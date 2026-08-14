Xitoyda dunyodagi ilk mutlaq avtomatlashtirilgan qahvaxona ochilmoqda
Pekin shahrining Galaxy SOHO savdo majmuasida 16-avgust kuni dunyodagi ilk toʻliq avtomatlashtirilgan va kecha-kunduz ishlaydigan robotlashtirilgan qahvaxona oʻz faoliyatini boshlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha yirik JD.com kompaniyasiga tegishli boʻlgan 7FRESH Coffee brendi tomonidan hayotga tatbiq etilmoqda. Mazkur qahvaxona inson omilidan toʻla voz kechgani va barcha jarayonlar sunʼiy intellekt hamda mexanik tizimlar orqali boshqarilishi bilan global miqyosda eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Toʻliq avtomatlashtirilgan jarayon va mijozlar uchun qulayliklarYangi avtomatlashgan maskanda xodimlar umuman ishlamaydi. Qahvaxonadagi barcha amaliyotlar, jumladan, ingredientlarni maydalash, ichimliklarni tayyorlash, ularni qadoqlash va buyurtmachiga yetkazib berish toʻliq robotlar zimmasiga yuklatilgan. Shu sababli tashrif buyuruvchilar uzun navbatlarda turishga yoki xodimlar bilan muloqot qilishga vaqt sarflamaydilar.
Buyurtma berish jarayoni ham raqamli texnologiyalar asosida yoʻlga qoʻyilgan boʻlib, mijozlar JD.com ilovasi yoki 7FRESH maxsus mini-dasturi orqali oʻzlariga maʼqul ichimlikni tanlashlari mumkin. Tayyor boʻlgan buyurtma maxsus avtomatlashtirilgan oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatish kamerasidan olinadi. Shuningdek, muassasaga oʻrnatilgan katta ekran orqali xaridorlar ichimlikning tayyorlanish jarayonini real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Individual sozlamalar va keng assortimentLoyiha mualliflari ichimliklarni har bir mijozning shaxsiy didiga moslashtirish masalasiga alohida eʼtibor qaratganlar. Foydalanuvchilar qahva konsentratsiyasi, shirinlik darajasi hamda sharbat miqdorini 1 foizdan 100 foizgacha boʻlgan diapazonda oʻzgartirishlari mumkin. Masalan, amerika qahvasining quyuqligini 40 foizga, mevali choyning shirinligini esa 70 foizga sozlash imkoniyati yaratilgan.
Isteʼmolchilar oʻzlari tuzgan noyob retseptlarga shaxsiy nom berib, ularni boshqa foydalanuvchilar bilan ulashishlari ham mumkin. Qahvaxona assortimentidan qahvaning turli turlari, gazlangan ichimliklar, bargli choylar va probiotik sharbatlar oʻrin olgan.
…