«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladi
Dunyoning yetakchi promousheni rahbari Dana Uayt UFC tarixidagi eng yorqin ikki yulduz — sobiq yengilmas chempion Xabib Nurmagomedov va ayni paytda yarim o‘rta vaznda tashkilot kamarini himoya qilayotgan Islam Maxachevning ko‘rsatgan natijalariga baho berdi.
Uaytning ta’kidlashicha, Maxachevning oktagondagi uzoq davom etgan yuqori darajadagi faoliyati unga Xabibdan ham salmoqliroq yutuqlarga erishish imkonini bergan.
Faoliyat davomiyligi va ta’sirli natijalar
Oktagondagi yagona mag‘lubiyatiga qaramay, Islam Maxachev erishgan ko‘rsatkichlar Xabibning UFC'dagi rekordidan ham hayratlanarliroq ekani haqidagi savolga tashkilot rahbari shubhasiz ijobiy javob qaytardi:
«Ha, albatta. Islam Maxachev Xabibga qaraganda ko‘proq natijaga erishdi, chunki u eng yuqori saviyada uzoqroq jang qildi. Uning har bir chiqishi va ketma-ket qayd etgan g‘alabalari haqiqatan ham hayratlanarli», — dedi Uayt.
«Agar Xabib ketmaganida, eng buyugi bo‘lardi»
Shu bilan birga, UFC rahbari Xabib Nurmagomedovning tashkilotga kelishdan avvalgi va ligadagi janglarini eslab, agar u faoliyatini erta yakunlamaganida qanday cho‘qqilarni zabt etishi mumkinligi haqida to‘xtaldi:
«Albatta, Xabib UFC'ga keyinroq keldi va barcha kuchli raqiblar bilan to‘qnash keldi. Lekin u bu yerdagi faoliyatidan oldin ham juda katta g‘alabalar seriyasiga ega edi.
Agar Xabib faoliyatini davom ettirganida, yana qanday natijalarga erishishi mumkinligini hech kim bilmaydi. Ochig‘ini aytsam, agar Xabib barchamiz bilgan ulkan salohiyatini to‘liq namoyon etishda davom etganida, u hech qanday shubhasiz barcha davrlarning eng buyuk jangchisi bo‘lar edi», — deya qo‘shimcha qildi Dana Uayt.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…