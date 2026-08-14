Lucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdi
AQShning yetakchi elektromobil ishlab chiqaruvchisi Lucid kompaniyasi oʻzining Gravity krossoverining yanada quvvatli va sportbop versiyasi — Lucid Gravity GT-S modelini namoyish etdi. Monterey avtohaftaligida ilk bor koʻrsatilgan ushbu yetti oʻrindiqli yangi avtomobil oʻzining hayratlanarli tezlanish koʻrsatkichlari bilan dunyodagi eng tezkor oilaviy krossoverlardan biriga aylandi va haqiqiy superkarlar bilan raqobatlashishga qodir ekanligini isbotladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman model Lucid Air Sapphire sedanida qoʻllanilgan muvaffaqiyatli muhandislik yondashuvi asosida yaratilgan. Ogʻirligi 2,7 tonnani tashkil etuvchi ulkan krossover uch soniya ichida oʻz tezligini sezilarli darajada oshirib, yoʻlda oʻta chaqqonligini namoyish etadi. Kompaniya taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu model Tesla Model X Plaid bozordan chiqib ketganidan keyin dunyodagi eng tezkor yetti oʻrindiqli transport vositasiga aylandi.
Superkar darajasidagi dinamika va texnik imkoniyatlarYangi Lucid Gravity GT-S modeli toʻgʻri chiziqdagi tezlanish boʻyicha Porsche 911 GT3 RS, Ferrari Amalfi hamda BMW M3 CS kabi mashhur sport avtomobillari bilan deyarli bir xil koʻrsatkichlarni qayd etadi. Taqqoslash uchun, Buyuk Britaniya bozorida mavjud boʻlgan yagona sport yoʻnalishidagi yetti oʻrindiqli Kia EV9 GT modeli 501 ot kuchiga ega boʻlib, mazkur masofani bosib oʻtish uchun yana 1,4 soniya koʻproq vaqt sarflaydi.
Biroq ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, yangi versiya faqatgina toʻgʻri chiziqdagi tezlik bilan cheklanib qolmaydi. Gravity GT-S modeli standart versiyaga nisbatan yaxshilangan boshqaruv va chaqqonlikni taʼminlashga moʻljallangan. Shu maqsadda avtomobil maxsus Dynamic Handling paketi bilan jihozlangan boʻlib, u mustaqil orqa gʻildiraklarni burish tizimi hamda aerodinamik samaradorlik va barqarorlikni oshirish uchun yuqori tezlikda pastga tushadigan uch kamerali adaptiv osmani oʻz ichiga oladi.
Dizayn va kelajakdagi rejalarLucid rahbariyati hozircha yangi elektromobilning toʻliq texnik tavsilotlarini toʻliq oshkor etmagani bois, GT-S modeli standart Gravity krossoveridagi ikki motorli tizimdan foydalanishi yoki Air Sapphire nusxasidagi uch motorli agregat bilan jihozlangani hozircha sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, avtomobil oʻzining oʻziga xosligi va hashamati bilan ajralib turadi.
Lucid kompaniyasining bosh ijodiy direktori Derek Jenkinsning soʻzlariga koʻra, yangi Gravity GT-S ixlosmandlarga krossoverning yanada ifDovali va hayajonli talqinini taqdim etadi. U favqulodda ishlash unumdorligini Gravity SUV modellariga xos boʻlgan qulaylik, kenglik va universallik bilan uygʻunlashtirib, xaridorlarga oʻzgacha tajriba taqdim etishini taʼkidladi.
Hozircha ushbu eksklyuziv model faqat AQSh bozori uchun moʻljallangan boʻlib, uning narxi taxminan 93 ming funt sterling ekvivalentini tashkil qiladi. Lucid Yevropa bozorida ham oʻz mahsulotlarini kichik hajmda sotishini daʼvo qilmoqda, biroq mashinalar oʻng rulga ega versiyada taklif etilmaydi. Kompaniyaning Buyuk Britaniya bozoriga chiqaradigan ilk oʻrta oʻlchamli Cosmos krossoveri esa 2027-yilda toʻliq ishlab chiqarish bosqichiga oʻtishi kutilmoqda.
…