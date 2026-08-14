Lucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdi

·0·Avto
Lucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdi

AQShning yetakchi elektromobil ishlab chiqaruvchisi Lucid kompaniyasi oʻzining Gravity krossoverining yanada quvvatli va sportbop versiyasi — Lucid Gravity GT-S modelini namoyish etdi. Monterey avtohaftaligida ilk bor koʻrsatilgan ushbu yetti oʻrindiqli yangi avtomobil oʻzining hayratlanarli tezlanish koʻrsatkichlari bilan dunyodagi eng tezkor oilaviy krossoverlardan biriga aylandi va haqiqiy superkarlar bilan raqobatlashishga qodir ekanligini isbotladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman model Lucid Air Sapphire sedanida qoʻllanilgan muvaffaqiyatli muhandislik yondashuvi asosida yaratilgan. Ogʻirligi 2,7 tonnani tashkil etuvchi ulkan krossover uch soniya ichida oʻz tezligini sezilarli darajada oshirib, yoʻlda oʻta chaqqonligini namoyish etadi. Kompaniya taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu model Tesla Model X Plaid bozordan chiqib ketganidan keyin dunyodagi eng tezkor yetti oʻrindiqli transport vositasiga aylandi.

Superkar darajasidagi dinamika va texnik imkoniyatlar

Yangi Lucid Gravity GT-S modeli toʻgʻri chiziqdagi tezlanish boʻyicha Porsche 911 GT3 RS, Ferrari Amalfi hamda BMW M3 CS kabi mashhur sport avtomobillari bilan deyarli bir xil koʻrsatkichlarni qayd etadi. Taqqoslash uchun, Buyuk Britaniya bozorida mavjud boʻlgan yagona sport yoʻnalishidagi yetti oʻrindiqli Kia EV9 GT modeli 501 ot kuchiga ega boʻlib, mazkur masofani bosib oʻtish uchun yana 1,4 soniya koʻproq vaqt sarflaydi.

Biroq ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, yangi versiya faqatgina toʻgʻri chiziqdagi tezlik bilan cheklanib qolmaydi. Gravity GT-S modeli standart versiyaga nisbatan yaxshilangan boshqaruv va chaqqonlikni taʼminlashga moʻljallangan. Shu maqsadda avtomobil maxsus Dynamic Handling paketi bilan jihozlangan boʻlib, u mustaqil orqa gʻildiraklarni burish tizimi hamda aerodinamik samaradorlik va barqarorlikni oshirish uchun yuqori tezlikda pastga tushadigan uch kamerali adaptiv osmani oʻz ichiga oladi.

Dizayn va kelajakdagi rejalar

Lucid rahbariyati hozircha yangi elektromobilning toʻliq texnik tavsilotlarini toʻliq oshkor etmagani bois, GT-S modeli standart Gravity krossoveridagi ikki motorli tizimdan foydalanishi yoki Air Sapphire nusxasidagi uch motorli agregat bilan jihozlangani hozircha sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, avtomobil oʻzining oʻziga xosligi va hashamati bilan ajralib turadi.

Lucid kompaniyasining bosh ijodiy direktori Derek Jenkinsning soʻzlariga koʻra, yangi Gravity GT-S ixlosmandlarga krossoverning yanada ifDovali va hayajonli talqinini taqdim etadi. U favqulodda ishlash unumdorligini Gravity SUV modellariga xos boʻlgan qulaylik, kenglik va universallik bilan uygʻunlashtirib, xaridorlarga oʻzgacha tajriba taqdim etishini taʼkidladi.

Hozircha ushbu eksklyuziv model faqat AQSh bozori uchun moʻljallangan boʻlib, uning narxi taxminan 93 ming funt sterling ekvivalentini tashkil qiladi. Lucid Yevropa bozorida ham oʻz mahsulotlarini kichik hajmda sotishini daʼvo qilmoqda, biroq mashinalar oʻng rulga ega versiyada taklif etilmaydi. Kompaniyaning Buyuk Britaniya bozoriga chiqaradigan ilk oʻrta oʻlchamli Cosmos krossoveri esa 2027-yilda toʻliq ishlab chiqarish bosqichiga oʻtishi kutilmoqda.

LucidElektromobilKrossoverAvtoyangiliklarGT-S
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Czinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiCzinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiBugun, 12:27JLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiJLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiKecha, 19:28Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiTesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiKecha, 17:21Buyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiBuyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiKecha, 17:21Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiXiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiKecha, 15:29Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBritaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaKecha, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi