rahbariyati oʻtgan mavsumlarda tajribali faxriylarga tayanib kelgan tarkibni keskin yangilashga qaror qilgan.

Tijjani Reyndersning qisqa muddatli faoliyati ham ana shu shafqatsiz oʻzgarishlar qurboniga aylandi. Uning tezkor tarzda sotib yuborilishi klubga katta mablagʻ jamgʻarish bilan birga, yangi taktik gʻoyalarga mos tushuvchi yangi futbolchilarni jalb qilish imkoniyatini bermoqda.

Manchester SitiTijjani ReyndersTransferAngliya Premer-ligasiSaudiya Pro-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisReal Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisBugun, 12:34Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringBugun, 11:59La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiLa Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiBugun, 11:51Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiYuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiBugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi