«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladi

·0·Sport
«Islam Xabibdan ko‘prog‘iga erishdi»: Dana Uayt ikki buyuk chempionni taqqosladi

Dunyoning yetakchi promousheni rahbari Dana Uayt UFC tarixidagi eng yorqin ikki yulduz — sobiq yengilmas chempion Xabib Nurmagomedov va ayni paytda yarim o‘rta vaznda tashkilot kamarini himoya qilayotgan Islam Maxachevning ko‘rsatgan natijalariga baho berdi.

Uaytning ta’kidlashicha, Maxachevning oktagondagi uzoq davom etgan yuqori darajadagi faoliyati unga Xabibdan ham salmoqliroq yutuqlarga erishish imkonini bergan.

Faoliyat davomiyligi va ta’sirli natijalar

Oktagondagi yagona mag‘lubiyatiga qaramay, Islam Maxachev erishgan ko‘rsatkichlar Xabibning UFC'dagi rekordidan ham hayratlanarliroq ekani haqidagi savolga tashkilot rahbari shubhasiz ijobiy javob qaytardi:

«Ha, albatta. Islam Maxachev Xabibga qaraganda ko‘proq natijaga erishdi, chunki u eng yuqori saviyada uzoqroq jang qildi. Uning har bir chiqishi va ketma-ket qayd etgan g‘alabalari haqiqatan ham hayratlanarli», — dedi Uayt.

«Agar Xabib ketmaganida, eng buyugi bo‘lardi»

Shu bilan birga, UFC rahbari Xabib Nurmagomedovning tashkilotga kelishdan avvalgi va ligadagi janglarini eslab, agar u faoliyatini erta yakunlamaganida qanday cho‘qqilarni zabt etishi mumkinligi haqida to‘xtaldi:

«Albatta, Xabib UFC'ga keyinroq keldi va barcha kuchli raqiblar bilan to‘qnash keldi. Lekin u bu yerdagi faoliyatidan oldin ham juda katta g‘alabalar seriyasiga ega edi.

Agar Xabib faoliyatini davom ettirganida, yana qanday natijalarga erishishi mumkinligini hech kim bilmaydi. Ochig‘ini aytsam, agar Xabib barchamiz bilgan ulkan salohiyatini to‘liq namoyon etishda davom etganida, u hech qanday shubhasiz barcha davrlarning eng buyuk jangchisi bo‘lar edi», — deya qo‘shimcha qildi Dana Uayt.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Konor Makgregor Maxachev – Gerri jangiga qanday prognoz berdi?Bugun, 23:38Liverpul Parij isteʼdodiga qiziqmoqda, ammo ustuvor maqsad boshqaLiverpul Parij isteʼdodiga qiziqmoqda, ammo ustuvor maqsad boshqaBugun, 23:12Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiStiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiBugun, 21:33Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiMilan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiBugun, 21:32Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Bugun, 21:24Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiAbduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?