Xitoyda dunyodagi ilk mutlaq avtomatlashtirilgan qahvaxona ochilmoqda

·0·Texno
Xitoyda dunyodagi ilk mutlaq avtomatlashtirilgan qahvaxona ochilmoqda

Pekin shahrining Galaxy SOHO savdo majmuasida 16-avgust kuni dunyodagi ilk toʻliq avtomatlashtirilgan va kecha-kunduz ishlaydigan robotlashtirilgan qahvaxona oʻz faoliyatini boshlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha yirik JD.com kompaniyasiga tegishli boʻlgan 7FRESH Coffee brendi tomonidan hayotga tatbiq etilmoqda. Mazkur qahvaxona inson omilidan toʻla voz kechgani va barcha jarayonlar sunʼiy intellekt hamda mexanik tizimlar orqali boshqarilishi bilan global miqyosda eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Toʻliq avtomatlashtirilgan jarayon va mijozlar uchun qulayliklar

Yangi avtomatlashgan maskanda xodimlar umuman ishlamaydi. Qahvaxonadagi barcha amaliyotlar, jumladan, ingredientlarni maydalash, ichimliklarni tayyorlash, ularni qadoqlash va buyurtmachiga yetkazib berish toʻliq robotlar zimmasiga yuklatilgan. Shu sababli tashrif buyuruvchilar uzun navbatlarda turishga yoki xodimlar bilan muloqot qilishga vaqt sarflamaydilar.

Buyurtma berish jarayoni ham raqamli texnologiyalar asosida yoʻlga qoʻyilgan boʻlib, mijozlar JD.com ilovasi yoki 7FRESH maxsus mini-dasturi orqali oʻzlariga maʼqul ichimlikni tanlashlari mumkin. Tayyor boʻlgan buyurtma maxsus avtomatlashtirilgan oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatish kamerasidan olinadi. Shuningdek, muassasaga oʻrnatilgan katta ekran orqali xaridorlar ichimlikning tayyorlanish jarayonini real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Individual sozlamalar va keng assortiment

Loyiha mualliflari ichimliklarni har bir mijozning shaxsiy didiga moslashtirish masalasiga alohida eʼtibor qaratganlar. Foydalanuvchilar qahva konsentratsiyasi, shirinlik darajasi hamda sharbat miqdorini 1 foizdan 100 foizgacha boʻlgan diapazonda oʻzgartirishlari mumkin. Masalan, amerika qahvasining quyuqligini 40 foizga, mevali choyning shirinligini esa 70 foizga sozlash imkoniyati yaratilgan.

Isteʼmolchilar oʻzlari tuzgan noyob retseptlarga shaxsiy nom berib, ularni boshqa foydalanuvchilar bilan ulashishlari ham mumkin. Qahvaxona assortimentidan qahvaning turli turlari, gazlangan ichimliklar, bargli choylar va probiotik sharbatlar oʻrin olgan.

Kelajak rejalari va ochilish marosimi

7FRESH kelgusida sunʼiy intellekt tavsiyalarini joriy etishni rejalashtirmoqda. Ushbu funksiya foydalanuvchining kun tartibi va jismoniy holatini hisobga olgan holda kofein isteʼmolini optimal tarzda tanlab beradi. Ochilish kunida kompaniya 24 soatlik jonli efir tashkil etib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirishni maqsad qilgan. Shuningdek, ilk tashrif buyuruvchilarga robotlar tomonidan tayyorlangan bepul qahva taqdim etilishi vaʼda qilinmoqda.

RobotlarQahvaxonaXitoySuniy intellektJD.com
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildiRoskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildiBugun, 10:59Ko‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarKo‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarBugun, 08:36Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiApple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiBugun, 02:51Xiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdiXiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdiBugun, 01:59Pokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiPokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiKecha, 23:54Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiKecha, 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi